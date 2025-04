Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 22. 19:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","shortLead":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","id":"20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"bccda2ef-6a0a-41f9-afae-f09778bf034a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 09:25","title":"Képeket adott közre a Vatikán az elhunyt Ferenc pápáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c0614d-245e-4c55-ba4b-ae7dc9e5d020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 87 éves Szonja királynénál légszomj lépett fel.","shortLead":"A 87 éves Szonja királynénál légszomj lépett fel.","id":"20250422_norveg-kiralyne-korhaz-legszomj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c0614d-245e-4c55-ba4b-ae7dc9e5d020.jpg","index":0,"item":"1d8aaf88-fc9d-480f-9bd4-6c13512e2df7","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_norveg-kiralyne-korhaz-legszomj","timestamp":"2025. április. 22. 12:20","title":"Kórházba kellett szállítani a norvég királynét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","shortLead":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","id":"20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6.jpg","index":0,"item":"2868399c-3d77-4cb4-bcde-b969c61366af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","timestamp":"2025. április. 23. 08:39","title":"Elkapták a férfit, aki nyolc autót tört fel egymás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa97e54-9901-481c-b62f-1c281a148d50","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"A kérelmeket csak elektronikus úton lehet benyújtani, a keretösszeg 50 millió forint.","shortLead":"A kérelmeket csak elektronikus úton lehet benyújtani, a keretösszeg 50 millió forint.","id":"20250423_csongrad-megye-vihar-foliasator-agrarminiszter-rendelet-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aa97e54-9901-481c-b62f-1c281a148d50.jpg","index":0,"item":"fc22b9c7-a774-48b4-a9be-cabdd6d5e328","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_csongrad-megye-vihar-foliasator-agrarminiszter-rendelet-mezogazdasag","timestamp":"2025. április. 23. 06:10","title":"Nyolc hónap után kapnak segítséget a tavaly nyári csongrádi viharkárosultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85f3c52-34ad-4f7d-aaf8-eb229b89c49b","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A pápaválasztás rejtélyes folyamata Ferenc tolmácsolásában már-már emberközelinek tűnik. A halála előtt nem sokkal megjelent, Remény című önéletrajzában felidézte, hogyan élte meg a sorsfordító pillanatokat 2013 márciusában. Az akkori gesztusai már sejtették, milyen pápa lesz belőle. És szinte az utolsó pillanatig viccnek gondolta, hogy tényleg megválasztják.","shortLead":"A pápaválasztás rejtélyes folyamata Ferenc tolmácsolásában már-már emberközelinek tűnik. A halála előtt nem sokkal...","id":"20250422_ferenc-papa-konklave-2013-megvalasztas-remeny-szavazas-biborosok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85f3c52-34ad-4f7d-aaf8-eb229b89c49b.jpg","index":0,"item":"dab76780-8cb3-4c19-9e77-c83048009028","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-konklave-2013-megvalasztas-remeny-szavazas-biborosok-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 14:14","title":"„Isten bocsássa meg a döntéseteket!” – így élte meg Ferenc a konklávét, amely pápává választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül felkapta a táskáját, majd távozott az étteremből.","shortLead":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül...","id":"20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7.jpg","index":0,"item":"48e44a32-e9b7-4081-b635-952023b12349","keywords":null,"link":"/elet/20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","timestamp":"2025. április. 22. 10:07","title":"A titkosszolgálat orra előtt lopta el valaki az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 22. 11:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""}]