[{"available":true,"c_guid":"c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt producernek, egykori sportvezetőnek 76 évesen kell börtönbe vonulnia. Megkérdeztük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP), hogy milyen körülmények közé kerülnek az idős elítéltek.","shortLead":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt...","id":"20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04.jpg","index":0,"item":"86888f07-a0f6-42ed-a1da-9deb564f8fc8","keywords":null,"link":"/360/20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","timestamp":"2025. április. 21. 20:00","title":"Idősek rács mögött: mi vár a 76 éves Gyárfás Tamásra a börtönben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés. Az adóoptimalizációs előnyökkel is rendelkező megoldással olyan személy is bekerülhet a kedvezményezetti körbe, aki nem tartozik a törvényes örökösök közé.","shortLead":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti...","id":"20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6.jpg","index":0,"item":"47db25c7-cafa-4808-b7a6-3cbce3ee72f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","timestamp":"2025. április. 23. 11:30","title":"Kiszámíthatatlan időkben is kiszámíthatóságot jelent a bizalmi vagyonkezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki legalább 2010 óta menetrendszerűen húzza be a választókerületét. Hatan szinte biztos nem indulnak újra.","shortLead":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki...","id":"20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"310fe28e-60ae-49a4-acc3-31350ae5ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","timestamp":"2025. április. 21. 20:20","title":"A Fidesz vészesen öregszik, a frakciótitánok közül már 16 nyugdíjkorban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e1078e-09d2-4097-8579-5a1869f91fda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kirill Martinovot nemkívánatos szervezet tevékenységének megszervezése miatt ítélték el. Az egyik ebből a Novaja Gazeta Európa, aminek a főszerkesztője.","shortLead":"Kirill Martinovot nemkívánatos szervezet tevékenységének megszervezése miatt ítélték el. Az egyik ebből a Novaja Gazeta...","id":"20250422_kirill-martinov-foszerkeszto-novaja-gazeta-itelet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e1078e-09d2-4097-8579-5a1869f91fda.jpg","index":0,"item":"7ebb4429-7c1d-4e80-ad0a-48facc85c900","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_kirill-martinov-foszerkeszto-novaja-gazeta-itelet-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 22. 15:27","title":"Hat év börtönre ítélték egy orosz lap főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","shortLead":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","id":"20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289.jpg","index":0,"item":"07368b3d-363d-49c8-bc8b-4b5e2777f159","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 22. 17:59","title":"Törölték az izraeli külügy oldalairól a pápa halála miatt kitett részvétnyilvánító bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek egy új, mobil Repont-automatának köszönhetően.","shortLead":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek...","id":"20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac.jpg","index":0,"item":"88e35d5b-b09a-43a7-811b-dfddcbf04d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","timestamp":"2025. április. 22. 09:03","title":"Itt az új palackvisszaváltó automata, de ezzel nem a boltokban fog találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint erősödött), a fő menedékeszköz arany árfolyama történelmi rekordot döntött, az olaj ára esett.","shortLead":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint...","id":"20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee.jpg","index":0,"item":"d5518a0f-f306-4316-a983-c83b89fdc81e","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","timestamp":"2025. április. 21. 15:11","title":"A nyuszi aranyrekordot tojt, kemény forintot és csúszó olajárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14e93ab-3cd0-4bf9-b870-321fc9588445","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a külön almárkával erősítené pozícióit Kínában a német cég. ","shortLead":"Ezzel a külön almárkával erősítené pozícióit Kínában a német cég. ","id":"20250423_Bemutatkozott-a-csupa-nagybetus-AUDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c14e93ab-3cd0-4bf9-b870-321fc9588445.jpg","index":0,"item":"76b9afea-a653-4f05-8678-6e5f662c4954","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Bemutatkozott-a-csupa-nagybetus-AUDI","timestamp":"2025. április. 23. 07:56","title":"Bemutatkozott a csupa nagybetűs AUDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]