Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8563c351-af31-4b65-8f58-67efd98896d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Step by Step című album mostani változatán kiadatlan számok, remixek és koncertfelvételek is hallhatók.","shortLead":"A Step by Step című album mostani változatán kiadatlan számok, remixek és koncertfelvételek is hallhatók.","id":"20250424_Ujra-kiadjak-a-New-Kids-On-The-Block-legendas-albumat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8563c351-af31-4b65-8f58-67efd98896d2.jpg","index":0,"item":"9913c7ca-c7cd-4967-bdc2-4b4ffbc7f670","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Ujra-kiadjak-a-New-Kids-On-The-Block-legendas-albumat","timestamp":"2025. április. 24. 16:21","title":"Újra kiadják a New Kids On The Block legendás albumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ec2415-bbcb-4b0b-af92-98d4e830f4ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás útvonalán szombat délután nem a megszokott módon lehet majd közlekedni.","shortLead":"Az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás útvonalán szombat délután nem a megszokott módon lehet majd közlekedni.","id":"20250423_BKK-forgalmi-korlatozas-bicikli-MOL-Bubi-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ec2415-bbcb-4b0b-af92-98d4e830f4ec.jpg","index":0,"item":"9fffa960-0b1f-4a5a-8ebe-d5b1b8879f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_BKK-forgalmi-korlatozas-bicikli-MOL-Bubi-Budapest","timestamp":"2025. április. 23. 11:38","title":"Szombaton pár órára felborul Budapest közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott működését. Minden tiltakozás ellenére a Rábel Krisztina által vezetett tankerület átszervezi a népszerű intézmény működését.","shortLead":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott...","id":"20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e.jpg","index":0,"item":"fd785324-3228-46f3-9fa1-a38aee9dc7b2","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:40","title":"„Na, ezt jól megkaptuk…” – cinikus választ írt a tankerület egy szülői panaszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három lehetőséget kínált a szimpatizánsoknak, de ebből az egyik szerinte nem opció.","shortLead":"Három lehetőséget kínált a szimpatizánsoknak, de ebből az egyik szerinte nem opció.","id":"20250423_Hadhazy-Akos-Facebookon-keri-ki-a-tuntetok-velemenyet-hogyan-tovabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5.jpg","index":0,"item":"b5eaafa9-3409-48fe-8232-243d2c0cd2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Hadhazy-Akos-Facebookon-keri-ki-a-tuntetok-velemenyet-hogyan-tovabb","timestamp":"2025. április. 23. 11:07","title":"Hadházy Ákos Facebookon kéri ki a tüntetők véleményét: hogyan tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","shortLead":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","id":"20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef.jpg","index":0,"item":"f4be41b5-8951-4360-9932-de2df38ea780","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","timestamp":"2025. április. 23. 11:05","title":"Műszaki hiba miatt tért vissza Ferihegyre a Ryanair Szófiába tartó kedd esti járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áttelepült ukrán állampolgároknak valóban nyugdíjat kell fizetni egy államközi megállapodás szerint, viszont ez éppen azzal szűnne meg, ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz.","shortLead":"Az áttelepült ukrán állampolgároknak valóban nyugdíjat kell fizetni egy államközi megállapodás szerint, viszont...","id":"20250423_Kubatov-Gabor-szerint-veszelybe-kerulhet-a-13-havi-nyugdij-Ukrajna-EU-csatlakozasa-miatt-de-a-szakerto-szerint-ez-nem-igaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0.jpg","index":0,"item":"e4322b27-88da-4a2d-ac31-2406d45b9041","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kubatov-Gabor-szerint-veszelybe-kerulhet-a-13-havi-nyugdij-Ukrajna-EU-csatlakozasa-miatt-de-a-szakerto-szerint-ez-nem-igaz","timestamp":"2025. április. 23. 09:03","title":"Kubatov Gábor szerint veszélybe kerülhet a 13. havi nyugdíj Ukrajna EU-csatlakozása miatt, de a szakértő szerint ez nem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","shortLead":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","id":"20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"385b6b81-9fa7-4417-948d-b10dd8a7df98","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","timestamp":"2025. április. 24. 07:35","title":"Jöhet a lex Milák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baloldali-liberális beállítottságú egyetemi sokszínűségi programok elleni fellépés jegyében.","shortLead":"A baloldali-liberális beállítottságú egyetemi sokszínűségi programok elleni fellépés jegyében.","id":"20250424_Rendeletben-kotelezi-Trump-az-egyetemeket-a-kulfoldi-finanszirozasok-kozzetetelere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57.jpg","index":0,"item":"e7296616-0c21-4463-b155-2833f1ca8c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Rendeletben-kotelezi-Trump-az-egyetemeket-a-kulfoldi-finanszirozasok-kozzetetelere","timestamp":"2025. április. 24. 06:43","title":"Rendeletben kötelezi Trump az egyetemeket a külföldi finanszírozások közzétételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]