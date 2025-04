Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átment a Turing-teszten az OpenAI által fejlesztett modell, a GPT-4.5: az esetek 73 százalékéban képes volt elhitetni az emberrel, hogy nem robottal, hanem egy másik emberrel beszélget.","shortLead":"Átment a Turing-teszten az OpenAI által fejlesztett modell, a GPT-4.5: az esetek 73 százalékéban képes volt elhitetni...","id":"20250403_mesterseges-intelligencia-openai-gpt-4-5-turing-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f.jpg","index":0,"item":"1055e3a9-a519-4eac-984d-a5e186403a48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_mesterseges-intelligencia-openai-gpt-4-5-turing-teszt","timestamp":"2025. április. 03. 13:03","title":"Rámértek a mesterséges intelligenciára, négyből háromszor képes volt becsapni az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","shortLead":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","id":"20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"50dcbfc6-2496-40c5-ae14-8e20e1a2db70","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","timestamp":"2025. április. 03. 18:32","title":"Ausztria szombattól lezár 23 határátkelőhelyet a száj- és körömfájás járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","shortLead":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","id":"20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e.jpg","index":0,"item":"9672ce9c-1d61-40b3-b07c-03545b583a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","timestamp":"2025. április. 03. 14:59","title":"1,7 ezer milliárd dollárral zuhanhat az 500 legnagyobb amerikai vállalat értéke Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem ön nyomott félre: valóban újból feltűnhetnek hónapokkal ezelőtt törölt alkalmazások az iPhone-ján. A neten egyre több beszámoló van a jelenségről.","shortLead":"Nem ön nyomott félre: valóban újból feltűnhetnek hónapokkal ezelőtt törölt alkalmazások az iPhone-ján. A neten egyre...","id":"20250403_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-torolt-alkalmazasok-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"098f92cd-4cef-4ae3-b0db-ed09659d1268","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-torolt-alkalmazasok-telepitese","timestamp":"2025. április. 03. 16:03","title":"Különös hiba ütötte fel a fejét az iPhone-ok legutóbbi frissítése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e55528-b67a-4dea-8221-5f95ca102def","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Már a köztársasági elnök is úgy-ahogy elítélte azt az erőszakot, ami az utóbbi hetekben a Tisza Párt önkénteseit érte. Körbekérdeztünk, hogyan élik meg az aktivisták az első nagyobb kampányeseményüket. Mindeközben Magyar Péter pártelnök is kap fenyegetéseket, és bár vannak testőrök az eseményein, felmerül, hogy nem szorul-e állami személyvédelemre. ","shortLead":"Már a köztársasági elnök is úgy-ahogy elítélte azt az erőszakot, ami az utóbbi hetekben a Tisza Párt önkénteseit érte...","id":"20250404_tisza-kampany-onkentesek-tamadasok-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42e55528-b67a-4dea-8221-5f95ca102def.jpg","index":0,"item":"64efb203-6444-4c69-a496-0fd26f9ec61c","keywords":null,"link":"/360/20250404_tisza-kampany-onkentesek-tamadasok-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 04. 06:30","title":"„Fradi-meccsre járok, nem érint meg” – hóhérozás és büdös köcsögözés árnyékában zajlik a Tisza kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elektronikus szolgáltatásokban és a kereskedők számára nyújtott internetes kártyaelfogadásnál voltak gondok.","shortLead":"Az elektronikus szolgáltatásokban és a kereskedők számára nyújtott internetes kártyaelfogadásnál voltak gondok.","id":"20250403_Baj-van-a-CIB-nel-akadoznak-a-fizetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89.jpg","index":0,"item":"8566aeb7-cfc9-407c-9257-4ec541d4263c","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_Baj-van-a-CIB-nel-akadoznak-a-fizetesek","timestamp":"2025. április. 03. 13:03","title":"Akadoztak a CIB szolgáltatásai csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5378328b-521d-46f5-a5b3-dc8558d97fa5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy óra alatt az egész készletet kipucolták a vásárlók.","shortLead":"Egy óra alatt az egész készletet kipucolták a vásárlók.","id":"20250403_meghan-markle-as-ever-webshop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5378328b-521d-46f5-a5b3-dc8558d97fa5.jpg","index":0,"item":"9a080837-05f3-4076-bb36-8125e0ef87d0","keywords":null,"link":"/elet/20250403_meghan-markle-as-ever-webshop","timestamp":"2025. április. 03. 13:16","title":"Alig öt perc alatt elkapkodták az egyik terméket Meghan Markle webshopjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál, az nem csak oroszellenes propagandát jelent” – áll az orosz ügyészség közleményében.","shortLead":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál...","id":"20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c.jpg","index":0,"item":"76910655-8877-4602-98a5-867b13d29f45","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","timestamp":"2025. április. 03. 14:44","title":"Oroszországban betiltották az Elton John AIDS Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]