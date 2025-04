Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Taffy Brodesser-Akner új regénye is egy lelépés története. ","shortLead":"Taffy Brodesser-Akner új regénye is egy lelépés története. ","id":"20250426_hvg-Taffy-Brodesser-Akner-A-Long-Island-i-kompromisszum-regeny-21-Szazad-Kiado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a.jpg","index":0,"item":"b03f4907-83d3-40b0-a33e-acf942decc16","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-Taffy-Brodesser-Akner-A-Long-Island-i-kompromisszum-regeny-21-Szazad-Kiado","timestamp":"2025. április. 26. 16:15","title":"A kikötözős szex és a drogok után sikerül leszámolni a dibukkal? A Long Island-i kompromisszumból kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,25 volt a termékenységi arányszám. Az első negyedévben összességében is csak 1,31. A népességfogyás az első negyedévben 17,3 ezer fő volt, a fogyás 21 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. Az ország minden régiójában kevesebb gyerek született és többen haltak meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Márciusban 1,25 volt a termékenységi arányszám. Az első negyedévben összességében is csak 1,31. A népességfogyás...","id":"20250425_A-magyarok-termekenysege-masfel-evtizedes-melypontra-13-ala-zuhant-marcius-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3.jpg","index":0,"item":"3818faf8-98ab-412a-bdbd-ff9df476f9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_A-magyarok-termekenysege-masfel-evtizedes-melypontra-13-ala-zuhant-marcius-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 08:32","title":"A magyarok termékenysége másfél évtizedes mélypontra, 1,3 alá zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd73097a-bd0d-4e68-9cd4-70c1171c6c7b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Éledezik a belengetett magyar-szerb védelmi és hadiipari szövetség, mégpedig egy balkáni lomtalanítás formájában. Belgrád viszi a már csak alkatrésznek jó magyar MiG-et, a kiszuperált radarrendszert meg a matuzsálem BTR-flottát, de még sokba kerülhet ez a jó üzletnek látszó leselejtezés. Vucsics szerint szerb gyalogsági harcjárműveket vehet a honvédség.","shortLead":"Éledezik a belengetett magyar-szerb védelmi és hadiipari szövetség, mégpedig egy balkáni lomtalanítás formájában...","id":"20250425_hg-balkani-lomtalanitas-lazar3-Aleksandar-Vucic-fegyverkereskedelem-katonai-szovetseg-egyuttmukodes-Magyar-honvedseg-BTR","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd73097a-bd0d-4e68-9cd4-70c1171c6c7b.jpg","index":0,"item":"36cbdd95-c5af-4317-9bb3-a9462982df8f","keywords":null,"link":"/360/20250425_hg-balkani-lomtalanitas-lazar3-Aleksandar-Vucic-fegyverkereskedelem-katonai-szovetseg-egyuttmukodes-Magyar-honvedseg-BTR","timestamp":"2025. április. 25. 06:40","title":"Intenzív fegyverkereskedelemben csúcsosodik ki a szerb-magyar katonai szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72d7c3a-4cd6-44a5-aaa2-c4154cabdbad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi 11 évet töltött magánzárkába, a lehető leghamarabb az USA-ba akar menni.","shortLead":"A férfi 11 évet töltött magánzárkába, a lehető leghamarabb az USA-ba akar menni.","id":"20250425_kuba-27-ev-borton-kemkedes-tiszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f72d7c3a-4cd6-44a5-aaa2-c4154cabdbad.jpg","index":0,"item":"1a6afdb5-d230-4d5b-a03f-96e209a334ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_kuba-27-ev-borton-kemkedes-tiszt","timestamp":"2025. április. 25. 06:42","title":"Kubában 27 év börtön után engedtek szabadon egy kémkedéssel vádolt tisztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen orvosolható.","shortLead":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen...","id":"20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784.jpg","index":0,"item":"796437c9-c79b-4c11-975f-bba7c1f3e9b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","timestamp":"2025. április. 26. 08:03","title":"Van egy nem is olyan kicsi gond a Windows frissítésével – megint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","shortLead":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","id":"20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f.jpg","index":0,"item":"f367a8e7-a08a-4713-a719-edf2474fd916","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","timestamp":"2025. április. 25. 05:29","title":"Viharos lehet a péntek: zivatar és felhőszakadás veszélye miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","shortLead":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","id":"20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"eb178d41-9a6c-4930-81dc-3019af0cd4b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","timestamp":"2025. április. 25. 08:19","title":"Több mint 22 milliárd forintot kap a Digitális Magyarország Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat, biztosítókat, benzinkutakat a kormány közben árkorlátozásokkal is szorongatja.","shortLead":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat...","id":"20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"b7a86a74-8b11-4952-a124-fa171b81ee7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","timestamp":"2025. április. 25. 14:52","title":"Nagy Márton bemutatta, mit vár a kormány kedvenc fejősteheneitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]