[{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben terrorizmussal vádolják, amelyért akár 9 év börtönt is kaphat.","shortLead":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben...","id":"20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"8f1180e6-5795-40e3-863a-8d6234e062da","keywords":null,"link":"/elet/20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. április. 30. 20:57","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy svéd újságíró Törökországban Erdogan megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyúlfarknyi bejegyzésben közölte a Rockstar Games, hogy minimum fél évvel később érkezik a Grand Theft Auto VI, mint az eddig várható volt. De legalább már tudni, hogy pontosan mikor.","shortLead":"Nyúlfarknyi bejegyzésben közölte a Rockstar Games, hogy minimum fél évvel később érkezik a Grand Theft Auto VI, mint...","id":"20250502_grand-theft-auto-vi-megjelenes-datuma-keses-rockstar-games-gta6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"a788f7c0-f488-435a-a2ff-97ea7499124d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_grand-theft-auto-vi-megjelenes-datuma-keses-rockstar-games-gta6","timestamp":"2025. május. 02. 15:52","title":"Késik a GTA 6, nem is keveset – ekkor érkezik a várva várt játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen, akkor nagyon is úgy kéne működnie, mint Milorad Dodikkal. Mindez tisztán jelzi előre, hogy az elvesztett 2026-os választás éjszakáján szlovák vagy szerb egységek lépik át a magyar határt, hogy kimenekítsék Orbánt. Vélemény.","shortLead":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen...","id":"20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13.jpg","index":0,"item":"7715b3ae-5c6d-40b7-b1d2-9ff757b3b607","keywords":null,"link":"/360/20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","timestamp":"2025. május. 01. 10:00","title":"Para-Kovács Imre: A haza nem lehet előzetesben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8.jpg","index":0,"item":"9e40ea9f-2977-4dab-8f80-7b53ecf4be26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","timestamp":"2025. május. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Deal, Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b126429-bd53-442c-a70d-b25deb6230a6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy okostelefonra emlékeztető kütyüvel bárki bizonyíthatja, hogy hús-vér ember. Ez igencsak jól jöhet, miután a mesterséges intelligencia korában egyre többen bizonytalanok abban, hogy tényleg emberrel vagy csak egy bottal/szoftverrel van dolguk az interneten.","shortLead":"Egy okostelefonra emlékeztető kütyüvel bárki bizonyíthatja, hogy hús-vér ember. Ez igencsak jól jöhet, miután...","id":"20250502_tools-for-humanity-startup-orb-mini-autentikacios-eszkoz-sam-altman-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b126429-bd53-442c-a70d-b25deb6230a6.jpg","index":0,"item":"5099d458-896e-487c-a5c2-1b5582d929d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_tools-for-humanity-startup-orb-mini-autentikacios-eszkoz-sam-altman-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 02. 14:03","title":"Hidd el, hogy ember vagyok! Itt az Orb Mini nevű kütyü, amellyel bárki egyszerűen bizonyíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a739e0-f760-463b-b9b4-a11a4c77761b","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Nemrég még bírálta a Fidesz az Európai Bizottságot, amely válsághelyzetekre igyekezett felkészíteni az uniós polgárokat. Pedig a nagy ibériai áramszünet megmutatta, milyen fontos készülni a kritikus helyzetekre. Közben itthon nem könnyű hivatalos tájékoztatáshoz jutni arról, hogy mi a teendő hasonló esetben. Pedig sok múlik a lakosság felkészültségén, mondta Vasárus Gábor, aki régóta foglalkozik a klímaváltozással összefüggő katasztrófahelyzetekre való felkészüléssel.","shortLead":"Nemrég még bírálta a Fidesz az Európai Bizottságot, amely válsághelyzetekre igyekezett felkészíteni az uniós...","id":"20250502_veszelyhelyzet-katasztrofa-aramszunet-blackout-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2a739e0-f760-463b-b9b4-a11a4c77761b.jpg","index":0,"item":"aa81d0c9-5e11-416f-93f4-72d6627c4a19","keywords":null,"link":"/360/20250502_veszelyhelyzet-katasztrofa-aramszunet-blackout-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 10:30","title":"Blackout után: az évek óta veszélyhelyzetekre hivatkozó kormány épp a valódi veszélyhelyzet kockázatát neveti ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169c440d-fb96-43ba-a135-53924907086e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Különleges programmal toldhatják meg az amerikai hadsereg 250. évfordulós ünnepségét, ami pont az elnök 79. születésnapjára esik. ","shortLead":"Különleges programmal toldhatják meg az amerikai hadsereg 250. évfordulós ünnepségét, ami pont az elnök 79...","id":"20250502_Donald-Trump-szuletesnap-katonai-parade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/169c440d-fb96-43ba-a135-53924907086e.jpg","index":0,"item":"6720173f-8d99-4ef4-9eac-b3ad7c08ccd7","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Donald-Trump-szuletesnap-katonai-parade","timestamp":"2025. május. 02. 14:49","title":"Gigantikus katonai parádéval ünnepelnék Trump születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","id":"20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00.jpg","index":0,"item":"260a8a33-3864-4ecd-8fa7-01d27c68013f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","timestamp":"2025. május. 01. 07:21","title":"Méregdrága csehszlovák időgép ez a nyitható tetejű Skoda Favorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]