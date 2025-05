Miután a mesterséges intelligencia által generált tartalmak, a hamis videóktól az ultrarealisztikus chatbotokig, elárasztják az internetet, egyre nehezebb megmondani, hogy ki igazi és ki csak „hamisítvány”, kinek lehet hinni és kinek nem. Ennek a problémának a megoldására rukkolt elő egy (újabb) kis kütyüvel az OpenAI-os Sam Altman által alapított Tools for Humanity startup, amely amúgy a World emberi azonosítással foglalkozó projekt letéteményese.

Bemutattak egy okostelefonra emlékeztető kis kütyüt, az Orb Minit, a korábbi, meglehetősen nagyméretű Orb készülék kistestvérét. Ez a karcsú, okostelefonszerű eszköz, amely kettős előlapi kamerával rendelkezik az írisz szkenneléséhez, arra hivatott, hogy forradalmasítsa az emberi azonosítást a digitális korban.

A készüléket Rich Heley, az Apple egyik korábbi vezetője mutatta be, aki jelenleg a Tools for Humanity eszközigazgatója (és bennfentes pletykák szerint egy másik volt Apple-veterán, Thomas Meyerhoff is dolgozott a hitelesítő kütyü tervezésén). Orb Mini biometrikus azonosítókat használ a szemgolyó letapogatására (két nagy érzékelő van a frontoldalán), és hasonlóan működik, mint nagyobb testvére, az Orb. A szemgolyó szkennelése után a felhasználó egy egyedi azonosítót kap a blokkláncon, amelyen ez áll: „Igen, ez egy ellenőrzött ember.” Összefoglalva tehát egy digitális rendszerről van szó, amellyel az emberek bizonyíthatják, hogy valódiak.

Mint említettük, az Orb Mini kinézetre okostelefonnak tűnhet, azonban egyelőre nem hivatott leváltani azt. A cég szóvivője külön is kiemelte, hogy a készülék célja az emberi azonosítás, nem pedig a kommunikáció vagy a böngészés. Azonban Alex Blania, a Tools for Humanity társalapítója utalt arra, hogy az eszköz akár egy kis POS-terminállá is válhat, de az is elképzelhető, hogy más eszközgyártóknak is licencbe adja a szenzortechnológiát.

Többen is felvetik az amúgy logikusnak tűnő kérdést: vajon találkozhat-e ez a projekt Sam Altman másik nagy vállalkozásával, az OpenAI-jel. Integrálhatja-e az Orb Mini a mesterséges intelligencia képességeit a jövőben? Vagy csatlakozhat-e az OpenAI pletykák szerint hamarosan megjelenő eszközéhez? Válaszok eddig egyik kérdésre sincsenek, viszont figyelembe véve Altman mindkét vállalatnál betöltött szerepét, mindenképpen érdekes felvetésekről van szó.

Az Orb Mini bevezetése egyébként egybeesik a World hálózatának amerikai terjeszkedésével. Új üzlethelyiségek nyílnak olyan nagyobb városokban, mint Austin, Atlanta, Los Angeles, Miami, Nashville és San Francisco. Ezek a fizikai helyszínek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a nagyobb Orb eszközökkel íriszszkennelési folyamaton, így személyellenőrzésen menjenek keresztül. A vállalat már 26 millió regisztrációval büszkélkedhet világszerte, 12 millió hitelesített felhasználóval, akik elsősorban Latin-Amerikában, Dél-Amerikában és Ázsiában élnek. Az amerikai terjeszkedés viszont további lendületet adhat a projektnek.

