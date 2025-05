Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","shortLead":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","id":"20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b.jpg","index":0,"item":"f62d1569-13d4-4196-9220-fce3419d3215","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","timestamp":"2025. május. 02. 15:26","title":"Gázolás miatt leállt a vasúti forgalom Újpest és Aquincum között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára reagált, ahol sok szó esett a Tiszáról is.","shortLead":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára...","id":"20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"bcae9dc0-9598-4f8a-9c1d-e111c325197a","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","timestamp":"2025. május. 02. 09:46","title":"Magyar Péter: Orbán elvtárs, önök csak egy piti, korrupt és hazug bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes találmányról számoltak be amerikai kutatók: egy olyan láthatatlan hangbuborékról, amely lehetővé teszi, hogy a hangokat csak a buborékban álló hallja, míg a körülötte lévőknek nem is kell tudniuk erről.","shortLead":"Ígéretes találmányról számoltak be amerikai kutatók: egy olyan láthatatlan hangbuborékról, amely lehetővé teszi...","id":"20250501_hvg-lathatatlan-fulhallgato-hangbuborek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011.jpg","index":0,"item":"75530c59-fd54-40ad-a719-1309156d0540","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-lathatatlan-fulhallgato-hangbuborek","timestamp":"2025. május. 01. 16:15","title":"Kész a szó szerint láthatatlan fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként járulnak hozzá az ilyen fényviszonyok az ébredés kellemesebbé tételéhez.","shortLead":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak...","id":"20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c.jpg","index":0,"item":"6f6c9510-99f0-4437-ad5b-e09acbed8f8d","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","timestamp":"2025. május. 03. 08:45","title":"Hogyan segítik vagy rontják a fényviszonyok az ébredést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8981e296-d0a4-4e3a-8c50-35f7895c7808","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az elsőfilmes Drew Hancock szórakoztató víziója közel jár a Westworld vagy az Ex Machina világához.","shortLead":"Az elsőfilmes Drew Hancock szórakoztató víziója közel jár a Westworld vagy az Ex Machina világához.","id":"20250501_hvg-Tars-film-Drew-Hancock-Jack-Quaid-Sophie-Thatcher","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8981e296-d0a4-4e3a-8c50-35f7895c7808.jpg","index":0,"item":"d26a38f7-81d2-4b25-ae6a-b73d4d8e8d71","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-Tars-film-Drew-Hancock-Jack-Quaid-Sophie-Thatcher","timestamp":"2025. május. 01. 15:45","title":"A Társ című film sötét és szellemes történet az emberről, aki visszaél teremtő hatalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz további hat járműre terjedt át.","shortLead":"A tűz további hat járműre terjedt át.","id":"20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140.jpg","index":0,"item":"9075d16a-6899-42df-9d70-a4dc71f25691","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","timestamp":"2025. május. 02. 16:14","title":"Holttestet találtak a mélygarázsban, ahol hajnalban kiégett egy furgon és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b475bf84-1a7c-4304-90d7-dc0a3e74bf4f","c_author":"Matalin Dóra - Hamvay Péter ","category":"360","description":"Hogyan változott az étrendünk az elmúlt évtizedekben, és mit jelent az a sokkoló állítás, hogy gyakorlatilag egész nap desszertet eszünk? Mi történik a szervezetünkkel, ha 12, 16 vagy akár 24 órás szünetet tartunk a táplálkozásban? Lehetnek-e nem kívánt mellékhatásai az időszakos böjtnek? Mi a jó stratégia, ha sóvárgunk az étel után? Piacon vagy boltban vásároljunk? Csak nyersen együnk zöldséget? Többek között ezekről a témákról is beszélgettünk a HVG Címlapsztoriban Bartha Ákos élelmiszerbiológussal és Szabó Adrienn dietetikussal, akik azt is elmondták, ők maguk milyen étrendet követnek, vacsoráznak-e este hat után, és milyen táplálékkiegészítőt szednek.","shortLead":"Hogyan változott az étrendünk az elmúlt évtizedekben, és mit jelent az a sokkoló állítás, hogy gyakorlatilag egész nap...","id":"20250501_napi-otszori-etkezes-vs-idoszakos-bojt-bartha-akos-szabo-adrienn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b475bf84-1a7c-4304-90d7-dc0a3e74bf4f.jpg","index":0,"item":"fef33a33-e464-4476-a269-ea56b7eb26b3","keywords":null,"link":"/360/20250501_napi-otszori-etkezes-vs-idoszakos-bojt-bartha-akos-szabo-adrienn","timestamp":"2025. május. 01. 17:30","title":"Napi ötszöri étkezés vs. időszakos böjt – ezt eszi egy átlagos napon a dietetikus és az élelmiszerbiológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","shortLead":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","id":"20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"5c491af0-888f-47a5-b835-2c68d48e713a","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 02. 20:21","title":"Magyar Péter: Kedves fideszes elvtársak, megint hazudtatok, megint lebuktatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]