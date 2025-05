Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki...","id":"20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342.jpg","index":0,"item":"969b8991-54d9-451a-9e17-b948c016c922","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","timestamp":"2025. május. 06. 20:03","title":"Rajzolgasson napi 45 percet, érezni fogja a jótékony hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Windisch László szerint nem vizsgálják a Tisza Pártot. Az MNB-botrányról azt mondta, az azt kirobbantó jelentésük nem a miniszterelnök megrendelésére készült, a jegybanki ügy egyik kulcsfordulatáról pedig azt, hogy ennyire szakmaiatlan, döntésre alkalmatlan előterjesztést még nem nagyon látott.","shortLead":"Windisch László szerint nem vizsgálják a Tisza Pártot. Az MNB-botrányról azt mondta, az azt kirobbantó jelentésük nem...","id":"20250505_ASZ-Windisch-Laszlo-MNB-botrany-Matolcsy-Gyorgy-Magyar-Peter-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906.jpg","index":0,"item":"8d0f1288-45a2-405f-b57e-daf43aa07577","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_ASZ-Windisch-Laszlo-MNB-botrany-Matolcsy-Gyorgy-Magyar-Peter-Tisza-Part","timestamp":"2025. május. 05. 10:50","title":"ÁSZ-elnök: egy szó sem igaz abból, amit Magyar Péter állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65865b1-ab60-4c89-8ce1-4c40c05fb994","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Nem volt választás, a hatósági parancs szerint le kellett ölni a Meixner-birtok állatait a száj- és körömfájásjárvány miatt. A család nem adja fel, noha nagy áldozatokra lesz szükség az üzlet marhatartás újraindításához.","shortLead":"Nem volt választás, a hatósági parancs szerint le kellett ölni a Meixner-birtok állatait a száj- és körömfájásjárvány...","id":"20250506_szaj-es-koromfajas-szarvasmarhak-leolese-Paul-Meixner-Burgenland-Rajka-Level-Hegyeshalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65865b1-ab60-4c89-8ce1-4c40c05fb994.jpg","index":0,"item":"2acade79-9cb3-43f3-9e71-3786c457a8d9","keywords":null,"link":"/360/20250506_szaj-es-koromfajas-szarvasmarhak-leolese-Paul-Meixner-Burgenland-Rajka-Level-Hegyeshalom","timestamp":"2025. május. 06. 17:30","title":"Újrakezdi és indiai munkásai bérét sem csökkenti az osztrák-magyar gazda, akinek a járvány elvitte háromezer marháját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43085ea-2bc6-4c7c-a61f-40b0fe54398d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétszázmillió euró és a kamatok kifizetése válik esedékessé a jövő héten.","shortLead":"Kétszázmillió euró és a kamatok kifizetése válik esedékessé a jövő héten.","id":"20250506_nitrogenmuvek-kotveny-ajanlat-nem-fogadtak-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b43085ea-2bc6-4c7c-a61f-40b0fe54398d.jpg","index":0,"item":"ab4dabd2-1ab2-40b4-836c-fa9bfb75f8bd","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_nitrogenmuvek-kotveny-ajanlat-nem-fogadtak-el","timestamp":"2025. május. 06. 19:15","title":"Nem fogadták el Bige Lászlóék ajánlatát a Nitrogénművek kötvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a1c0a1-3e80-4ab7-b4fa-781be3fe9f04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget ért a második vizsganap, szerdán következik a történelemérettségi.","shortLead":"Véget ért a második vizsganap, szerdán következik a történelemérettségi.","id":"20250506_matekerettsegi-matematika-masodik-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a1c0a1-3e80-4ab7-b4fa-781be3fe9f04.jpg","index":0,"item":"f13568d5-c66c-4bab-8ad9-5f8d2105edda","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matekerettsegi-matematika-masodik-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 13:22","title":"Mutatjuk a matekérettségi második felének nem hivatalos megoldásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","shortLead":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","id":"20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"50400ba4-8cb0-410c-a4aa-958e95ed1890","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","timestamp":"2025. május. 05. 11:00","title":"Mindkét lábát és a csípője egy részét is elveszítette az újvidéki tragédia egyetlen túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6b21a-9c83-4922-aa59-22d706ec92a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok gazdája kórházba került, annak férje pedig nem volt hajlandó gondoskodni róluk, így azok a környező földeken próbáltak élelmet keresni, megkárosítva az ottani gazdákat. ","shortLead":"Az állatok gazdája kórházba került, annak férje pedig nem volt hajlandó gondoskodni róluk, így azok a környező földeken...","id":"20250505_szarvasmarha-allatkinzas-tanya-onkormanyzat-allattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d6b21a-9c83-4922-aa59-22d706ec92a0.jpg","index":0,"item":"35ad7ea0-6ac5-44d8-b632-190a6280c8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szarvasmarha-allatkinzas-tanya-onkormanyzat-allattartas","timestamp":"2025. május. 05. 20:06","title":"Sorsukra hagyott és éhen pusztult szarvasmarhák tetemei hevernek egy székkutasi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","shortLead":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","id":"20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"a3e9f835-08cf-47ab-9644-2cb7b443692a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","timestamp":"2025. május. 05. 09:34","title":"Esik az olaj ára, komolyabb árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]