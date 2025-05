A Gemini alkalmazás persze már most is elérhető az Apple készülékein, de ezúttal valami másról, többről van szó: Sundar Pichai vezérigazgató erősítette meg, hogy a Google mesterséges intelligenciával működő chatbotját fogják beépíteni az Apple jövőbeli eszközeibe.

Erre a bejelentésre elég komoly helyszínen került sor, egy tárgyalóteremben, abban a trösztellenes perben, amelyet az amerikai kormány folytat a Google ellen. Amikor az igazságügyi minisztérium jogásza megkérdezte Pichaitól, hogy integrálják-e várhatóan 2025 közepén a Geminit az Apple operációs rendszereibe, akkor a Google első embere egyértelmű igennel válaszolt.

Ez volt az első nyilvános megerősítése annak, hogy az Apple mesterséges intelligencia opcióként kívánja a Siribe integrálni a Geminit. Ha ez a megállapodás valóban létrejön, akkor az egyfajta fordulópontot jelenthet az Apple mesterséges intelligencia stratégiájában, és kiterjesztheti a Google mesterséges intelligenciájának elérhetőségét több milliárd iPhone-ra szerte a világon.

„Cook megpróbálta megérteni a mesterséges intelligencia technológiák fejlesztésére vonatkozó terveinket, az ütemtervünket, és ennek részeként a Gemini alkalmazás terjesztéséről is beszéltünk” – mondta Pichai a bíróságon. Azt is hozzátette, hogy Cook nyitottnak mutatkozott arra, hogy az év későbbi szakaszában harmadik féltől származó modelleket is integráljon az Apple Intelligence- be.

A Google és az Apple ilyen együttműködése annyiban sem meglepő, hogy az Apple 2024-es fejlesztői konferenciáján Craig Federighi alelnök már kifejtette, hogy azt szeretnék, hogy a felhasználók maguk választhassák ki a kívánt modelleket, a jövőben talán a Google Geminit. Azt is mondta, hogy alig várják, hogy a jövőben integrációkat tudjanak megvalósítani más modellekkel, és itt ismét csak megnevezte a Geminit.

A közelgő partnerségre utaló jeleket egyébként Aaron Perris, a MacRumors elemzője is felfedezte az iOS 18.4 béta verziójában. A kódrészletekben egy „Harmadik féltől származó modell” menü is szerepel, amelyik megemlíti a Google-t, utalva arra, hogy a Gemini integrációjának alapjai már folyamatban vannak.

Egyébként nem ez volna az első alkalom, hogy az Apple nyitna „külső” MI felé. Az Apple Intelligence már integrálva van az OpenAI ChatGPT-jével az olyan összetettebb feladatokhoz, mint a szövegszerkesztés vagy a képek generálása. A mostani, tervben lévő integráció pedig lehetővé tehetné a Siri számára, hogy a Gemini segítségével összetettebb kérdésekre válaszoljon, tehát azt is mondhatjuk, hogy a Gemini integrációjának célja a Siri teljesítményének növelése, illetve az, hogy zökkenőmentesebbé és intuitívabbá váljon a Sirivel való interakció.

Az OpenAI-jel való együttműködés, amelyet a WWDC 2024 konferencián jelentettek be, már jelezte az Apple újfajta nyitottságát a külső modellek felé. Most ugyan még nem tudni hivatalos megállapodásról, viszont Pichai „2025 közepére” vonatkozó ütemterve arra utal, hogy a tárgyalások heteken belül lezárulhatnak. Ha ez megtörténik, a bejelentés már az Apple június 9-én kezdődő WWDC konferenciáján megtörténhet. A rendszert várhatóan 2025 végén vezetnék be.



