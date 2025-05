A számítástechnika történetének egy igen érdekes mozzanata fűződik Janet Jacksonhoz, pontosabban Rythm Nation című számához, az 1990 januári Billboard Hot 100-as lista második helyezettjéhez. Sok évvel korábban, még a Windows XP-s időkben, a 2000-es évek elején történt nem is olyan kevés felhasználóval, hogy gyanútlanul lejátszották számítógépükön az említett nótát, és a gép vagy azonnal, vagy nem sokkal később használhatatlanná vált.

Sokáig rejtély volt, mi okozhatta ezt a jelenséget, végül sok kísérletezés és kutatás után az érintett gyártó és a Microsoft rájött, hogy a Rhythm Nation valójában egy olyan természetes rezonanciafrekvenciát tartalmaz, amely megegyezik a gyártó számítógépeiben található 5400 fordulat/perc sebességű merevlemezek rezonanciafrekvenciájával, és ez a rezgés okoz végül hibákat a meghajtóban. A meg nem nevezett modellek mögött álló PC-gyártó – írja Raymond Chen programozó a Microsoft fejlesztői blogján – úgy oldotta meg a problémát, hogy egy audioszűrőt vezetett be a Windows XP-be, amely tompította a zavaró frekvenciát, ezzel megakadályozta, hogy a dal tönkre tegye a gépet. Ez a szűrő „legalább a Windows 7-ig”, azaz 2009-ig telepítve volt, viszont akkor történt valami.

A Microsoft bevezetett be egy új szabályt az audiofeldolgozó objektumokra (APO, Audio Processing Objects), azaz az audioszűrőkre (arra is, amelyik kiszűrte a zavaró frekvenciát). Ez az új szabály pedig az volt, hogy az összes APO-t le kell tudni tiltani. Ha tehát a felhasználó a Windows klasszikus Hangbeállítások Vezérlőpult alkalmazásában megnyitotta az alapértelmezett hangszóró tulajdonságait, a Speciális fülre kattintott, és eltávolította a pipát a Hangjavítások engedélyezése jelölőnégyzetből, akkor az összes szűrő deaktiválódott, beleértve azt is, amelyik potenciálisan megvédte a számítógépet Janet Jackson slágerétől – magyarázza a Tom’s Hardware.

Az 1990 januári Billboard Hot 100-as lista második helyeére került fel Janet Jackson slágere YouTube/SWG

Az említett szabállyal az volt a probléma, hogy azok, akik nem tudnak a Janet Jackson-dalról, eltávolítanák az összes szűrőt, gondolván, így több hangot tudnak majd megszólaltatni. És lehet, hogy tényleg így is lenne, azonban egyszer csak a számítógép rejtélyes módon összeomlana. Természetesen a felhasználók nem vették volna észre, hogy ez azért történt, mert órákkal vagy akár napokkal korábban kivették a pipát a jelölőnégyzetből. A felhasználó csak azt látja, hogy a számítógép egyszerűen egyre gyakrabban kezdett összeomlani. És azt mondja a barátainak: „Ne vegyetek „Fabrikam” márkájú laptopokat, gyakran összeomlanak. Vagy ami még rosszabb: „Ne vegyetek windowsos PC-ket, gyakran összeomlanak” – írja Chen.

Mindenesetre az érintett számítógép-gyártó is gondolt erre, és a Microsofttal (akinek szintén az érdeke, hogy ne keltsék rossz hírét) meg is találták a megoldást: az összeomlást meggátoló szűrő nem tiltható le, azaz akkor is aktív marad, ha a többi hangszűrőt kikapcsolják a PC-n. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy ez a szoftveres megközelítés csak enyhítő intézkedés, nem pedig megoldás. A merevlemez továbbra is összeomolhat, ha egy közeli rendszer elég hangosan játssza a Rhythm Nationt. De legalább nem történhet meg, hogy a rendszer magától összeomoljon.

Szerencsére ez a merevlemez-összeomlást okozó rezonáns frekvencia ma már nem zavarja a számítógépeket, hiszen a legtöbb eszköz SSD-re váltott, amelyek nem tartalmaznak mechanikus alkatrészeket. Ugyan az SSD anyagainak is van saját rezonanciafrekvenciájuk, azonban ezeket nem lehet hanggal befolyásolni. De még ha valaki egy régebbi laptopon dolgozik, és frissíti a Windows 11-re, nyugodt lehet, az állandóan bekapcsolva lévő audioszűrő megvédi. Hogy ki volt az érintett OEM, azt nem tudni, Chen ugyanis a Fabrikam fantázianevet használja blogbejegyzésében. Nem valószínű, hogy valaha is megtudjuk, melyik céget érintette ez a hiba, de a részletek ettől függetlenül is szórakoztatók.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.