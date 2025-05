Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós képességet? Baj, ha kevesebbet szexelnek a fiatalok? Tényleg árt a kerékpározás, a kontaktsport, vagy a szauna? A spontán szex a legjobb? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós...","id":"20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398.jpg","index":0,"item":"505ecd82-c400-40a0-9625-79e11bbc2010","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:00","title":"Kösz, jól: A merevedési zavar tünet, nem betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki...","id":"20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342.jpg","index":0,"item":"969b8991-54d9-451a-9e17-b948c016c922","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","timestamp":"2025. május. 06. 20:03","title":"Rajzolgasson napi 45 percet, érezni fogja a jótékony hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","shortLead":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","id":"20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"b729a039-ceaf-4323-8a4e-94932c52d855","keywords":null,"link":"/kkv/20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","timestamp":"2025. május. 07. 10:44","title":"Külföldön fejlesztene infrastruktúrát Mészáros Lőrinc, új céget alapított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes adatot őriz az eszközük. Csalók boldogan csapnak le a régebbi operációs rendszert futtató készülékekre, óriási bevételek reményében. Egy biztonsági szigorítás jegyében a régebbi, védtelenebb készülékekkel nem lehet majd mobilbankolni.","shortLead":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes...","id":"20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65.jpg","index":0,"item":"824b0711-5e26-44f8-8c71-cbbf31b57e50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:03","title":"Régebbi az androidos telefonja? Akkor most gyorsan nézze meg a Beállítások menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c8d67-a776-4faf-9627-1c49a93fc2e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Pitt tagadja az ellene felhozott vádakat. A pletykák szerint már a Boardwalk Empire – Gengszterkorzó című sorozatból is azért írták ki a karakterét, mert nehéz volt együtt dolgozni vele.","shortLead":"Michael Pitt tagadja az ellene felhozott vádakat. A pletykák szerint már a Boardwalk Empire – Gengszterkorzó című...","id":"20250507_Letartoztattak-a-Gengszterkorzo-sztarjat-michael-pitt-boardwalk-empire-dawson-es-a-haverok-szexualis-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113c8d67-a776-4faf-9627-1c49a93fc2e8.jpg","index":0,"item":"be83db30-a7d9-4dad-b394-225fba39e869","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Letartoztattak-a-Gengszterkorzo-sztarjat-michael-pitt-boardwalk-empire-dawson-es-a-haverok-szexualis-eroszak","timestamp":"2025. május. 07. 09:09","title":"Letartóztatták a Gengszterkorzó sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","shortLead":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","id":"20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"4c4d49c4-4c51-4bd6-913b-b1f63f0739f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","timestamp":"2025. május. 07. 05:26","title":"Katonai repülőgéppel deportálna bevándorlókat Líbiába a Trump-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a085607b-6c8f-4712-a12d-52806461e79b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több százan gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen tiltakozzanak. Színpad nem volt, Hadházy Ákos egy sámlira állva beszélt. A politikus szerint egyvalami kell egy tüntetéshez: emberek. A tömeg elindult az akadémiához, de egy hosszabb utat választottak, Budára indultak el, az Erzsébet hidat lezárták.","shortLead":"Több százan gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek...","id":"20250506_gyulekezesi-jog-korlatozas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a085607b-6c8f-4712-a12d-52806461e79b.jpg","index":0,"item":"ed614dbe-1058-4ded-9959-19bd8da6e9e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_gyulekezesi-jog-korlatozas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 18:29","title":"„Amíg 3-4 ember eljön, tüntetni fogunk” - Ismét tiltakoznak a gyülekezési jog korlátozása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546eda6c-3b11-4c5c-b24c-0a0fbe34e484","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy üzlet van abban, hogy az eladományozott ruhák után gyakran több adókedvezmény jár Franciaországban, mint amennyi a gyártási költség. A jótékonysági szervezetek már tonnaszámra kellett, hogy megsemmisítsenek adományokat, annyira sok érkezik be hozzájuk.","shortLead":"Nagy üzlet van abban, hogy az eladományozott ruhák után gyakran több adókedvezmény jár Franciaországban, mint amennyi...","id":"20250506_fast-fashion-ado-adomanyozas-adomany-kedvezmeny-ruha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/546eda6c-3b11-4c5c-b24c-0a0fbe34e484.jpg","index":0,"item":"64141f56-6401-4cc6-afa5-1be9e5728b5f","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_fast-fashion-ado-adomanyozas-adomany-kedvezmeny-ruha","timestamp":"2025. május. 06. 15:01","title":"Hatalmasat kaszál több fast fashion cég azon, hogy olyan ruhákat gyárt, amiket senki nem fog megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]