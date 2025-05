Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet fogni orosz vagy fehérorosz ellenfeleivel, kezet fogott Darja Kaszatkinával, miután pénteken 6-4 6-2-re legyőzte őt az olasz nyílt teniszbajnokság második fordulójában.","shortLead":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet...","id":"20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b.jpg","index":0,"item":"2d0dbc65-aa6c-4c94-969c-ba5f0bf6242e","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","timestamp":"2025. május. 10. 18:14","title":"Egy ukrán teniszezőnő kezet fogott orosz ellenfelével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9b82-c8bd-4291-bf71-96211805b3f6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az előző polgármester mindössze négy hónapig volt hivatalban.","shortLead":"Az előző polgármester mindössze négy hónapig volt hivatalban.","id":"20250511_A-fideszes-jelolt-nyerte-a-polgarmester-valasztast-Tiszaigaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8f9b82-c8bd-4291-bf71-96211805b3f6.jpg","index":0,"item":"71588de2-8527-4274-9a16-74cabfca2bd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_A-fideszes-jelolt-nyerte-a-polgarmester-valasztast-Tiszaigaron","timestamp":"2025. május. 11. 20:26","title":"A fideszes jelölt nyerte a polgármester-választást Tiszaigaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c55247e-fc73-4311-b8c0-43aa45489cca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC labdarúgó csapata nagy küzdelemben 3:2 arányban legyőzte a hazai pályán játszó Paksot. 