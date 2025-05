Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","shortLead":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","id":"20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"d158c710-c01f-4394-9d6b-73a1e101864c","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 14:57","title":"Ha a nap végéig nem fogadják el az oroszok a tűzszüneti ajánlatot, a németek újabb szankciókat vetnek ki rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3689db9e-8e98-4596-9782-a7e2085be1be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bank fennakadásokról tájékoztatta ügyfeleit.","shortLead":"A bank fennakadásokról tájékoztatta ügyfeleit.","id":"20250512_k-h-bank-nyugdij-technikai-problema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3689db9e-8e98-4596-9782-a7e2085be1be.jpg","index":0,"item":"404063e7-f610-436f-8520-14f1ee5e7eba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_k-h-bank-nyugdij-technikai-problema","timestamp":"2025. május. 12. 12:48","title":"Technikai probléma miatt később kapták meg nyugdíjukat a K&H ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c579c86c-46e6-4f7f-a092-15d66ca5b308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Laponyi Zsoltot visszahelyezik az eredeti szolgálati helyére, a III. kerületben lesz megint járőr egy új szabály miatt.","shortLead":"Laponyi Zsoltot visszahelyezik az eredeti szolgálati helyére, a III. kerületben lesz megint járőr egy új szabály miatt.","id":"20250513_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-poltitika-foto-seriff-rendorseg-fegyelmi-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c579c86c-46e6-4f7f-a092-15d66ca5b308.jpg","index":0,"item":"7e998849-e0c6-411c-bb01-912998ac4d66","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_laponyi-zsolt-rendor-kdnp-poltitika-foto-seriff-rendorseg-fegyelmi-eljaras","timestamp":"2025. május. 13. 05:47","title":"A seriffprogramból is kitették a rendőrt, aki azt kérte, hogy politikai célokra ne használják a fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","shortLead":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","id":"20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06.jpg","index":0,"item":"a18681fb-eb86-4b47-bbd8-877db968d496","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","timestamp":"2025. május. 14. 08:59","title":"Attól, hogy ittam, még jól vezetek – mondta egy nő a rendőröknek, miután karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9435f30b-1f62-4679-bc95-1367e1f0c358","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ellie, a kis farm róka hamarosan részt vesz majd a látványetetéses bemutatókban is.","shortLead":"Ellie, a kis farm róka hamarosan részt vesz majd a látványetetéses bemutatókban is.","id":"20250512_farm-roka-kolyok-budakeszi-vadaspark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9435f30b-1f62-4679-bc95-1367e1f0c358.jpg","index":0,"item":"0a4be1ac-5075-4688-8846-c7edc8defe4a","keywords":null,"link":"/elet/20250512_farm-roka-kolyok-budakeszi-vadaspark","timestamp":"2025. május. 12. 18:10","title":"Nem akármilyen rókakölyök érkezett a Budakeszi Vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő Ukrajna nyugati része ellen, inkább Ukrajna esetleges összeomlására készült. Hegedűs a múlt pénteken kirobbant kémügyről nyilatkozott a német Focus hetilapnak.","shortLead":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő...","id":"20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d.jpg","index":0,"item":"ac612307-c1c3-498c-8150-3f292e2c650a","keywords":null,"link":"/360/20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","timestamp":"2025. május. 13. 07:11","title":"Hegedűs Dániel: „Ez nem egy füstölgő pisztoly”, kétlem, hogy Magyarország be akart vonulni Kárpátaljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fbeebb-ff1a-43d5-933d-4119ce4799dd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A KSH adatai alapján 2024-ben 12,8 százalékkal emelkedtek a lakásárak, ennek ellenére jobb helyzetben lehetnek a lakásvásárlást tervezők, mint 2022-ben, vagy épp 2023-ban. Ez merész kijelentésnek tűnhet, de máris jön a magyarázat.","shortLead":"A KSH adatai alapján 2024-ben 12,8 százalékkal emelkedtek a lakásárak, ennek ellenére jobb helyzetben lehetnek...","id":"20250512_Tenyleg-nehezebb-ma-lakast-venni-mint-10-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fbeebb-ff1a-43d5-933d-4119ce4799dd.jpg","index":0,"item":"c8a6ec3e-4f88-441b-9626-2b34fcb6da01","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_Tenyleg-nehezebb-ma-lakast-venni-mint-10-eve","timestamp":"2025. május. 12. 10:49","title":"A számok nem hazudnak: tényleg nehezebb ma lakást venni, mint 10 éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott meg, amiért az állam 2,5 milliárd rubelt (kb. 11,4 milliárd forintot) fizettek ki, tehát átlagosan, nagyjából 820 ezer forintot autónként.","shortLead":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott...","id":"20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29.jpg","index":0,"item":"e70873e0-e2c4-486f-9c0a-18742249b534","keywords":null,"link":"/elet/20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","timestamp":"2025. május. 12. 20:36","title":"Orosz kormányzó: A helyiek a kártérítésre pályáznak és ezért hagyják kitéve a régi autóikat az ukrán tüzérség támadásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]