[{"available":true,"c_guid":"7f7fbf1d-2207-4491-b886-6910e588d6f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 650 lóerős szörnyeteg értéke bőven meghaladja az 1 milliárd forintot.","shortLead":"A közel 650 lóerős szörnyeteg értéke bőven meghaladja az 1 milliárd forintot.","id":"20250513_a-normal-ferrari-f40-nel-sokkal-durvabb-verseny-verziot-kinalnak-eladasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f7fbf1d-2207-4491-b886-6910e588d6f7.jpg","index":0,"item":"cbba6ab0-3e97-4dfc-99f3-7d8b399e19a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_a-normal-ferrari-f40-nel-sokkal-durvabb-verseny-verziot-kinalnak-eladasra","timestamp":"2025. május. 13. 06:41","title":"A normál Ferrari F40-nél sokkal durvább verseny verziót kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak a hasonló alapítványok jövőbeli alapítását és az MNB-alapítványok befektetési, vagyonkezelési tevékenységét tiltja az MNB-törvény módosítását célzó új javaslat. 