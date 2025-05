Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"416cd98c-f3f7-4905-8ee4-bd77cebcd08a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az emberi és a természeti tevékenység egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy jelentős a talajsüllyedés mértéke sok amerikai városban.","shortLead":"Az emberi és a természeti tevékenység egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy jelentős a talajsüllyedés mértéke sok amerikai...","id":"20250515_egyesult-allamok-sullyedo-varosok-vizszint-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416cd98c-f3f7-4905-8ee4-bd77cebcd08a.jpg","index":0,"item":"2c50f368-df6d-45fe-8267-4eb1e64ff303","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_egyesult-allamok-sullyedo-varosok-vizszint-usa","timestamp":"2025. május. 15. 08:03","title":"Ijesztően gyorsan süllyed 28 amerikai nagyváros, bajban New York, Las Vegas és Los Angeles is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi nemi szervek. Vajon miért?","shortLead":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi...","id":"20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865.jpg","index":0,"item":"67b2bdfd-5ce8-4168-8143-5472e9bd2cdb","keywords":null,"link":"/elet/20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","timestamp":"2025. május. 15. 05:31","title":"Nagyot nőtt az átlagos péniszméret, de ez nem feltétlenül ad okot az örömre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet. ","shortLead":"Figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet. ","id":"20250514_Keszitsek-az-esernyoket-heves-zivatarok-varnak-rank-csutortokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"c7c88840-5d2b-489d-826f-77a75849d9e9","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Keszitsek-az-esernyoket-heves-zivatarok-varnak-rank-csutortokon","timestamp":"2025. május. 14. 11:55","title":"Erős szél, villámlás és heves zivatarok várnak ránk csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve a rengetegben. Kiről mintázta magyar hősnőjét, Csillát a 85 éves kanadai író, és milyen kontextusban nevezte bébinek a HVG munkatársát? Miért éppen úgy képzelte el az amerikai diktatúrát A szolgálólány meséjében, és meglepte-e, hogy Donald Trump véget vetett a kanadai–amerikai barátságnak? ","shortLead":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve...","id":"20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8.jpg","index":0,"item":"71a3c604-62dd-482a-9155-fe58142804f3","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Margaret Atwood a HVG-nek: Ha diktátor vagy, jobb, ha alapos munkát végzel, mert rád omolhat a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books könyvkiadó, olyan szerzők aláírásával, mint Alföldi Róbert, Cserhalmi György vagy Kepes András.","shortLead":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books...","id":"20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12.jpg","index":0,"item":"fc61bc54-bda3-467b-8032-4fabda65bee8","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","timestamp":"2025. május. 15. 11:17","title":"Kemény Zsófi, Dr. Máté Gábor és Al Ghaoui Hesna is felszólaltak az üldözési törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65417a2a-151a-4156-b3ea-e8f6afe0a9f5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A helyszíntől még 80 kilométerre is látszott a füstfelhő.","shortLead":"A helyszíntől még 80 kilométerre is látszott a füstfelhő.","id":"20250514_felrobbant-egy-vegyi-uzem-spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65417a2a-151a-4156-b3ea-e8f6afe0a9f5.jpg","index":0,"item":"6d0d2e22-9891-4ed3-a704-985523baf9bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_felrobbant-egy-vegyi-uzem-spanyolorszagban","timestamp":"2025. május. 14. 21:41","title":"Nyolcvanezer embernek kellett otthonába zárkózni Spanyolországban, mert felrobbant egy vegyi üzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha elfogadják a parlament honlapjára felkerült tervezetet, akkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal gyakorlatilag bármilyen vállalatra vagy szervezetre rásütheti: sérti Magyarország szuverenitását. Ennek alapján pedig jelentős szankciókat lehet majd alkalmazni” – kommentálta a HVG-nek a kormány által „átláthatósági törvénynek” nevezett jogszabálytervezetet Stánicz Péter alkotmányjogász. Szerinte nem világos, hogy pontosan milyen cselekedetet büntetnek majd. Éppen ezért várhatóan dermesztő hatása lesz a törvénynek, sokan ugyanis inkább „visszafogják” magukat, csak hogy elkerüljék a büntetés lehetőségét is. ","shortLead":"„Ha elfogadják a parlament honlapjára felkerült tervezetet, akkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal gyakorlatilag bármilyen...","id":"20250514_Alkotmanyjogasz-Dermeszto-hatasa-lenne-a-kormany-torvenytervezetenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab.jpg","index":0,"item":"e23fd43e-a214-448f-af9b-fd1328d0c950","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Alkotmanyjogasz-Dermeszto-hatasa-lenne-a-kormany-torvenytervezetenek-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:42","title":"Alkotmányjogász: Dermesztő hatása lenne a kormány törvénytervezetének, és lényegében bárkit érinthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf721059-73ba-4840-b851-663e2a6b8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik közeli településre vulkáni hamu hullott. ","shortLead":"Az egyik közeli településre vulkáni hamu hullott. ","id":"20250513_etna-kitores-foto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf721059-73ba-4840-b851-663e2a6b8bdb.jpg","index":0,"item":"97123a1b-273e-49b8-beaa-041dd2300eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_etna-kitores-foto-video","timestamp":"2025. május. 13. 16:51","title":"Újra kitört az Etna, látványos felvételek készültek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]