Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c9b14d6d-af0e-48b6-8fa3-2a65b90ba962","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NMHH értesítette a holland társhatóságot, hogy az HBO Max nem megfelelő korhatárbesorolással látta el a Fehér Lótusz című sorozatnak azt a részét, amelyben Jason Isaacs köntöse kioldódik, és nincs alatta semmi.","shortLead":"Az NMHH értesítette a holland társhatóságot, hogy az HBO Max nem megfelelő korhatárbesorolással látta el a Fehér Lótusz...","id":"20250515_Peniszvillantas-miatt-jelentette-fel-a-Feher-Lotuszt-a-magyar-mediahatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b14d6d-af0e-48b6-8fa3-2a65b90ba962.jpg","index":0,"item":"412e314b-1546-4e32-9d35-8464c1d0bdb0","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Peniszvillantas-miatt-jelentette-fel-a-Feher-Lotuszt-a-magyar-mediahatosag","timestamp":"2025. május. 15. 13:21","title":"Feljelentette a Fehér Lótuszt a magyar médiahatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e877ea-dd74-475c-b09d-cfe65950214f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi visszaélések miatt hirtelen távozó Klaus Schwab káoszt hagy maga mögött a legnagyobb cégeket tömörítő szervezetben.","shortLead":"A pénzügyi visszaélések miatt hirtelen távozó Klaus Schwab káoszt hagy maga mögött a legnagyobb cégeket tömörítő...","id":"20250516_Hirtelen-tavozott-a-Vilaggazdasagi-Forum-vezetoje-Christine-Lagarde-ot-akarjak-a-helyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e877ea-dd74-475c-b09d-cfe65950214f.jpg","index":0,"item":"52ee7a4b-38af-43d9-aa76-4fdb18dcf844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Hirtelen-tavozott-a-Vilaggazdasagi-Forum-vezetoje-Christine-Lagarde-ot-akarjak-a-helyere","timestamp":"2025. május. 16. 07:43","title":"Hirtelen távozott a Világgazdasági Fórum vezetője, Christine Lagarde-ot akarják a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben a világ a lehetséges tűzszüneti tárgyalásokat várja, Orbán Viktor és kormánya kabátlopási ügybe keveredett.","shortLead":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben...","id":"20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff.jpg","index":0,"item":"f56ace04-de95-477d-a582-609293b079b3","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","timestamp":"2025. május. 15. 06:30","title":"Valóban Kárpátalja megszerzésére játszana a magyar kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","id":"20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"9eef7918-1238-4f65-a0a9-35abc70b1d69","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","timestamp":"2025. május. 16. 12:45","title":"Azzal büszkélkedik a MÁV-vezér, hogy a vonatok 83 százalékos pontossággal futottak be áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig volt rá példa, hogy tanácsot adott: nem olyan rég A-vitamint és csukamájolajat javasolt az éppen tomboló kanyarójárvánnyal szemben, a hatékony vakcinákat viszont nem javasolta.","shortLead":"Pedig volt rá példa, hogy tanácsot adott: nem olyan rég A-vitamint és csukamájolajat javasolt az éppen tomboló...","id":"20250515_Az-Egyesult-Allamok-oltastagado-egeszsegugyi-minisztere-senkinek-nem-ajanlja-hogy-egeszsegugyi-tanacsot-fogadjon-el-tole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"9eee6ebe-b3a7-4f41-8829-d1e83f2655fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Az-Egyesult-Allamok-oltastagado-egeszsegugyi-minisztere-senkinek-nem-ajanlja-hogy-egeszsegugyi-tanacsot-fogadjon-el-tole","timestamp":"2025. május. 15. 06:44","title":"Az Egyesült Államok oltástagadó egészségügyi minisztere senkinek nem ajánlja, hogy egészségügyi tanácsot fogadjon el tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület jelenlétét, ahol az ártalmatlanítást végeznék.","shortLead":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület...","id":"20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"73e61d96-2311-4657-9a89-e90febd67539","keywords":null,"link":"/360/20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","timestamp":"2025. május. 15. 06:15","title":"Megtörtént az első lépés a magyar akkugyárak magzatkárosító anyagának semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5774558-65b7-49ef-a014-2e672b44c5e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképesztően sok hidrogén lehet a földkéregben lévő tározókban – annyi, hogy hosszú időre megoldaná az emberiség energiaproblémáit.","shortLead":"Elképesztően sok hidrogén lehet a földkéregben lévő tározókban – annyi, hogy hosszú időre megoldaná az emberiség...","id":"20250515_megujulo-energia-hidrogen-kozetek-geologiai-folyamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5774558-65b7-49ef-a014-2e672b44c5e2.jpg","index":0,"item":"a18ca0a5-40b9-460d-8e4a-01a1a5e32ce3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_megujulo-energia-hidrogen-kozetek-geologiai-folyamatok","timestamp":"2025. május. 15. 17:03","title":"170 000 évre elegendő energiaforrás lehet az emberiség lába alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a9ef50-ba8d-4036-9928-a83a8a70d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Laár Andrást kézen fogta Besenyő Pista bácsi és elvitte magával” – írja Bornai.","shortLead":"„Laár Andrást kézen fogta Besenyő Pista bácsi és elvitte magával” – írja Bornai.","id":"20250516_Veget-ert-egy-50-eves-baratsag-irja-Laar-Andrasrol-Bornai-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a9ef50-ba8d-4036-9928-a83a8a70d1e6.jpg","index":0,"item":"b42e4904-db9d-42b3-8873-82bdabd21fc0","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Veget-ert-egy-50-eves-baratsag-irja-Laar-Andrasrol-Bornai-Tibor","timestamp":"2025. május. 16. 10:26","title":"Véget ért egy 50 éves barátság – írja Bornai Tibor a KFT-ből kilépett Laár Andrásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]