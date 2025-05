Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d94ec5e1-cefe-4993-bb23-6c152bf35fc9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az esélytelenebbnek tartott Crystal Palace 1-0 legyőzte Pep Guardiola Manchester Cityjét a Wembleyben, ezzel története első FA Kupa-címét szerezte meg.","shortLead":"Az esélytelenebbnek tartott Crystal Palace 1-0 legyőzte Pep Guardiola Manchester Cityjét a Wembleyben, ezzel története...","id":"20250517_manchester-city-crystal-palace-fa-kupa-pep-guardiola-erling-haaland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94ec5e1-cefe-4993-bb23-6c152bf35fc9.jpg","index":0,"item":"aa8feef0-5b80-4a59-9b98-1fe384f42b99","keywords":null,"link":"/sport/20250517_manchester-city-crystal-palace-fa-kupa-pep-guardiola-erling-haaland","timestamp":"2025. május. 17. 20:44","title":"Hoppon maradtak Haalandék, meglepetés az FA Kupa döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést hívott össze hétfő kora délutánra. A HVG kiderítette, mi a tervük ezzel, és ez a tárgyalási folyamat felgyorsítását jelenti-e.","shortLead":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli...","id":"20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1e5da99a-396e-48c4-aed1-ad927eff90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 13:17","title":"Nyolc perc alatt hívott össze a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3b9df1-de85-469f-a816-aa91da598d6a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Civil szervezetek és influenszerek hívására demonstráltak a Kossuth téren az „átláthatósági törvény” tervezete ellen. A demonstráció kezdetén mintegy ezren lehettek a téren, fokozott rendőri jelenlét mellett. A tömeg aztán nagyon besűrűsödött. Felszólalt többek között Osváth Zsolt, Mérő Vera, Hodász András, Lengyel Tamás és Pankotai Lili.","shortLead":"Civil szervezetek és influenszerek hívására demonstráltak a Kossuth téren az „átláthatósági törvény” tervezete ellen...","id":"20250518_lex-putyin-tuntetes-kossuth-ter-influenszerek-civil-szervezetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab3b9df1-de85-469f-a816-aa91da598d6a.jpg","index":0,"item":"4fded3cc-045e-4373-a824-aa6baeda506d","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_lex-putyin-tuntetes-kossuth-ter-influenszerek-civil-szervezetek-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 17:50","title":"„Kipeckelt szemmel nézni a Megafont” – több tízezren tiltakoztak a Lex Putyin ellen a Kossuth téren (tüntetés percről percre)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2 fogkefét, illetve egy mesterséges intelligenciával megspékelt szónikus új Oclean-modellt, mely többek közt beszélni is tud.","shortLead":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2...","id":"20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1.jpg","index":0,"item":"5f8da456-2544-448b-a74b-0b4e04ca54d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 18. 18:00","title":"Van bármi értelme egy okosfogkefének? Szabad olcsóbbat venni belőle? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3da23b-a34b-4d06-bb69-614cca95e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valamivel alacsonyabb volt a részvételi arány a lengyel elnökválasztás első fordulójában vasárnap délig, mint az előző választásokon, egyelőre a szavazásra jogosultak 20,28 százaléka élt választójogával – tájékoztatott kora délutáni sajtóértekezletén a lengyel országos választási bizottság (PKW).","shortLead":"Valamivel alacsonyabb volt a részvételi arány a lengyel elnökválasztás első fordulójában vasárnap délig, mint az előző...","id":"20250518_lengyelorszag-elnokvalasztas-2025-reszveteli-arany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba3da23b-a34b-4d06-bb69-614cca95e009.jpg","index":0,"item":"232667cf-5628-4931-b440-eebb8f210a96","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_lengyelorszag-elnokvalasztas-2025-reszveteli-arany","timestamp":"2025. május. 18. 15:17","title":"Meghaladta a 20 százalékot délre a részvételi arány a lengyel elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság megteremtése kulcsfontosságú, ha azt akarjuk, hogy a tudás és az innováció valóban kibontakozhasson. Szerkesztett részlet Amy C. Edmondson Pszichológiai biztonság a munkahelyen című könyvéből.","shortLead":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság...","id":"20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f.jpg","index":0,"item":"55158688-c98b-437d-a4fb-c23b35e124b6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","timestamp":"2025. május. 18. 19:15","title":"Mindenki tud valamit. De ez csak akkor számít, ha el is meri mondani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Vennél tőle használt autót? – a sűrűn felbukkanó mém célkeresztjében George Simion, az elnökválasztás első körének győztese áll. A vasárnapi második fordulóban is neki áll a zászló.","shortLead":"Vennél tőle használt autót? – a sűrűn felbukkanó mém célkeresztjében George Simion, az elnökválasztás első körének...","id":"20250518_hvg-kontur-george-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"82bb707a-9111-42a4-9769-97c3206293cc","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-kontur-george-simion","timestamp":"2025. május. 18. 08:30","title":"Az erőszakos és törleszkedő, akiben a fociultrák sem bíztak: ki az a George Simion, akit Orbán a magyargyűlölet mellett is támogat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a74450-197e-4d64-b4d0-2bb954ed87e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RMDSZ elnöke úgy érzi, meg tudta győzni a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"Az RMDSZ elnöke úgy érzi, meg tudta győzni a magyar miniszterelnököt.","id":"20250518_Kelemen-Hunor-Orban-Viktor-telefon-George-Simion-roman-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a74450-197e-4d64-b4d0-2bb954ed87e5.jpg","index":0,"item":"e80ba70c-00f9-4a21-bfa1-0aec0639f893","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Kelemen-Hunor-Orban-Viktor-telefon-George-Simion-roman-elnokvalasztas","timestamp":"2025. május. 18. 13:46","title":"Kelemen Hunor elárulta, mit beszélt Orbánnal a magyarellenes Simionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]