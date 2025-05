Az Apple sokszor még évekig ad ki biztonsági frissítéseket azokhoz az eszközökhöz is, amelyek egy új főverziót már nem kaptak meg – az iPhone-ok mellett ez az iPadekre és a Mac számítógépekre is érvényes. Egy ideje már arra is van mód, hogy azok is megkapják a biztonsági javításokat, akik saját döntésükből nem váltanak az újabb, egyébként számukra elérhető rendszerverzióra.

Nemrég azonban valami félrement az Apple-nél: az iPadOS 17.7.7-es verziójának telepítését követően sok felhasználó azt tapasztalta, hogy az App Store-ból beszerzett alkalmazásaik folyamatosan kidobják őket a fiókjukból, így újra és újra be kell jelentkezniük abba.

Hogy nem elszórt hibákról van szó, azt jól szemlélteti, hogy a cég vissza is vonta a problémás frissítést, amit a felhasználók így nem tudtak a továbbiakban letölteni – bár azokon nem segített, akik már korábban megtették. Szerencsére – számolt be a 9to5Mac – hétfőn befutott az iPadOS 17.7.8, ami orvosolja ezt a problémát, így egyszerre ajánlott azok számára, akik korábban telepítették a hibás frissítést, valamint azoknak is, akik nem – ugyanis alapvetően számos veszélyes biztonsági hibát javít.

A frissítés a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontból tölthető le.

