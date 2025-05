Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb7dd690-62f1-478b-9802-e0da27d65870","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hat hónapja lesz jogsi nélkül elgondolkodni. ","shortLead":"Hat hónapja lesz jogsi nélkül elgondolkodni. ","id":"20250519_Video-Nem-ertem-mi-a-gond-mondta-a-sofor-aki-athajtott-a-gyerekek-kozt-a-zebran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7dd690-62f1-478b-9802-e0da27d65870.jpg","index":0,"item":"a21d3c84-87e7-4cbd-9578-d0361d023a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Video-Nem-ertem-mi-a-gond-mondta-a-sofor-aki-athajtott-a-gyerekek-kozt-a-zebran","timestamp":"2025. május. 19. 17:30","title":"Videó: „Nem értem, mi a gond” – mondta a sofőr, aki áthajtott a gyerekek közt a zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit 2016-ban jogerősen ítélte el a bíróság egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt.","shortLead":"A férfit 2016-ban jogerősen ítélte el a bíróság egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett...","id":"20250518_orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-elitelt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"24e6b99a-d3de-4a79-b015-5a94c5085f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-elitelt-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 20:28","title":"Egy elítélt pedofil is ott ült Orbán Viktor Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra alkalmatlanná vált. A HVG információi szerint költöznie kellett egy háromgyerekes családnak is, de miután nem kaptak semmilyen kompenzációt – pénzt vagy lakhatási alternatívát –, így lényegében az utcára kerültek. A vasúttársaságnál azt közölték, hogy mindenben a törvények szerint jártak el, az érintett lakóknak pedig akkor is ajánlottak valamilyen segítséget, ha jogcím nélkül tartózkodtak az ingatlanban. Ennél valamivel többet ígért a MÁV, amikor a tervezett Mini-Dubaj projekt érdekében kellett kiüríteni rákosrendezői ingatlanokat. A tapasztalatok alapján három gyerekkel még albérletet is nehéz találni Magyarországon.","shortLead":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra...","id":"20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866.jpg","index":0,"item":"cefadb1e-82f5-426f-b687-87ddc1d89c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","timestamp":"2025. május. 19. 07:09","title":"Családvédelem a hétköznapokban: az utcára került egy háromgyerekes család a MÁV bérlakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7930555b-30dc-4eac-a86e-d61b3dbd31c2","c_author":"Varga Ferenc - Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"Az egyik legnagyobb hollywoodi dobásnak szánt film Joaquin Phoenix és Pedro Pascal főszereplésével felsült a Croisette-en. Láttunk viszont kisebb csodákat Tajvanból és Belgiumból, a szerény idei magyar jelenlétet pedig Szabó István legnagyobb nemzetközi sikere biztosította a klasszikusok szekciójában. Folytatódik a helyszíni podcast tudósításunk Cannes-ból.","shortLead":"Az egyik legnagyobb hollywoodi dobásnak szánt film Joaquin Phoenix és Pedro Pascal főszereplésével felsült...","id":"20250518_cannes-filmfesztival-joaquin-phoenix-szabo-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7930555b-30dc-4eac-a86e-d61b3dbd31c2.jpg","index":0,"item":"b50d94f4-5aa0-46d2-9f4b-5d78dc9667eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250518_cannes-filmfesztival-joaquin-phoenix-szabo-istvan","timestamp":"2025. május. 18. 20:23","title":"Joaquin Phoenixet kiröhögték, Szabó Istvánt ünnepelték Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85462ae8-5369-4929-9e76-a8015c3ada75","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a több mint hat évtizedes múltra visszatekintő Jaguar E-Type XXI. századi kései leszármazottja.","shortLead":"Íme a több mint hat évtizedes múltra visszatekintő Jaguar E-Type XXI. századi kései leszármazottja.","id":"20250519_gyonyoru-uj-roadster-allit-emleket-a-60-as-evekbeli-legendas-jaguar-e-type","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85462ae8-5369-4929-9e76-a8015c3ada75.jpg","index":0,"item":"8ec1aa68-a852-4aa3-ad44-2db59dfd0e57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_gyonyoru-uj-roadster-allit-emleket-a-60-as-evekbeli-legendas-jaguar-e-type","timestamp":"2025. május. 19. 08:41","title":"Gyönyörű új roadster állít emléket a 60-as évekbeli legendás Jaguarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Csak illúzióban ringatja magát, aki az erős, egységes és cselekvőképes EU-ról álmodik, mert olyan nincs. A földrész jövőjét jelenleg az öntudatos, antiliberális nacionalisták határozzák meg. Ezt fejti ki a német lap EU-szakértő szerkesztője.","shortLead":"Csak illúzióban ringatja magát, aki az erős, egységes és cselekvőképes EU-ról álmodik, mert olyan nincs. A földrész...","id":"20250519_Die-Welt-Orban-Viktor-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"43a6b959-705e-4264-92a1-a71e24c77515","keywords":null,"link":"/360/20250519_Die-Welt-Orban-Viktor-EU","timestamp":"2025. május. 19. 15:01","title":"Die Welt-publicisztika: Mostantól az Orbán Viktorok diktálnak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","shortLead":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","id":"20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"7caecdf1-d2e2-44f1-a597-e87a7f267e02","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 19. 07:33","title":"Csapadékos, felhős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","shortLead":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","id":"20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"8b1adc53-1f42-40c0-931e-60db094656d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 22:20","title":"Joe Bident agresszív rákbetegséggel diagnosztizálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]