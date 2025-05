Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","shortLead":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","id":"20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43.jpg","index":0,"item":"3ee23cfa-b434-4f08-839d-c8d855ccbac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","timestamp":"2025. május. 19. 06:41","title":"Szuperdrága portéka ez a Tesla sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a94704-9429-407d-81f2-679eece34abc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A francia-holland Thorizon nevű cég a már kiégett fűtőelemekből nyerné ki a még bennük lévő energiát, amivel az atomhulladék kezelésének problémája is megoldódhat.","shortLead":"A francia-holland Thorizon nevű cég a már kiégett fűtőelemekből nyerné ki a még bennük lévő energiát, amivel...","id":"20250519_atomeromu-modularis-soolvadek-reaktor-thorizon-one-nuklearis-hulladek-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a94704-9429-407d-81f2-679eece34abc.jpg","index":0,"item":"048dd780-89ef-4d44-bd54-b85c9d53333a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_atomeromu-modularis-soolvadek-reaktor-thorizon-one-nuklearis-hulladek-kezelese","timestamp":"2025. május. 19. 19:33","title":"Speciális atomerőmű épülhet Európában, évtizedekre megoldaná az energiakérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b34bb2-2010-46ee-bd7d-1d3aa1f0e822","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KRÉTA-ra terelnék a befizetéseket, amelyekből 5 százalékot kapna a rendszer üzemeltetője, Palkovics László volt üzlettársának cége.","shortLead":"A KRÉTA-ra terelnék a befizetéseket, amelyekből 5 százalékot kapna a rendszer üzemeltetője, Palkovics László volt...","id":"20250519_hadhazy-ebedpenz-gyermeketkeztetes-kreta-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31b34bb2-2010-46ee-bd7d-1d3aa1f0e822.jpg","index":0,"item":"801df945-65c3-4eea-8d9f-82de632706f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_hadhazy-ebedpenz-gyermeketkeztetes-kreta-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. május. 19. 09:32","title":"Hadházy: Az iskolai menzapénzek egy részét is lenyúlnák egy törvényjavaslattal, amit Palkovics volt üzlettársa kapna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","shortLead":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","id":"20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d.jpg","index":0,"item":"0c8c2f95-f699-48e6-9f52-dbf295dfc6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","timestamp":"2025. május. 20. 12:56","title":"Jámbor András licitre bocsátja a Polt Péter alkotmánybírói kinevezéséről szóló szavazólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ad0438-edcc-495b-9a4e-40c928e2d271","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A helyzet azonban még igen képlékeny, sokat nyom a latban a külföldön leadott mintegy félmillió szavazat.","shortLead":"A helyzet azonban még igen képlékeny, sokat nyom a latban a külföldön leadott mintegy félmillió szavazat.","id":"20250518_lengyel-elnok-valaszas-exit-poll-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67ad0438-edcc-495b-9a4e-40c928e2d271.jpg","index":0,"item":"5384bebb-7aa4-418d-b191-7ee222386b20","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_lengyel-elnok-valaszas-exit-poll-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 21:46","title":"Donald Tusk jelöltjének győzelmét valószínűsítik az első exit pollok a lengyel elnökválasztás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134757a4-a1ee-4401-80b4-6f5d8bfd3199","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, molekuláris szintű megoldás hozhat forradalmat a jelszavak tárolásában. Ugyan egyelőre még nem tökéletes, de ígéretes, és ha beválik, annak a környezet is örülhet.","shortLead":"Új, molekuláris szintű megoldás hozhat forradalmat a jelszavak tárolásában. Ugyan egyelőre még nem tökéletes, de...","id":"20250519_muanyag-molekulak-jelszavak-tarolasa-energiamegtakaritas-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/134757a4-a1ee-4401-80b4-6f5d8bfd3199.jpg","index":0,"item":"8713709a-c304-4c4a-824c-c15f3d50c9a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_muanyag-molekulak-jelszavak-tarolasa-energiamegtakaritas-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 19. 20:03","title":"Lehet, hogy hamarosan ön is egy darab műanyagban tárolja a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha Jaroslaw Kaczynskiék elveszítik az elnöki posztot is, nehezebben állítják vissza a végrehajtói hatalmat – de hogyan függ ez össze a kontinens biztonságával? Erről írnak a Bloombergen.","shortLead":"Ha Jaroslaw Kaczynskiék elveszítik az elnöki posztot is, nehezebben állítják vissza a végrehajtói hatalmat – de hogyan...","id":"20250520_lengyel-elnokvalasztas-barometer-populista-hullam-bloomberg-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf.jpg","index":0,"item":"5914a209-3605-4498-b6c1-d0c8244253a1","keywords":null,"link":"/360/20250520_lengyel-elnokvalasztas-barometer-populista-hullam-bloomberg-lapszemle","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Bloomberg-kommentár: A lengyel elnökválasztás kimenetele befolyásolja Európa biztonságát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok mobiltelefonjaira.","shortLead":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok...","id":"20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0.jpg","index":0,"item":"252d80c2-27e9-49a1-81f6-6cf219430c62","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","timestamp":"2025. május. 20. 12:29","title":"Mostantól a kormány már a lenémított telefonokra is küldhet értesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]