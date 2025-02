Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"16fbe701-7249-4c0c-9b66-725849f8dfe0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Közös tiltakozó közlemény kiadására sarkallta a rendszerváltást követő vezérkari főnököket Ruszin-Szendi Romulusz szereplése a Tisza Párt hétvégi kongresszusán. Aki megfogalmazta és „postásként” a HM-nek elküldte a közleményt, Fodor Lajos, az 1999–2003 közötti vezérkari főnök. A HVG-nek el is mondta, mi volt a bajuk.","shortLead":"Közös tiltakozó közlemény kiadására sarkallta a rendszerváltást követő vezérkari főnököket Ruszin-Szendi Romulusz...","id":"20250217_Fodor-Lajos-vezerornagy-ruszin-szendi-tisza-part-kozlemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16fbe701-7249-4c0c-9b66-725849f8dfe0.jpg","index":0,"item":"a2e27f3a-7568-4ef0-913a-d1119ee23c75","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Fodor-Lajos-vezerornagy-ruszin-szendi-tisza-part-kozlemeny-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 18:46","title":"Fodor Lajos a HVG-nek: „Mi, volt vezérkari főnökök nem pártpolitizálunk, és baj, hogy Ruszin-Szendi a Tisza rendezvényén szerepelt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c638c-25e6-4d16-8e99-91dc4e45b78e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez a második szakasza annak a projektnek, amelynek keretein belül már felépült egy egymilliárd dolláros adatközpont Lengyelországban.","shortLead":"Ez a második szakasza annak a projektnek, amelynek keretein belül már felépült egy egymilliárd dolláros adatközpont...","id":"20250217_microsoft-lengyelorszag-befektetes-hadsereg-kiberbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d6c638c-25e6-4d16-8e99-91dc4e45b78e.jpg","index":0,"item":"71b17de7-44b9-4883-bdf1-73c6fbc0f458","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_microsoft-lengyelorszag-befektetes-hadsereg-kiberbiztonsag","timestamp":"2025. február. 17. 12:05","title":"Újabb 700 millió dollárt fektet be a Microsoft Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39235da-b9c4-40e9-a59c-6690658fcfd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Quipu nevű struktúra a közeli univerzum legnagyobb struktúrája, ami rengeteg galaxishalmazból áll. A létezése segíthet megtalálni az univerzum gyorsuló tágulásának titkát is. ","shortLead":"A Quipu nevű struktúra a közeli univerzum legnagyobb struktúrája, ami rengeteg galaxishalmazból áll. A létezése...","id":"20250217_urkutatas-quipu-struktura-galaxishalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c39235da-b9c4-40e9-a59c-6690658fcfd9.jpg","index":0,"item":"90269774-50b9-4a71-91ff-168e6abd5834","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_urkutatas-quipu-struktura-galaxishalmaz","timestamp":"2025. február. 17. 20:03","title":"Találtak valamit a Föld közelében, és akkora, mint 130 000-szer a Tejútrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután kiderült, vidékről felvezényelt kollégáik csak két szendvicset kapnak egy műszakra. Olykor az is előfordul, hogy csak a műszak végén jutnak hozzá a magukkal hozott ebédhez. Ingyenes étkezés viszont tényleg nem jár a mentősöknek, de nem is ezt tartják a legnagyobb problémának.","shortLead":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután...","id":"20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0441026c-f499-4c59-98e1-36e49e513676","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 09:30","title":"A mentődolgozók szerint nem szendvicsekre, inkább rendes fizetésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új Jalta helyett új Helsinkit vár a finn elnök, Trump sokkterápiájának hatásait elemzi a Bard College professzora, Robert Fico jövőjéről ír a Süddeutsche Zeitung. Válogatásunk a világlapokból. ","shortLead":"Új Jalta helyett új Helsinkit vár a finn elnök, Trump sokkterápiájának hatásait elemzi a Bard College professzora...","id":"20250218_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6b4a9cf9-983a-43e3-98f9-852bd61c22c3","keywords":null,"link":"/360/20250218_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 18. 10:52","title":"Nemzetközi lapszemle: Minél előbb elhúz Fico, annál jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","shortLead":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","id":"20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"b87a7093-f8dd-430f-8763-834790c0375f","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","timestamp":"2025. február. 18. 13:32","title":"Már Ferenc pápa hétvégi programjait is lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett a távhőcégek csoportja volt, akik a pénzt szintén az MVM-nek fizették. Az állami cég pedig ebből vette meg az orosz gázt.","shortLead":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett...","id":"20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133.jpg","index":0,"item":"07d4fa2d-b88b-4416-a234-99b15069e6dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","timestamp":"2025. február. 17. 07:52","title":"Már közel 5 ezer milliárd forint jutott a kormánytól rezsivédelem címén Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szabadidejében, néhány óra alatt dobta össze egy fejlesztő az oldalt, ahol a Wikipédia szócikkeit lehet folyamatosan görgetni a közösségi oldalakhoz hasonló módon.","shortLead":"Szabadidejében, néhány óra alatt dobta össze egy fejlesztő az oldalt, ahol a Wikipédia szócikkeit lehet folyamatosan...","id":"20250218_wikipedia-tiktok-wikitok-alkalmazas-wikipedia-szocikkek-kozossegi-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b.jpg","index":0,"item":"626b0c00-b720-45a0-967e-af078a384703","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_wikipedia-tiktok-wikitok-alkalmazas-wikipedia-szocikkek-kozossegi-alkalmazas","timestamp":"2025. február. 18. 18:03","title":"Kipróbáltuk a Wikipédia TikTokját, és ugyanezt ajánljuk önnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]