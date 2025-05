Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és máris itt az új kisregény. Írásmódja ugyanolyan töredezett, mint a világunk. Rejtett összefüggésekkel ábrázolja az eső áztatta közegbe vezető utat. Mit ismertünk fel későn az író szerint? Milyen az a nagy korszak, amelynek a végén vagyunk?","shortLead":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és...","id":"20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25.jpg","index":0,"item":"7685b996-b30e-49fa-aedc-6132a5319469","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","timestamp":"2025. május. 20. 09:39","title":"„Ki vette észre itthon húsz éve, hogy a diktatúra előszobájában vagyunk?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff160b-fb0d-4a6e-8762-cde6e2459723","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Május 20-án és 21-én is bőven lesznek forgalmi változások.","shortLead":"Május 20-án és 21-én is bőven lesznek forgalmi változások.","id":"20250519_rendorseg-turk-allamok-csucstalalkozo-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bff160b-fb0d-4a6e-8762-cde6e2459723.jpg","index":0,"item":"a359f46e-7ec4-4bec-ad5a-abb7767ecd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_rendorseg-turk-allamok-csucstalalkozo-lezaras","timestamp":"2025. május. 19. 18:49","title":"Fél Budapestet lezárják a türk csúcstalálkozó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trumpék szerint a Harvard Egyetem nem lépett fel kellően az antiszemitizmussal és a rasszizmussal szemben.","shortLead":"Donald Trumpék szerint a Harvard Egyetem nem lépett fel kellően az antiszemitizmussal és a rasszizmussal szemben.","id":"20250520_donald-trump-usa-harvard-antiszemitizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57.jpg","index":0,"item":"c4fad0af-4169-4ef3-99b3-fdb70fe81672","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_donald-trump-usa-harvard-antiszemitizmus","timestamp":"2025. május. 20. 10:38","title":"Trump kormánya újabb 60 millió dollárt vont meg a Harvardtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte az eseményt a stand-upos.","shortLead":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte...","id":"20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11.jpg","index":0,"item":"c567e385-6de7-4d43-bca3-0a04e634c20b","keywords":null,"link":"/elet/20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 19. 08:07","title":"„Valami megmagyarázhatatlan fideszes babona” Pottyondy Edina szerint, hogy elítélt pedofil is hallgatta Orbánt a Harcosok Klubja rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6163b10-43d9-4eeb-be20-e001ad2dc04e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mátyus Editnek, az ELTE Kémiai Intézetében működő Molekuláris Kvantumdinamika Kutatócsoport vezetőjének ítélte oda az Osztrák Tudományos Akadémia az Ignaz L. Lieben-díjat 2025-ben.","shortLead":"Mátyus Editnek, az ELTE Kémiai Intézetében működő Molekuláris Kvantumdinamika Kutatócsoport vezetőjének ítélte oda...","id":"20250519_elte-kemia-intezet-matyus-edit-osztrak-ignaz-l-lieben-dij-kutatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6163b10-43d9-4eeb-be20-e001ad2dc04e.jpg","index":0,"item":"d6e0500e-c5cb-40e8-9955-1f7015af002c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_elte-kemia-intezet-matyus-edit-osztrak-ignaz-l-lieben-dij-kutatasok","timestamp":"2025. május. 19. 14:42","title":"Az ELTE kémikusa nyerte az Osztrák Akadémia rangos díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","shortLead":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","id":"20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c.jpg","index":0,"item":"1955b9be-1f74-420e-893e-cd7094213fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","timestamp":"2025. május. 20. 12:53","title":"Mussolini unokája Berlusconi egykori pártjából Salviniékhez igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak egy elítélt pedofil ült a hétvégén elindított fideszes szerveződés, a Harcosok Klubjának nyitóeseményén, hanem az a keszthelyi önkormányzati képviselőnő is, aki egy olyan Facebook-bejegyzést terített, amely náci fajelméleti alapon gyalázta Dobrev Klárát.","shortLead":"Nemcsak egy elítélt pedofil ült a hétvégén elindított fideszes szerveződés, a Harcosok Klubjának nyitóeseményén, hanem...","id":"20250519_A-naci-posztot-megoszto-keszthelyi-fideszes-is-ott-lelkesedett-a-Harcosok-Klubjaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"fee70210-65c2-4d4e-8100-6e95394ca9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_A-naci-posztot-megoszto-keszthelyi-fideszes-is-ott-lelkesedett-a-Harcosok-Klubjaban","timestamp":"2025. május. 19. 13:23","title":"A Dobrevről náci posztot terjesztő fideszes is ott lelkesedett a Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett újraszámolta a kereseti statisztikákat 2019-ig visszamenőleg, de ez nem okozott jelentős változást.","shortLead":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett...","id":"20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"d6efef73-accc-4e14-8e47-1060b46ee4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","timestamp":"2025. május. 20. 09:20","title":"A KSH új definícióval számolja a nettó átlagkeresetet, mindjárt magasabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]