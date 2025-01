Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hemzsegnek az örök vegyi anyagoktól az okosórák és fitneszkarkotők pántjai, mutat rá egy friss vizsgálat. Ezek ráadásul fel is szívódnak a bőrön át.","shortLead":"Hemzsegnek az örök vegyi anyagoktól az okosórák és fitneszkarkotők pántjai, mutat rá egy friss vizsgálat. Ezek ráadásul...","id":"20250120_okosorak-fitneszkarkotok-pant-orok-vegyi-anyagok-pfa-szennyezettseg-veszely-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba.jpg","index":0,"item":"ed3ddf46-e439-4855-adc2-4d0e0d31cc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_okosorak-fitneszkarkotok-pant-orok-vegyi-anyagok-pfa-szennyezettseg-veszely-kutatas","timestamp":"2025. január. 20. 20:03","title":"Időzített bomba lehet az okosóra, súlyos veszélyre figyelmeztetnek a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csúcs csomag elérte a 25 dollárt néhány országban, azaz már körülbelül havi 10 000 forinttal terheli meg a felhasználók számláját csak ez az egy szolgáltatás. Egy fontos mérföldkövet is elért a Netflix.","shortLead":"A csúcs csomag elérte a 25 dollárt néhány országban, azaz már körülbelül havi 10 000 forinttal terheli meg...","id":"20250122_netflix-streaming-aremeles-merfoldko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e.jpg","index":0,"item":"659f6dff-d34e-42f5-b675-2f3efb58a7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_netflix-streaming-aremeles-merfoldko","timestamp":"2025. január. 22. 08:37","title":"Durván drágul a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d7233c-0db2-49c4-9a45-0c4d605df986","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrök akadályozták meg, hogy eszkalálódjon a helyzet.","shortLead":"A rendőrök akadályozták meg, hogy eszkalálódjon a helyzet.","id":"20250122_Dulakodas-volt-az-oltozofolyoson-a-Benfica-Barcelona-meccsen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d7233c-0db2-49c4-9a45-0c4d605df986.jpg","index":0,"item":"2d21d8a9-b2ea-4c2d-b297-4ca492391fc6","keywords":null,"link":"/sport/20250122_Dulakodas-volt-az-oltozofolyoson-a-Benfica-Barcelona-meccsen","timestamp":"2025. január. 22. 09:51","title":"A drámai Benfica–Barcelona-meccs után a hazai játékosok rászálltak a gólszerző Raphinhára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Olyan dolog következik a magyar gazdaságban, ami még nemzetközi szinten is nagyon ritka: az államnak rengeteg pénzt kell kifizetnie heteken belül a nagy infláció alatt kiadott állampapírok után, miközben megtippelni is nehéz, mennyit fognak az emberek ebből visszatenni az államkasszába, vagy mennyire kezdenek el költekezni. Segítünk eligazodni, mi is jön.","shortLead":"Olyan dolog következik a magyar gazdaságban, ami még nemzetközi szinten is nagyon ritka: az államnak rengeteg pénzt...","id":"20250122_egy-masik-kozgazdasag-allampapir-adossag-hitel-kotveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"13f3e6f7-9b8f-4a74-a07e-0a85a165e5ce","keywords":null,"link":"/360/20250122_egy-masik-kozgazdasag-allampapir-adossag-hitel-kotveny","timestamp":"2025. január. 22. 09:30","title":"Tényleg pénzeső hull mindjárt a magyarokra? És miért aggódhat a kormány emiatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722046ea-e434-4476-aede-9edfa3ca7023","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók szerint egy ponton túl a gyakorlás már nem elegendő a fejlődéshez, ezért szükség lehet másfajta tanulási módszerekre is.","shortLead":"Japán kutatók szerint egy ponton túl a gyakorlás már nem elegendő a fejlődéshez, ezért szükség lehet másfajta tanulási...","id":"20250121_robotkesztyu-exoskeleton-ujj-mozgatasa-szenzomotoros-tanulas-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/722046ea-e434-4476-aede-9edfa3ca7023.jpg","index":0,"item":"8b17f8fa-09ee-4570-a2ff-75540a430686","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_robotkesztyu-exoskeleton-ujj-mozgatasa-szenzomotoros-tanulas-zene","timestamp":"2025. január. 21. 18:03","title":"Robotkesztyűt fejlesztettek a Sony mérnökei, segítheti a zongoristák fejlődését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának mozdulatait. ","shortLead":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának...","id":"20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"7a0012e1-208f-4029-a9ea-92e123578e97","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","timestamp":"2025. január. 21. 10:13","title":"Elon Musk többször is náci karlendítésre hasonlító mozdulatokat tett a színpadon Donald Trump beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis vannak az állaton világos tollak is. Egy nemrég megfigyelt példány azonban tetőtől talpig fekete.","shortLead":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis...","id":"20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0.jpg","index":0,"item":"b8b811f6-10aa-4d21-9351-44f0b0f30fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","timestamp":"2025. január. 21. 12:03","title":"Soha nem látott királypingvint vettek videóra, teljesen fekete a tolla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-felhasználó beszámolója szerint egy laza edzés után napokon keresztül rosszul érezte magát, ezért először a mesterséges intelligenciához fordult. A jelek szerint nagyon jól tette.","shortLead":"Egy Reddit-felhasználó beszámolója szerint egy laza edzés után napokon keresztül rosszul érezte magát, ezért először...","id":"20250120_chatgpt-mesterseges-intelligencia-eletet-mentett-vesekarosodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"0ceb32cc-8843-4cd7-9ab0-8b32d379758b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_chatgpt-mesterseges-intelligencia-eletet-mentett-vesekarosodas","timestamp":"2025. január. 20. 17:03","title":"Elmondta a tüneteit a ChatGPT-nek, életmentő tanácsot kapott tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]