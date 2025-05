Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c74405d6-1d54-4dfb-95c2-ae6dd8b49f56","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A buszt végül rendőrök és az arra közlekedők segítségével sikerült kimenteni.","shortLead":"A buszt végül rendőrök és az arra közlekedők segítségével sikerült kimenteni.","id":"20250519_Eltevedt-buszsofor-miatt-tort-ki-vizozon-a-Keletinel-video-is-keszult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74405d6-1d54-4dfb-95c2-ae6dd8b49f56.jpg","index":0,"item":"275f3f67-fa57-452a-8fa7-89fb60b9750a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Eltevedt-buszsofor-miatt-tort-ki-vizozon-a-Keletinel-video-is-keszult","timestamp":"2025. május. 19. 07:22","title":"Eltévedt buszsofőr miatt tört ki vízözön a Keletinél – videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is megerősítette, hogy feleségével gyermeket várnak.","shortLead":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is...","id":"20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"c2c5626d-92f1-4fed-9395-0c5e5eb636d9","keywords":null,"link":"/elet/20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","timestamp":"2025. május. 20. 06:14","title":"Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd elárulta, hogy apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra alkalmatlanná vált. A HVG információi szerint költöznie kellett egy háromgyerekes családnak is, de miután nem kaptak semmilyen kompenzációt – pénzt vagy lakhatási alternatívát –, így lényegében az utcára kerültek. A vasúttársaságnál azt közölték, hogy mindenben a törvények szerint jártak el, az érintett lakóknak pedig akkor is ajánlottak valamilyen segítséget, ha jogcím nélkül tartózkodtak az ingatlanban. Ennél valamivel többet ígért a MÁV, amikor a tervezett Mini-Dubaj projekt érdekében kellett kiüríteni rákosrendezői ingatlanokat. A tapasztalatok alapján három gyerekkel még albérletet is nehéz találni Magyarországon.","shortLead":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra...","id":"20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866.jpg","index":0,"item":"cefadb1e-82f5-426f-b687-87ddc1d89c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","timestamp":"2025. május. 19. 07:09","title":"Családvédelem a hétköznapokban: az utcára került egy háromgyerekes család a MÁV bérlakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik legnagyobb számítógépgyártója, az Acer is úgy gondolta, van mit keresnie ezen a piacon.","shortLead":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik...","id":"20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38.jpg","index":0,"item":"ee501c74-58e5-4dd4-ae44-1e493c8abd9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Váratlan szereplő jelent meg az okosgyűrűk piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7deb2f1-d495-4d9a-9271-0b74eb146fa1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már azelőtt megrendelte az önkormányzat a tervdokumentációt, hogy a testület jóváhagyta volna a bontást.","shortLead":"Már azelőtt megrendelte az önkormányzat a tervdokumentációt, hogy a testület jóváhagyta volna a bontást.","id":"20250519_Muemlek-epulet-helyere-kerul-parkolo-Tokajban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7deb2f1-d495-4d9a-9271-0b74eb146fa1.jpg","index":0,"item":"e932f92a-d8fa-408c-933a-5d4d44b9b238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Muemlek-epulet-helyere-kerul-parkolo-Tokajban","timestamp":"2025. május. 19. 06:24","title":"Műemlék épület helyére kerül parkoló Tokajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","shortLead":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","id":"20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"b89a87e5-6eb2-4e23-a65c-42b4fdfdbc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. május. 18. 17:44","title":"Fogadta Volodimir Zelenszkijt XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9bcae-d20a-4ae0-849b-e3d884a5cb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ülésekről kitiltott független képviselő a parlament ruhatárában szavazhatott.","shortLead":"Az ülésekről kitiltott független képviselő a parlament ruhatárában szavazhatott.","id":"20250520_Hadhazy-Akos-alkotmanybiro-Polt-Peter-szavazolap-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf9bcae-d20a-4ae0-849b-e3d884a5cb73.jpg","index":0,"item":"eb08acaa-ed71-4df4-a122-0153da33f78e","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Hadhazy-Akos-alkotmanybiro-Polt-Peter-szavazolap-parlament","timestamp":"2025. május. 20. 10:05","title":"„Lónak a f*szát” – írta Hadházy Ákos az alkotmánybíró-választás szavazólapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter a Facebookon reagált arra, hogy a BOK-csarnokban egy elitélt pedofil bűnöző is ott ült a fideszesek között.","shortLead":"Magyar Péter a Facebookon reagált arra, hogy a BOK-csarnokban egy elitélt pedofil bűnöző is ott ült a fideszesek között.","id":"20250518_magar-peter-orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-bunozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae.jpg","index":0,"item":"7b6fac5d-c72a-4361-bda7-563e4b3c58fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_magar-peter-orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-bunozo-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 22:13","title":"Magyar Péter szerint Orbán Viktor pedofil bűnözőkkel akar a honfitársai ellen harcolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]