[{"available":true,"c_guid":"3211328f-0741-43ed-bccd-648adf45d61b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hosszú távon a cukorbetegség és a rák kockázatát is csökkentheti, ha étkezés után egy rövid sétára megyünk, és szabadjára engedjük a kikívánkozó szeleket. Nem mindegy azonban, hogyan időzítünk.","shortLead":"Hosszú távon a cukorbetegség és a rák kockázatát is csökkentheti, ha étkezés után egy rövid sétára megyünk, és...","id":"20250520_seta-szellentes-fingas-egeszseg-cukorbetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3211328f-0741-43ed-bccd-648adf45d61b.jpg","index":0,"item":"b9b0b378-ea7f-4a92-9378-8bf9043f7d19","keywords":null,"link":"/elet/20250520_seta-szellentes-fingas-egeszseg-cukorbetegseg","timestamp":"2025. május. 20. 06:01","title":"Az orvosok szerint jót tesz az egészségünknek, ha evés után elindulunk szellenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c723fd9d-9db8-43de-9271-623069defea0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz invázió óta politikai aktivistaként is működő ukrán világbajnok bokszoló a 24.hu-nak beszélt arról is, hogy hogyan látja hazája és Magyarország mostani és jövőbeli viszonyát.","shortLead":"Az orosz invázió óta politikai aktivistaként is működő ukrán világbajnok bokszoló a 24.hu-nak beszélt arról is...","id":"20250520_Volodimir-Klicsko-Magyarorszag-mindig-a-rossz-oldalra-allt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c723fd9d-9db8-43de-9271-623069defea0.jpg","index":0,"item":"51855fd8-c772-4927-be62-a2de1ca29473","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Volodimir-Klicsko-Magyarorszag-mindig-a-rossz-oldalra-allt","timestamp":"2025. május. 20. 16:54","title":"Volodimir Klicsko: Magyarország mindig a rossz oldalra állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Elsősorban a Temunak és a Sheinnek fájhat majd az terv, amelynek alapján kéteurós díjat vetne ki az EU minden csomagjukra.","shortLead":"Elsősorban a Temunak és a Sheinnek fájhat majd az terv, amelynek alapján kéteurós díjat vetne ki az EU minden...","id":"20250520_temu_vam_europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"8cfa9383-eda3-4734-96c8-345041bd6093","keywords":null,"link":"/eurologus/20250520_temu_vam_europai-bizottsag","timestamp":"2025. május. 20. 19:52","title":"Kéteurós Temu-adóval készül Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"A meghirdetett repülőrajton már elég sokat élcelődtünk, de azért az talán mégis túlzás, hogy Magyarország egyre inkább egy ábrándozó vakondra emlékeztet, aki szeretné meghódítani a tágas eget, és ennek érdekében tárgyalásokat folytat a gilisztával. Vélemény.","shortLead":"A meghirdetett repülőrajton már elég sokat élcelődtünk, de azért az talán mégis túlzás, hogy Magyarország egyre inkább...","id":"20250521_Para-Kovacs-Imre-gazdasag-nagy-marton-valasztasi-osztogatas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4.jpg","index":0,"item":"0bed6f52-9406-432e-b284-202a0724dc66","keywords":null,"link":"/360/20250521_Para-Kovacs-Imre-gazdasag-nagy-marton-valasztasi-osztogatas-velemeny","timestamp":"2025. május. 21. 09:01","title":"Para-Kovács Imre: Ha a Fidesz–KDNP-Titanicot nem menti meg a jéghegy ellen bevetett hajszárító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Császár Zsoltot 2023-ban gyilkolták meg az Egyesült Államokban.","shortLead":"Császár Zsoltot 2023-ban gyilkolták meg az Egyesült Államokban.","id":"20250521_Bagdy-Emoke-a-meggyilkolt-fiarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c.jpg","index":0,"item":"bfce7822-f85d-4da5-ad6d-3c036430803e","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Bagdy-Emoke-a-meggyilkolt-fiarol","timestamp":"2025. május. 21. 15:28","title":"„Egyben maradunk” - Bagdy Emőke a meggyilkolt fiáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatóján meghazudtolta Magyar Levente külügyminiszter-helyettest is.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatóján meghazudtolta Magyar Levente külügyminiszter-helyettest is.","id":"20250520_kocsis-mate-sajtotajekoztato-atlathatosagi-torveny-magyar-levente","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"762c3e71-afac-4d2b-be7b-2fdaa1bafad9","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_kocsis-mate-sajtotajekoztato-atlathatosagi-torveny-magyar-levente","timestamp":"2025. május. 20. 18:02","title":"Kocsis Máté szerint az átláthatósági törvény a Telexet, a 444-et és a Partizánt is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07960534-441d-4b5b-9f2e-a9fc317bc2f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szárnyal a református egyház a botrány óta – egyre több a hittanos, a teológus. Ezt Balog Zoltán állítja, aki felüdülten tért vissza Kárpátaljáról, ahol 35 gyülekezetet látogatott meg, és – ellentétben Magyarországgal – csupa szeretet vette körül. A püspök interjúban beszélt élményeiről.","shortLead":"Szárnyal a református egyház a botrány óta – egyre több a hittanos, a teológus. Ezt Balog Zoltán állítja, aki...","id":"20250519_kegyelembotrany-balog-zoltan-feludules-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07960534-441d-4b5b-9f2e-a9fc317bc2f2.jpg","index":0,"item":"3aad9114-26c7-408c-b935-b8888bb7736b","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_kegyelembotrany-balog-zoltan-feludules-karpatalja","timestamp":"2025. május. 19. 19:21","title":"A kegyelmi botrány után Balog Zoltán a háború sújtotta Kárpátalján kereste a felüdülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vasárnap megválasztott Nicusor Dan nem a George Simion mellett hitet tevő Orbán Viktort, hanem az RMDSZ elnökét, Kelemen Hunort hívta fel.","shortLead":"A vasárnap megválasztott Nicusor Dan nem a George Simion mellett hitet tevő Orbán Viktort, hanem az RMDSZ elnökét...","id":"20250520_romania-nicusor-dan-george-simion-kelemen-hunor-rmdsz-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5.jpg","index":0,"item":"887e1a6a-8b4c-47a1-a170-cec47e5fe3a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_romania-nicusor-dan-george-simion-kelemen-hunor-rmdsz-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 20. 06:56","title":"Nicusor Dan telefonon köszönte meg a magyar szavazók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]