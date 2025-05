Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja tovább eltűrni semmittevését.","shortLead":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja...","id":"20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992.jpg","index":0,"item":"406401ae-9b84-4573-bd05-f263d58a0445","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","timestamp":"2025. május. 21. 13:40","title":"Beismerte tettét a férfi, aki brutálisan megölte jótevőjét, amiért az megelégelte lustaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok klubjának netes trollhadseregét, hanem komolyan azt szeretné, hogy hasonlítson az ukrán felmenőkkel rendelkező, meleg Chuck Palahniuk kultregényének verekedőklubjára.","shortLead":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok...","id":"20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de.jpg","index":0,"item":"8dd36528-966e-4135-8e45-2b9c4be6b784","keywords":null,"link":"/360/20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","timestamp":"2025. május. 19. 19:30","title":"Az igazi Harcosok klubjának tagjai a Teremtés Szennyező Melléktermékének nevezték magukat. Ezt várja Orbán is híveitől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Elsősorban a Temunak és a Sheinnek fájhat majd az terv, amelynek alapján kéteurós díjat vetne ki az EU minden csomagjukra.","shortLead":"Elsősorban a Temunak és a Sheinnek fájhat majd az terv, amelynek alapján kéteurós díjat vetne ki az EU minden...","id":"20250520_temu_vam_europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"8cfa9383-eda3-4734-96c8-345041bd6093","keywords":null,"link":"/eurologus/20250520_temu_vam_europai-bizottsag","timestamp":"2025. május. 20. 19:52","title":"Kéteurós Temu-adóval készül Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és máris itt az új kisregény. Írásmódja ugyanolyan töredezett, mint a világunk. Rejtett összefüggésekkel ábrázolja az eső áztatta közegbe vezető utat. Mit ismertünk fel későn az író szerint? Milyen az a nagy korszak, amelynek a végén vagyunk?","shortLead":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és...","id":"20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25.jpg","index":0,"item":"7685b996-b30e-49fa-aedc-6132a5319469","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","timestamp":"2025. május. 20. 09:39","title":"„Ki vette észre itthon húsz éve, hogy a diktatúra előszobájában vagyunk?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","shortLead":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","id":"20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214.jpg","index":0,"item":"d434b21f-e8c9-4d03-8a9b-7dabb985bdf0","keywords":null,"link":"/elet/20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","timestamp":"2025. május. 21. 14:59","title":"Csecsemőknek kifejlesztett vakcinával harcolnak a kankó ellen Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","shortLead":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","id":"20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"3ff28cdf-5651-43b3-872c-8f6238562e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 08:58","title":"Pottyondy Edina: Csak az maradt, hogy takarodjanak, de ez túl nagy ambíció egy pici lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d72d7c-d2e9-4c33-b30b-4142308ee634","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Inkább a hibridekre koncentrálnak, mint szinte mindenki most.","shortLead":"Inkább a hibridekre koncentrálnak, mint szinte mindenki most.","id":"20250520_Visszavonulot-fuj-a-Honda-nem-erolteti-a-villanyautokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d72d7c-d2e9-4c33-b30b-4142308ee634.jpg","index":0,"item":"c59c17a0-067e-4769-a51e-ecefe86fa48e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_Visszavonulot-fuj-a-Honda-nem-erolteti-a-villanyautokat","timestamp":"2025. május. 20. 08:15","title":"Visszavonulót fúj a Honda, nem erőlteti a villanyautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72518ce8-b0d1-4d58-b203-878dab2f6329","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A TV Comot korábban a Fidesz is félmilliárd forintért bízta meg videók készítésével.","shortLead":"A TV Comot korábban a Fidesz is félmilliárd forintért bízta meg videók készítésével.","id":"20250519_kalomista-gabor-marton-allami-atmogatas-tv-com-nemzeti-filmintezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72518ce8-b0d1-4d58-b203-878dab2f6329.jpg","index":0,"item":"38827959-8195-4806-a3ec-61c3998a99df","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_kalomista-gabor-marton-allami-atmogatas-tv-com-nemzeti-filmintezet","timestamp":"2025. május. 19. 18:38","title":"Félmilliárdos állami támogatást kapott Kálomista Gábor fiának cége egy filmre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]