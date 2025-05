Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális zaklatás miatt börtönbe került egykori sztárproducer azt állítja, hibázott ugyan, de törvényt nem sértett.","shortLead":"A szexuális zaklatás miatt börtönbe került egykori sztárproducer azt állítja, hibázott ugyan, de törvényt nem sértett.","id":"20250520_harvey-weinstein-interju-artatlansag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"3b47d28a-d297-40bc-bfd1-49761c8ed1f2","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harvey-weinstein-interju-artatlansag","timestamp":"2025. május. 20. 10:41","title":"Weinstein Istenre és a családjára esküdözött, hogy ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG szeptemberben induló gyakornoki programjára!","shortLead":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG...","id":"20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896.jpg","index":0,"item":"329c12a4-0858-47b6-aea9-73ffa8ca9d91","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","timestamp":"2025. május. 20. 17:51","title":"Jelentkezz gyakornoknak a HVG-hez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","shortLead":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","id":"20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6.jpg","index":0,"item":"9330d60e-9302-424e-8727-c96c84e31a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","timestamp":"2025. május. 21. 10:44","title":"A fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzést indított a légitársaságoknál, a legtöbb panasz járatkésésre vonatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41","c_author":"HVG","category":"elet","description":"22 országból 85 főszerkesztő és kiadóvezető áll ki a Fidesz „átláthatóságról szóló” törvényjavaslatával szemben, köztük olyan nagy médiumok vezetői, mint a brit Guardian, az osztrák ORF vagy a lengyel Gazeta Wyborcza. Állásfoglalásukat változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"22 országból 85 főszerkesztő és kiadóvezető áll ki a Fidesz „átláthatóságról szóló” törvényjavaslatával szemben, köztük...","id":"20250520_foszerkesztok-kiadovezetok-kozos-allasfoglalasa-atlathatosagi-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41.jpg","index":0,"item":"80076483-7ddc-4dfa-9fa3-3d4740c1c254","keywords":null,"link":"/elet/20250520_foszerkesztok-kiadovezetok-kozos-allasfoglalasa-atlathatosagi-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. május. 20. 13:59","title":"Magyarország a szabad sajtó ellehetetlenítésére készül – Az EU-nak muszáj cselekednie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461bb590-7dc0-497c-8dd4-cdffe55f34d7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós migrációs szabályok szigorításának részeként az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot, amely a biztonságos harmadik országok meghatározásában hoz könnyítéseket. Ezek azok az országok, ahová a menedékkérőket ki lehet utasítani annak érdekében, hogy a menedékkérelmüket már ott bírálják el. A jogvédők tiltakoznak.","shortLead":"Az uniós migrációs szabályok szigorításának részeként az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot, amely...","id":"20250520_europai-bizottsag_menedekkerok_migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/461bb590-7dc0-497c-8dd4-cdffe55f34d7.jpg","index":0,"item":"1f9078ac-d445-413f-b0a8-310374fea271","keywords":null,"link":"/eurologus/20250520_europai-bizottsag_menedekkerok_migracio","timestamp":"2025. május. 20. 17:56","title":"Brüsszel megkönnyítené a menedékkérők kiutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók olyan rendszert fejlesztettek, ami pontosan úgy látja a véráramot, mint a közlekedési kamerák az utakat. A jövőben életeket menthetnek a megoldással, és az egyéni terápiák is hatékonyabbak lehetnek.","shortLead":"Japán kutatók olyan rendszert fejlesztettek, ami pontosan úgy látja a véráramot, mint a közlekedési kamerák az utakat...","id":"20250519_verrogkepzodes-veraram-mikroszkop-mesterseges-intelligencia-verlemezkek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09.jpg","index":0,"item":"2abbcaf4-a5e2-4c97-9204-c7129086f4d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_verrogkepzodes-veraram-mikroszkop-mesterseges-intelligencia-verlemezkek","timestamp":"2025. május. 19. 19:03","title":"Élőben figyeli a vérrögképződést a mesterséges intelligencia, azonnal jelez, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0054d7-e00a-42d2-acf4-e75b8d09fbbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Doors legendás énekese 1971 nyarán csatlakozott a 27-esek klubjához és a márványból készült szobrot 10 évvel később állították fel párizsi sírjánál.","shortLead":"A Doors legendás énekese 1971 nyarán csatlakozott a 27-esek klubjához és a márványból készült szobrot 10 évvel később...","id":"20250519_jim-morrison-ellopott-szobor-pere-lachaise-temeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e0054d7-e00a-42d2-acf4-e75b8d09fbbf.jpg","index":0,"item":"cbdcb4bd-eb63-47d3-a4b1-4f718e068291","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_jim-morrison-ellopott-szobor-pere-lachaise-temeto","timestamp":"2025. május. 19. 16:35","title":"Tök véletlenül került elő Jim Morrison mellszobra, amit közel 40 éve loptak el a sírjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eba0a46-a4e4-4fd7-9b62-7d5f27184ccd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A Harcosok Klubja már a sokadik eszköz, amitől győzelmet remél a Fidesz. Némelyik megoldás elérte célját, más eszközök nem váltották be Orbán és stábja reményét, ezért ezek idővel a süllyesztőbe kerültek. Vajon más jövő előtt állnak a digitális szabadságharcosok, mint a polgári körök, a szellemi honvédő CÖF-ösök, a megafonos influenszerek vagy éppen a wokebusterek?","shortLead":"A Harcosok Klubja már a sokadik eszköz, amitől győzelmet remél a Fidesz. Némelyik megoldás elérte célját, más eszközök...","id":"20250520_Harcosok-Klubja-Orban-hatalom-polgari-korok-szellemi-honvedok-megafonosok-remeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eba0a46-a4e4-4fd7-9b62-7d5f27184ccd.jpg","index":0,"item":"dd364177-e14b-4f87-af0c-90582fc7e96f","keywords":null,"link":"/360/20250520_Harcosok-Klubja-Orban-hatalom-polgari-korok-szellemi-honvedok-megafonosok-remeny","timestamp":"2025. május. 20. 06:30","title":"A Harcosok Klubjában látja most Orbán a hatalom őrzőit – látványos a körítés, de mintha láttunk volna már hasonló csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]