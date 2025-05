Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e169354-e799-4500-a8da-a5f85238f56f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párizsi rendőrség egy teljesen más ügy miatti nyomozás során talált rá. ","shortLead":"A párizsi rendőrség egy teljesen más ügy miatti nyomozás során talált rá. ","id":"20250520_Veletlenul-megtalaltal-Jim-Morrison-37-eve-ellopott-siremleket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e169354-e799-4500-a8da-a5f85238f56f.jpg","index":0,"item":"2cd3c09c-126c-4397-a700-ae1c7b42d8c4","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_Veletlenul-megtalaltal-Jim-Morrison-37-eve-ellopott-siremleket","timestamp":"2025. május. 20. 08:35","title":"Véletlenül megtalálták Jim Morrison 37 éve ellopott síremlékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzattól korábban kaptak aggasztó jelzéseket, de arról senki sem tájékoztatta az Alapítványt, hogy központjukat egy NER-közeli cégnek adják el. Hétfőn zárcserére érkeztek a néhai közösségi térhez, ahonnan alapítványi irataikat és ingóságaikat sem tudták kihozni. ","shortLead":"Az önkormányzattól korábban kaptak aggasztó jelzéseket, de arról senki sem tájékoztatta az Alapítványt...","id":"20250520_veszprem-lelekter-alapitvany-ifjusagi-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024.jpg","index":0,"item":"bc38115f-5c26-4e17-ad6b-d3d11b32da5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_veszprem-lelekter-alapitvany-ifjusagi-haz","timestamp":"2025. május. 20. 12:51","title":"Egy szó nélkül adták el a veszprémi Ifjúsági Házat az ott működő civil szervezet alól – állítja a Lélektér Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0ad5a1-5540-451c-8764-c14c01e8a65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indok, hogy ezek a sorozatok a gyerekvállalás elkerülését hirdetik, és ennek az „ideológiának” az orosz állam hivatalosan is hadat üzent.","shortLead":"Az indok, hogy ezek a sorozatok a gyerekvállalás elkerülését hirdetik, és ennek az „ideológiának” az orosz állam...","id":"20250521_oroszorszag-demografia-torveny-betiltas-sorozatok-harry-potter-tronok-harca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca0ad5a1-5540-451c-8764-c14c01e8a65d.jpg","index":0,"item":"56d4c90f-ec63-48b9-9e69-624f0a7ea43d","keywords":null,"link":"/elet/20250521_oroszorszag-demografia-torveny-betiltas-sorozatok-harry-potter-tronok-harca","timestamp":"2025. május. 21. 12:08","title":"Most az oroszok a Trónok harcát, a Szex és New Yorkot, valamint a Harry Pottert készülnek betiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el. Egy törvénymódosítás értelmében most visszamenőleg is megkaphatják a pénzt.","shortLead":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el...","id":"20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5.jpg","index":0,"item":"9134e023-d5da-4ba9-8350-8aa5ed226bc6","keywords":null,"link":"/sport/20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","timestamp":"2025. május. 20. 13:06","title":"Elfogadták a „lex Milákot”, a sportért felelős miniszter is odaítélheti az edzői életjáradékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07960534-441d-4b5b-9f2e-a9fc317bc2f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szárnyal a református egyház a botrány óta – egyre több a hittanos, a teológus. Ezt Balog Zoltán állítja, aki felüdülten tért vissza Kárpátaljáról, ahol 35 gyülekezetet látogatott meg, és – ellentétben Magyarországgal – csupa szeretet vette körül. A püspök interjúban beszélt élményeiről.","shortLead":"Szárnyal a református egyház a botrány óta – egyre több a hittanos, a teológus. Ezt Balog Zoltán állítja, aki...","id":"20250519_kegyelembotrany-balog-zoltan-feludules-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07960534-441d-4b5b-9f2e-a9fc317bc2f2.jpg","index":0,"item":"3aad9114-26c7-408c-b935-b8888bb7736b","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_kegyelembotrany-balog-zoltan-feludules-karpatalja","timestamp":"2025. május. 19. 19:21","title":"A kegyelmi botrány után Balog Zoltán a háború sújtotta Kárpátalján kereste a felüdülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031aba3-ba0c-49ad-afed-341b37f198c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai orvosok éveken át fejlesztették azt a műtéti technikát, amivel most egy 41 éves férfi életminőségét javították drasztikus mértékben. Igaz, továbbra is sok a kérdés.","shortLead":"Amerikai orvosok éveken át fejlesztették azt a műtéti technikát, amivel most egy 41 éves férfi életminőségét javították...","id":"20250520_holyagatultetes-mutet-vese-vizelet-vesebetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4031aba3-ba0c-49ad-afed-341b37f198c1.jpg","index":0,"item":"9b708c44-4fc6-4f24-a8db-035c10669dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_holyagatultetes-mutet-vese-vizelet-vesebetegseg","timestamp":"2025. május. 20. 16:33","title":"Új esélyt kaphatnak a betegek, sikerült a világ első hólyagátültetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b288a3-4482-40c5-92ff-cffa7dfa1eba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Cosmoprof Bologna 2025 nem csupán egy újabb szépségipari szakkiállítás volt – tökéletesen tükrözte, milyen gyorsan változik az iparág. Farkas Zsolt beszámolója.","shortLead":"A Cosmoprof Bologna 2025 nem csupán egy újabb szépségipari szakkiállítás volt – tökéletesen tükrözte, milyen...","id":"20250520_marketing-avolut-markahuseg-hianycikk-szepsegipar-marka-Cosmoprof-Bologna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25b288a3-4482-40c5-92ff-cffa7dfa1eba.jpg","index":0,"item":"2fca2314-c758-4636-97d2-b4e3e41f7280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_marketing-avolut-markahuseg-hianycikk-szepsegipar-marka-Cosmoprof-Bologna","timestamp":"2025. május. 21. 07:37","title":"A márkahűség hiánycikk 2025-ben – állítják a szépségipari márkák a Cosmoprof Bolognán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c37fc8b-9ca6-402d-8228-458ea4cf9f16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eladási problémákkal küszködő Maserati áthelyezi a GranTurismo és GranCabrio modellek gyártását.","shortLead":"Az eladási problémákkal küszködő Maserati áthelyezi a GranTurismo és GranCabrio modellek gyártását.","id":"20250520_kicsi-fiatok-keszulnek-hamarosan-a-nagy-es-draga-maseratik-szulohelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c37fc8b-9ca6-402d-8228-458ea4cf9f16.jpg","index":0,"item":"8f3135ad-b1ba-4696-9a17-2a19fb179384","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_kicsi-fiatok-keszulnek-hamarosan-a-nagy-es-draga-maseratik-szulohelyen","timestamp":"2025. május. 20. 06:41","title":"Kicsi Fiatok készülnek hamarosan a nagy és drága Maseratik szülőhelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]