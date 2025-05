Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee580443-8ee6-49ca-8490-a076d8c98357","c_author":"One Solutions","category":"brandcontent","description":"Míg a vállalatok a növekedés, az ügyfélszerzés és a hatékonyságnövelés kihívásaival küzdenek, a háttérben új típusú fenyegetések körvonalazódnak – gyakran láthatatlanul.","shortLead":"Míg a vállalatok a növekedés, az ügyfélszerzés és a hatékonyságnövelés kihívásaival küzdenek, a háttérben új típusú...","id":"20250521_one_solutions_kibervedelem_kibertamadas_kiberintelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee580443-8ee6-49ca-8490-a076d8c98357.jpg","index":0,"item":"4e4536e4-edab-4498-b9e6-ede8f9dc8f9d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_one_solutions_kibervedelem_kibertamadas_kiberintelligencia","timestamp":"2025. május. 23. 07:30","title":"Miért válik üzleti alapfeltétellé a kiberintelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester is megosztotta véleményét a héten megjelent gazdaglistáról, amelyen előkelő helyen szerepelnek a NER oligarchái.","shortLead":"A főpolgármester is megosztotta véleményét a héten megjelent gazdaglistáról, amelyen előkelő helyen szerepelnek a NER...","id":"20250523_Karacsony-Gergely-Tborcz-Istvan-Meszaros-Lorinc-gazdaglista-NER-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"9fef8f50-6b69-413f-a40e-0e4a797e9692","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Karacsony-Gergely-Tborcz-Istvan-Meszaros-Lorinc-gazdaglista-NER-Budapest","timestamp":"2025. május. 23. 11:52","title":"Karácsony Gergely: Vagy a Fidesz oligarchái járnak jól, vagy a buszok és villamosok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f9f72b-5b23-4455-82ea-b749f23cd202","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A záróvonallal nem is törődött.","shortLead":"A záróvonallal nem is törődött.","id":"20250522_Duvadkent-hajtott-keresztul-Erden-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5f9f72b-5b23-4455-82ea-b749f23cd202.jpg","index":0,"item":"2dd97b41-a617-4f1c-9bcb-5bee9d8b7bfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Duvadkent-hajtott-keresztul-Erden-video","timestamp":"2025. május. 22. 07:33","title":"Dúvadként hajtott át egy autós Érden, nem érdekelte más a forgalomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell az Apple-nek jutalékot fizetnie.","shortLead":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell...","id":"20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942.jpg","index":0,"item":"6f4f86c3-f259-460d-9613-6a013319fb05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","timestamp":"2025. május. 22. 11:03","title":"Az Xbox-használók isszák meg a levét a Microsoft szerint az Apple trükközésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","id":"20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f.jpg","index":0,"item":"2c509082-ab8d-44bc-9135-f736920992d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. május. 22. 18:03","title":"Már Magyarországon is tarol a vírus, ami már több százezer számítógépet fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514ae8b3-ce8f-404d-921e-3706036ed693","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az együttes egyik tagját azért vádolták meg terrorbűncselekménnyel, mert a Hezbollah terrorszervezet zászlaját mutatta fel egy koncerten. Az együttes szerint csak el akarják hallgattatni őket, mert ők az igazat mondják.","shortLead":"Az együttes egyik tagját azért vádolták meg terrorbűncselekménnyel, mert a Hezbollah terrorszervezet zászlaját mutatta...","id":"20250522_Kneecap-terrorizmus-vadja-valasz-reakcio-hezbollah-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/514ae8b3-ce8f-404d-921e-3706036ed693.jpg","index":0,"item":"6f6cb8e8-db27-4241-854a-5839861d77ff","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Kneecap-terrorizmus-vadja-valasz-reakcio-hezbollah-hamasz","timestamp":"2025. május. 22. 12:13","title":"A Kneecap a terrorizmus vádjáról: „Csak az a cél, hogy elhallgattassanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 2000 milliárd forinttal nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona, a leggyorsabban azok gyarapodtak, akik a legközelebbi kapcsolatban vannak a hatalommal: Mészáros Lőrinc másfélszeresére, Tiborcz István és Jászai Gellért közel kétszeresére növelte vagyonát.","shortLead":"Egy év alatt 2000 milliárd forinttal nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona, a leggyorsabban azok gyarapodtak, akik...","id":"20250522_100-leggazdagabb-magyar-meszaros-lorinc-csanyi-sandor-tiborcz-istvan-jaszai-gellert-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5.jpg","index":0,"item":"0c4d877b-e097-48cb-b68f-f673d622a898","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_100-leggazdagabb-magyar-meszaros-lorinc-csanyi-sandor-tiborcz-istvan-jaszai-gellert-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 06:00","title":"Itt az új gazdaglista: Tiborcz és Jászai duplázott, Mészáros csak a tavaly óta szerzett vagyonával a hatodik leggazdagabb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71678b29-64b0-4b4f-a1af-2a12fe89d424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majkát, Tillát és Ördög Nórát is minősítette.","shortLead":"Majkát, Tillát és Ördög Nórát is minősítette.","id":"20250521_Kajdi-Csaba-elmondta-miert-dolgozott-a-TV2-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71678b29-64b0-4b4f-a1af-2a12fe89d424.jpg","index":0,"item":"dce58aad-f484-4e2c-bfc2-76189759fdf7","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Kajdi-Csaba-elmondta-miert-dolgozott-a-TV2-nek","timestamp":"2025. május. 21. 13:57","title":"Kajdi Csaba elmondta, mi zavarta leginkább, amikor a TV2-nek dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]