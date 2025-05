Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma jelenleg olyan intézkedéseket sürget, amelyek korlátoznák a Google dominanciáját a keresési piacon. Vannak viszont, akik számára kifejezetten ijesztő ez a lehetőség, és közéjük tartozik a Mozilla is. Eric Muhlheim, a Mozilla pénzügyi igazgatója használta egyébként az „ijesztő” jelzőt, hozzátéve, hogy a javasolt változtatások komolyan befolyásolhatják szervezetük azon képességét, hogy működtethessék a böngészőjüket.

De miről is van szó? Az Igazságügyi Minisztérium javaslatai között szerepel a Google alapértelmezett keresőmotorként való fizetésének megtiltása harmadik féltől származó böngészőkben, és a Firefox pont ilyen. De persze nem csupán a Firefox. Amint azt az ügyben eljáró bíró kifejtette, a Google sok céggel használ kizárólagos megállapodásokat a verseny elnyomására és az alapértelmezett keresőmotor pozíciójának fenntartására.

Bár egyfelől a Mozilla/Firefox közvetlenül versenyez a Google Chrome böngészőjével, másfelől viszont nagyon fontos számukra a keresőóriás. A pénzügyi igazgató – írja a The Verge – egyenesen azt állítja, elképzelhető, hogy a Firefox nem élné túl a Google alapértelmezett keresési kifizetéseinek elvesztését. Muhlheim elmondta a bíróságon, hogy a Firefox jelenleg a Mozilla bevételének körülbelül 90 százalékát generálja, és ennek a finanszírozásnak körülbelül 85 százaléka a Google-lel kötött megállapodásából származik. Ha ezek a kifizetések megszűnnének, a Mozilla kénytelen lenne jelentős csökkentéseket végrehajtani a csapatainál, beleértve a termékfejlesztést is, és így fennállna a veszélye annak, hogy lemaradnak a fejlesztésben. Muhlheim arra is figyelmeztetett, hogy ez egy „lefelé tartó spirálhoz” vezethet, kevesebb felhasználóval, alacsonyabb bevétellel és potenciálisan a Firefox teljes leállásával.

De nemcsak a Firefoxot érintené egy esetlegesen elmarasztaló ítélet. A Mozilla nonprofit szervezete, a Mozilla Alapítvány is a Firefoxból származó bevételekre támaszkodik olyan projektek támogatására, mint a nyílt forráskódú webes eszközök, az internetes adatvédelemmel kapcsolatos kutatások és a mesterséges intelligencia közhasznú felhasználásának módját vizsgáló tanulmányok. A finanszírozás kiesése ezeket a kezdeményezéseket is érintené, amelyek célja pedig éppen az, hogy az internet nyitott és hozzáférhető maradjon a kereskedelmi befolyástól mentesen.

Kihívást jelentene a Google-tól kapott bevétel helyettesítése is. Míg a Microsofttal tárgyalások folytak arról, hogy a Bing legyen a Firefox alapértelmezett keresőmotorja, Muhlheim szerint egy ilyen megállapodás gazdaságossága egészen más lenne. A Google részvétele nélkül a pályázati folyamatban a Mozillának kisebb lenne a tárgyalási előnye. Ezenkívül a vállalat megállapította, hogy a Bing nem olyan hatékonyan tudja pénzre váltani a felhasználói kereséseket, ami alacsonyabb bevételt eredményez keresésenként.

Az Igazságügyi Minisztérium javaslatai az egyenlőbb versenyfeltételek megteremtését célozzák, miután lehetővé teszik az új vagy kisebb keresőmotorok számára is, hogy az alapértelmezett pozíciókért versenyezzenek a böngészőkben. Muhlheim szerint azonban a Google keresőmotorjának valóban életképes, kiváló minőségű alternatívájának kifejlesztése időbe telik, akár évekbe. Viszont a Mozilla talán nem tud ennyi ideig várni erőforrások csökkentése és a szervezet átszervezése nélkül. „Nagyon nehéz lenne túlélnünk” – mondta a bíróságon.

