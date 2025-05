A napokban jelentették be, hogy felvásárolja az Apple korábbi sztártervezőjének cégét az OpenAI. A Jony Ive-féle io-t okkal vehette meg a ChatGPT fejlesztője, ugyanis állítólag a cél egy mesterségesintelligencia-eszköz kifejlesztése. Amin már az io is munkálkodott.

Hogy pontosan mi lehet ez, és hogyan működhet, az jórészt rejtély – ráadásul azt is érdemes számításba venni, hogy nemrégiben bedőlt egy hasonló eszköz a piacon. A The Wall Street Journal azonban most megosztott néhány részletet az OpenAI (és az io) közös kütyüjéről, melyről állítólag Sam Altman beszélt a dolgozóknak.

A legfontosabb: nem telefon, és nem is egyfajta viselhető eszköz lesz (mint mondjuk a korábban idézett, elbukott Humane Ai Pin), és kijelzője sem lesz. Az állítólagos kütyü teljes mértékben ismerni fogja a felhasználó környezetét és a tevékenységeit – de úgy, hogy nem lesz feltűnő, és zsebben is hordható, vagy az íróasztalra is le lehet rakni.

A cégvezetők magabiztos vélekedése szerint a telefon és a laptop után ez lehet az emberek egyik „alapkészüléke”, amivel Ive és Altman egyik célja lehet, hogy leszoktassa az embereket a képernyőkről.

Az OpenAI-vezér a dolgozóknak hangsúlyozta: ez lehet „a legnagyobb dolog”, amit cégként valaha készítettek. Ami a ChatGPT sikerének fényében elég ambiciózus kijelentés. A további részletek nem ismertek, mert az eszköz részleteit – érthető okokból – titokban akarják tartani, hogy a versenytársak ne tudják lemásolni azt.

Reményeik szerint már 2026 végén piacra dobhatják az eszközt, és rekord idő alatt szeretnének eladni belőle 100 millió darabot – ami kétségtelenül optimista várakozás. A két fél közti együttműködés másfél éve kezdődhetett, és az eredeti tervek még arról szóltak, hogy Ive cége egy olyan eszközt készítsen, ami az OpenAI technológiáját használja – de időközben rájöttek, hogy ez lehet az elsődleges módja annak, ahogyan a felhasználók interakcióba lépnek az MI-cég termékeivel. Ezért történt meg végül a felvásárlás; így egyszerűbb a fejlesztés.

