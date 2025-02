A két korábbi Apple-alkalmazott által alapított Humane – hosszas várakozást követően – 2023 novemberében mutatta be az Ai Pin nevű eszközét. Az ígéret nem volt kevesebb, mint az, hogy a mesterséges intelligenciára épülő, kijelző nélküli (a fontosabb dolgokat tenyérre vetítő vagy szóban elmondó) kütyü majd leváltja az okostelefonokat.

Ez már akkor is magabiztos ígéretnek tűnt, és az idő is a pesszimista hangokat igazolta – de közben is voltak már sötét fellegek a kütyü felett, a szaksajtó például ízekre szedte, és az általános vélekedés nagyon negatív volt az egészről. Egyes hírek szerint voltak olyan napok, amikor többet vittek vissza az Ai Pinből, mint ahányat eladtak.

Az elmúlt hónapokban nem is volt már semmi hír a kütyüről és a cégről úgy általában, csak azt rebesgették, hogy a HP érdeklődik iránta. És ez most bebizonyosodott: a HP jön, az Ai Pin pedig megy.

A cég kedden jelentette be, hogy a Humane-t 116 millió dollárért – azaz körülbelül 44,5 milliárd forintért – felvásárolta a HP. Ez akár örömteli hír is lehetne, elvégre a világ egyik legnagyobb hardvergyártójáról van szó, de nincs sok ok az örömre, ha valaki már vett Ai Pint: napokon belül csak egy sokba került papírnehezék lesz belőle. Vagy egy drága kitűző.

Kiderült, hogy kigyulladhat a kütyü, amellyel leváltanák az okostelefonokat Azt kéri a felhasználóktól a Humane, hogy hagyjanak fel az egyik töltőtok használatával, ugyanis tűzveszélyt hordozhat magában – pontosabban, az abban lévő hibás akkumulátor lobbanhat lángra.

A Humane ugyanis a The Verge cikke szerint közölte: már csak február 28-ig működnek az eszközök, utána nem tudnak többé kapcsolódni a cég szervereihez. Ez azt jelenti, hogy nem lehet velük hívást kezelni, üzeneteket küldeni és fogadni, kérdéseket feltenni az MI-nek, vagy bármi hasonló. Sőt, arra is kérték az ügyfeleket, hogy ha fotókat, videókat, jegyzeteket tároltak az eszközükön, akkor a szóban forgó dátumig mentsék le azokat – ellenkező esetben végleg elvesznek.

Hogy viccnek szánják vagy sem, az egy jó kérdés, de azt megjegyzik, hogy néhány offline funkció működni fog. Mint például az akkumulátor töltöttségének kijelzése. Minden más azonban, ami felhőalapú, nem fog működni tovább, tehát gyakorlatilag használhatatlan lesz az eszköz.

Pénzvisszatérítés pedig csak azoknak lesz, akik az elmúlt 90 napban vásároltak Ai Pint, és az igényt is be kell nyújtani legkésőbb február 27-ig. A kapcsolódó előfizetés árát is megtérítik, ha valaki már előre kifizette a február 28. utáni időtartamra is – de csak az azon túl eső részt.

A HP a Humane által fejlesztett operációs rendszer, a CosmOS miatt vásárolta fel a céget, és a technikai személyzetet is átveszik, ahogyan a több mint 300 szabadalom vagy szabadalmi kérvény is a HP kezébe kerül.

Így vetítette ki a fontosabb információkat az Ai Pin Humane

Az Ai Pin tehát rajthoz állt, elindult, elbukott, majd vissza is sétált a rajtvonalra úgy, hogy nem is igazán volt tisztában az erőviszonyokkal. Vagy hogy milyen versenyszámban kéne megmérettetni magát. Persze ez egy új termékkategória volt, ami akár sikeres is lehetett volna – de úgy tűnik, erre most nem volt igény a piacon, legalábbis nem ebben a formában, és főleg nem ennyi pénzért. Az eszköz maga 700 dollár volt, ami jelenlegi árfolyamon nagyjából 270 ezer forintot takar. Ennyi pénzért az Egyesült Államokban már csúcskategóriás vagy ahhoz közeli / egy generációval korábbi okostelefonok is vannak, és hiába szólt az ígéret arról, hogy ez majd leváltja őket, egy sokkal kevesebbet tudó készülék volt. Ami egy dedikált, havi körülbelül 9000 forintnak megfelelő összegbe kerülő mobil-előfizetést is megkövetelt a működéshez.

Ha hozzátesszük, hogy az Ai Pin mellett gyakorlatilag muszáj volt megtartani az okostelefont is, talán érthető, miért volt halálra ítélve a projekt. Az alapítók azonban bizonyára nem sajnálják annyira a dolgot, elvégre 44 milliárd forintért adtak túl a cégen, és a HP berkein belül egy saját divíziót fognak kapni, aminek a feladata az lesz, hogy beépítse a mesterséges intelligenciát a cég személyi számítógépeibe.

