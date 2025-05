Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti magát. A hidegen sajtolt olajairól, natúr élelmiszereiről és kozmetikai termékeiről ismert vállalat a Generali EnterPrize díját is elhozta 2021-ben, és azóta a verseny zsűrijének is tagja. A pályázat célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat a különböző fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az idei kiírásra június 13-ig lehet jelentkezni – ennek apropóján a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője, Pinczés Marianna saját tapasztalatait és tanácsait is megosztotta velünk.","shortLead":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti...","id":"20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a.jpg","index":0,"item":"41a9f5c0-27e5-416c-9857-61253a183ccf","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"A fenntarthatóság kifizetődő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon, immáron a 27 százalékos sarc nélkül.","shortLead":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon...","id":"20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37.jpg","index":0,"item":"3eedcd6c-6a41-4712-b1a8-e8633a481c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","timestamp":"2025. május. 21. 11:33","title":"Visszatért a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják, csendes, minden terepen boldogul, a tűzereje pedig pusztító.","shortLead":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják...","id":"20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2.jpg","index":0,"item":"6ad84d4f-dcb2-4f0b-a469-5a65c0fc365c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","timestamp":"2025. május. 21. 12:03","title":"1000 méterről csap le az ukrán Krampus, 2500 Celsius-fokkal semlegesítheti az orosz haderőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52102f5-deb3-415b-aca1-5699b791c7cb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250522_Marabu-Feknyuz-Lanczi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b52102f5-deb3-415b-aca1-5699b791c7cb.jpg","index":0,"item":"fdf0a66e-a603-46f1-8eef-aebd9068515b","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Marabu-Feknyuz-Lanczi","timestamp":"2025. május. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Lánczi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","shortLead":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","id":"20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"94e994d6-f30f-425d-98f5-b6d988497966","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","timestamp":"2025. május. 21. 17:56","title":"Dezinformációs kampánnyal buzdítják tüntetésre a románokat az elnökválasztás eredménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe67ec9-61da-4e39-89b3-5ed670010fe0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"15 százalékos létszámcsökkentést jelentett be a jegybank, a nagyobb hatékonyságra hivatkozva.","shortLead":"15 százalékos létszámcsökkentést jelentett be a jegybank, a nagyobb hatékonyságra hivatkozva.","id":"20250522_mnb-leepites-munka-letszam-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe67ec9-61da-4e39-89b3-5ed670010fe0.jpg","index":0,"item":"66aae0c8-9ea0-45b6-8825-4fedd42cbead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_mnb-leepites-munka-letszam-kirugas","timestamp":"2025. május. 22. 08:25","title":"Kirúgják az MNB-től a dolgozók majdnem hatodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","shortLead":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","id":"20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12.jpg","index":0,"item":"fa6c2cf2-a418-4e9d-aee9-6a38e2622049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","timestamp":"2025. május. 22. 10:03","title":"Itt találhatja meg a legújabb zenéket a Spotifyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a demokrácia lényegi eleme a minél szabadabb közéleti vita.","shortLead":"Szerintük a demokrácia lényegi eleme a minél szabadabb közéleti vita.","id":"20250521_A-Magyar-Ugyvedi-Kamara-az-igazsagugyi-miniszterhez-fordult-a-megfelemlitesi-torveny-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23.jpg","index":0,"item":"e5d6c8d1-c936-4c93-af6b-a5f8e5583176","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-Magyar-Ugyvedi-Kamara-az-igazsagugyi-miniszterhez-fordult-a-megfelemlitesi-torveny-miatt","timestamp":"2025. május. 21. 14:26","title":"A Magyar Ügyvédi Kamara az igazságügyi miniszterhez fordult a megfélemlítési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]