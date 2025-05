Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f26e52c9-7fd5-45a2-bcc3-9d187b8b3393","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fidesz korábbi parlamenti képviselője, Mihalovics Péter és fidelitasos üzlettársai tízmilliárdos vagyont halmoztak fel az elmúlt években, ezt most egy újabb értékes ingatlannal fejelték meg.","shortLead":"A Fidesz korábbi parlamenti képviselője, Mihalovics Péter és fidelitasos üzlettársai tízmilliárdos vagyont halmoztak...","id":"20250522_hvg-fidelitas-ideona-mihalovics-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f26e52c9-7fd5-45a2-bcc3-9d187b8b3393.jpg","index":0,"item":"5998efbc-9d82-46bd-a0d1-da16aab9d168","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-fidelitas-ideona-mihalovics-peter","timestamp":"2025. május. 23. 12:15","title":"A budai Várban lett szállodája a volt miniszteri biztos cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti magát. A hidegen sajtolt olajairól, natúr élelmiszereiről és kozmetikai termékeiről ismert vállalat a Generali EnterPrize díját is elhozta 2021-ben, és azóta a verseny zsűrijének is tagja. A pályázat célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat a különböző fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az idei kiírásra június 13-ig lehet jelentkezni – ennek apropóján a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője, Pinczés Marianna saját tapasztalatait és tanácsait is megosztotta velünk.","shortLead":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti...","id":"20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a.jpg","index":0,"item":"41a9f5c0-27e5-416c-9857-61253a183ccf","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"A fenntarthatóság kifizetődő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f260fa47-b66c-49ef-847a-6f7337d8e8f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar népzenével kevert folk-popot játszó zenekar 11 év és 5 lemez után mond búcsút a közönségnek.","shortLead":"A magyar népzenével kevert folk-popot játszó zenekar 11 év és 5 lemez után mond búcsút a közönségnek.","id":"20250523_Feloszlik-a-Margaret-Island","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f260fa47-b66c-49ef-847a-6f7337d8e8f7.jpg","index":0,"item":"26cb4597-5660-454c-b7fd-81f7264f8d10","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Feloszlik-a-Margaret-Island","timestamp":"2025. május. 23. 11:14","title":"Feloszlik a Margaret Island","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat játszanak a közönségnek. Első nap a Pantera és az Avatar, a másodikon a Gojira és a Knocked Loose lesz az előzenekar.","shortLead":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat...","id":"20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309.jpg","index":0,"item":"4fa008c2-fab2-4cfe-8e6c-4425f7cd17db","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","timestamp":"2025. május. 22. 10:21","title":"Két koncertet is ad Budapesten a Metallica 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google Üzenetek is felzárkózik más ismert csevegőappokhoz, és hamarosan lehetővé teszi a már elküldött üzenetek törlését a címzettnél is.","shortLead":"A Google Üzenetek is felzárkózik más ismert csevegőappokhoz, és hamarosan lehetővé teszi a már elküldött üzenetek...","id":"20250522_google-uzenetek-elkuldott-sms-torlese-mindenkinel-utolag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969.jpg","index":0,"item":"2065d975-6eee-4e39-8b56-51408d12b5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_google-uzenetek-elkuldott-sms-torlese-mindenkinel-utolag","timestamp":"2025. május. 22. 08:03","title":"Androidos a telefonja? Ez kínos pillanatoktól mentheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","shortLead":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","id":"20250522_ksh-beruhazas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237.jpg","index":0,"item":"0f914c31-f387-4d24-a1d1-da8314decc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_ksh-beruhazas-statisztika","timestamp":"2025. május. 22. 08:40","title":"Ez sem repülőrajt: 12,1 százalékkal zuhantak a beruházások az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás folyik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat intézményeiben, amelynek piaci értéke is lehet.","shortLead":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás...","id":"20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf.jpg","index":0,"item":"f0823c00-ccf3-4c37-b284-50bbfef7ca4a","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","timestamp":"2025. május. 22. 12:15","title":"A magyar kutatók belecsapnak az üzletbe: a találmányok piacra segítésébe kezd a HUN-REN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét egy olyan épületet mutatunk be, amelyet a Nyitott Házak hétvégéjén bárki meglátogathat.","shortLead":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét...","id":"20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f.jpg","index":0,"item":"8e990ee8-66dc-448f-a5f1-3dd630f2e5f4","keywords":null,"link":"/elet/20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","timestamp":"2025. május. 23. 08:29","title":"Lenyűgöző belső kertet rejt a Kálvin tér melletti ház, ahol egykor Csonka János műhelye működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]