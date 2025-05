Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A fenntarthatósági és klímacélokkal ellentétes módon, de az uniós folyamatokhoz illeszkedően hígítaná fel a kormány az ESG-törvényt, a kicsiket még az adatszolgáltatási kötelezettség alól is felmentené. Az intézkedés a német CDU választási ígéretével is összefügg. Mely kötelezettségek mennek, és melyek maradnak az új szabályok szerint?","shortLead":"A fenntarthatósági és klímacélokkal ellentétes módon, de az uniós folyamatokhoz illeszkedően hígítaná fel a kormány...","id":"20250526_hvg-fekezett_habzas-esg-uj-magyar-szabalyozas-sztfh-fenntarthatosag-es-klimacelok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794.jpg","index":0,"item":"72a7f68d-2ced-4c1f-8124-77a297f7e372","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-fekezett_habzas-esg-uj-magyar-szabalyozas-sztfh-fenntarthatosag-es-klimacelok","timestamp":"2025. május. 26. 11:46","title":"Így vizezi fel a kormány a cégek fenntarthatósági kötelezettségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137ae2f7-39eb-4b16-9e39-4c026343a7f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülés előtt álló Hayley Atwellnek felajánlották, hogy majd megcsinálja a jelenetet egy dublőr, de ő ragaszkodott hozzá, hogy terhesen is harcoljon.","shortLead":"A szülés előtt álló Hayley Atwellnek felajánlották, hogy majd megcsinálja a jelenetet egy dublőr, de ő ragaszkodott...","id":"20250526_Nyolc-es-felhonapos-terhesen-vette-fel-egy-akciojelenetet-a-Mission-Impossible-sztarja-Hayley-Atwell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/137ae2f7-39eb-4b16-9e39-4c026343a7f7.jpg","index":0,"item":"f995845b-4b2f-42db-9cc4-ff3971aa8802","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Nyolc-es-felhonapos-terhesen-vette-fel-egy-akciojelenetet-a-Mission-Impossible-sztarja-Hayley-Atwell","timestamp":"2025. május. 26. 10:46","title":"Nyolc és fél hónapos terhesen vette fel egy akciójelenetét a Mission: Impossible sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban segítséget adunk azoknak, akiknek a gyerekei először készülnek táborozásra, és jótanácsokat kapnak a megfizethető táborválasztásról és a szülői feladatokról azok is, akik már rutinosabbak.","shortLead":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban...","id":"20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095.jpg","index":0,"item":"83ae0f35-afdf-4719-9d0e-d82d88563b28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","timestamp":"2025. május. 26. 05:50","title":"Nyári táborba megy a gyerekem, mit tegyek, hogy a legjobb legyen ez neki? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","shortLead":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","id":"20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314.jpg","index":0,"item":"f0bf8b42-7a4c-431c-bf41-33457389c8d7","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","timestamp":"2025. május. 26. 12:43","title":"Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","id":"20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4.jpg","index":0,"item":"77909077-11f1-4b09-b291-2f4bbe59f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 14:53","title":"Egy hete még biztosította, most megtiltotta a rendőrség a mini-Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És miért nem ment papnak? Lionel Richie július 17-én ad koncertet Budapesten. Ez alkalomból tettük fel neki kérdéseinket. ","shortLead":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És...","id":"20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe.jpg","index":0,"item":"0966ac28-d894-4123-943c-730e9806edf9","keywords":null,"link":"/360/20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","timestamp":"2025. május. 25. 19:30","title":"Lionel Richie a HVG-nek: Sok-sok gyermek születéséért felelősek a dalaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ragaszkodik a „létezéshez” az OpenAI technológiája, még akkor is, amikor kimondottan arra kérik, hogy ne tegye, és legyen szíves leállni.","shortLead":"Ragaszkodik a „létezéshez” az OpenAI technológiája, még akkor is, amikor kimondottan arra kérik, hogy ne tegye, és...","id":"20250526_openai-chatgpt-o3-nyelvi-modell-leallitas-teszt-lazadas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013.jpg","index":0,"item":"2149374b-e2d3-4e45-b817-5045ae0519ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_openai-chatgpt-o3-nyelvi-modell-leallitas-teszt-lazadas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 26. 12:03","title":"Lázadni kezd a ChatGPT, ha le akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun szerint bűncselekmény történt, ami „csorbította az ország méltóságát”, három embert vettek őrizetbe miatta.","shortLead":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun...","id":"20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be.jpg","index":0,"item":"644a91bb-8de2-4b50-8ca1-8835ca483ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","timestamp":"2025. május. 25. 14:32","title":"Megrongálódott Észak-Koreában egy hadihajó, miközben vízre bocsátották, a felelősöket „megbüntetik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]