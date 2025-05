Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd embercsempészeknek nem osztanak lapot. Szeretettel Brüsszelből című sorozatunk írása.","shortLead":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd...","id":"20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922.jpg","index":0,"item":"d3b65ea9-c5c9-4dd8-a378-e9c974490596","keywords":null,"link":"/360/20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","timestamp":"2025. május. 27. 17:30","title":"Kiderült, hol érnek össze a műkörömbiznisz és az embercsempészet szálai Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc83483-b1e3-4fb0-a065-7d9f330981fc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Több tízezer gyerek közül választották ki a főszereplőket.","shortLead":"Több tízezer gyerek közül választották ki a főszereplőket.","id":"20250527_sorozat-harry-potter-hermione-granger-ron-weasley-szereplok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc83483-b1e3-4fb0-a065-7d9f330981fc.jpg","index":0,"item":"5bbf0c12-3b53-46bc-9ea5-d8b285a2fa4b","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_sorozat-harry-potter-hermione-granger-ron-weasley-szereplok","timestamp":"2025. május. 27. 19:27","title":"Megvan, ki játssza a sorozatban Harry Pottert, Hermione Grangert és Ron Weasley-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","shortLead":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","id":"20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274.jpg","index":0,"item":"3089bb57-da3e-4260-a96c-11648eddee47","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","timestamp":"2025. május. 28. 07:21","title":"Ez a 42 évesen vadonatúj Volvo kimeríti az időkapszula fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e86682c-393b-4442-9598-ac78e9ff9f33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Carrera Cup versenyszéria fejlesztési prototípusaként épült. ","shortLead":"A Porsche Carrera Cup versenyszéria fejlesztési prototípusaként épült. ","id":"20250527_Versenyre-szuletett-most-elado-az-egyik-legritkabb-Porsche-911-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e86682c-393b-4442-9598-ac78e9ff9f33.jpg","index":0,"item":"33833047-2d65-4fb8-817a-5726ffc8ecda","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Versenyre-szuletett-most-elado-az-egyik-legritkabb-Porsche-911-es","timestamp":"2025. május. 27. 20:20","title":"Versenyre született, most eladó az egyik legritkább Porsche 911-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","shortLead":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","id":"20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e.jpg","index":0,"item":"5819e8d2-5ee4-4be9-aaf1-51bbeec227a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","timestamp":"2025. május. 27. 17:35","title":"Rendőrségi razzia volt egy illegális autós rendezvényen Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","shortLead":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","id":"20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"53f0151e-8408-467f-930b-e1eb58f37b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","timestamp":"2025. május. 28. 16:55","title":"Egy autó és egy motor ütközött Zuglóban, meghalt egy 25 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d848a96-01de-4b77-a95b-fa3c3702908f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az APT31 nevű csoport a nagykövetségek és az EU-s intézmények között küldött, nem titkosított e-mailekhez férhetett hozzá.","shortLead":"Az APT31 nevű csoport a nagykövetségek és az EU-s intézmények között küldött, nem titkosított e-mailekhez férhetett...","id":"20250528_cseh-kulugyminiszterium-kibertamadas-kina-eu-nato-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d848a96-01de-4b77-a95b-fa3c3702908f.jpg","index":0,"item":"14e42e1a-7acd-457e-a5c6-6769b70693fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_cseh-kulugyminiszterium-kibertamadas-kina-eu-nato-usa","timestamp":"2025. május. 28. 12:38","title":"A cseh kormány külügyminisztériumának megtámadásával vádolja Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","id":"20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"6a05ea9f-5c8a-404b-a98e-011630aa88ee","keywords":null,"link":"/360/20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 28. 07:30","title":"FAZ: Új eszközöket fontolgat Orbán ellen az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]