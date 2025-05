Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","shortLead":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","id":"20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"b59e2085-f305-4af0-ba66-e4a7b7ad3245","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","timestamp":"2025. május. 27. 17:09","title":"Medvét akart etetni a lengyel turista, megharapta az állat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami a legtöbb felhasználónál működhet.","shortLead":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami...","id":"20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b.jpg","index":0,"item":"6a654358-19cd-46cc-a0cd-4ccbc90399f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","timestamp":"2025. május. 27. 14:03","title":"Nem tölt be a Samsung mobilja frissítés után? Itt a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az M4 Sport élő közvetítése „buktatta le” a Fidesz pártigazgatóját.","shortLead":"Az M4 Sport élő közvetítése „buktatta le” a Fidesz pártigazgatóját.","id":"20250527_kubatov-gabor-borzi-vivien-ftc-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"c9cad988-c8b9-4c75-b70b-ba0879633536","keywords":null,"link":"/elet/20250527_kubatov-gabor-borzi-vivien-ftc-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 14:36","title":"Új párja van Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV vezérét nemrég menesztették, miután kiderült, hogy szoros kapcsolatot ápolhatott a cégbe beépült bűnszervezet irányítójával.","shortLead":"A BKV vezérét nemrég menesztették, miután kiderült, hogy szoros kapcsolatot ápolhatott a cégbe beépült bűnszervezet...","id":"20250529_ij-vezerigazgatoi-palyazat-BKK-BKV-bolla-tibor-karacsony-gergely-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a.jpg","index":0,"item":"c2d9146e-e815-48d9-ac1b-81d864dc5eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_ij-vezerigazgatoi-palyazat-BKK-BKV-bolla-tibor-karacsony-gergely-vitezy-david","timestamp":"2025. május. 29. 05:25","title":"Új vezérigazgatói pályázatot hirdetnek a BKK-nál és a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","shortLead":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","id":"20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335.jpg","index":0,"item":"5b349566-b595-4b2b-b757-e133c713ae6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","timestamp":"2025. május. 28. 15:23","title":"Jutalmat kapott három rendőr, mert nem hagyták magukat lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e7734-ef7e-4661-9f99-4ab7b9ae9149","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarország egyetlen Oscar-kvalifikáló filmfesztiválja minden korábbinál gazdagabb rövidfilmes válogatással és izgalmas szakmai programokkal várja a filmszerető közönséget hét napon át. ","shortLead":"Magyarország egyetlen Oscar-kvalifikáló filmfesztiválja minden korábbinál gazdagabb rövidfilmes válogatással és...","id":"20250528_Generacios-kerdesek-tarsadalmi-kihivasok-formabonto-filmek-csutortokon-indul-a-Friss-Hus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea8e7734-ef7e-4661-9f99-4ab7b9ae9149.jpg","index":0,"item":"84ec8ef5-690d-4f11-93b9-43b74a48a942","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Generacios-kerdesek-tarsadalmi-kihivasok-formabonto-filmek-csutortokon-indul-a-Friss-Hus","timestamp":"2025. május. 28. 16:52","title":"Generációs kérdések, társadalmi kihívások, formabontó filmek – csütörtökön indul a Friss Hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","shortLead":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","id":"20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274.jpg","index":0,"item":"3089bb57-da3e-4260-a96c-11648eddee47","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","timestamp":"2025. május. 28. 07:21","title":"Ez a 42 évesen vadonatúj Volvo kimeríti az időkapszula fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben pedig Matolcsy Györgyöt képviselte, amikor az MNB volt elnöke azt próbálta meg sikertelenül bizonyítani, hogy nem mondhatják rá, hogy lop.","shortLead":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben...","id":"20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"56f5a5ef-cce8-4c5b-af6d-c4ae30009287","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","timestamp":"2025. május. 28. 06:16","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal képviseletét is ellátó ügyvédi iroda jegyezte be azt az alapítványt, amelyhez az elkobzott SZJA-százalékok kerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]