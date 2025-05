Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán régiója, Csernobil, amelynek egyes területein mai napig magas a sugárzás.","shortLead":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán...","id":"20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f.jpg","index":0,"item":"0e662114-6c6b-4a09-b7ed-dac71e46c53b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Csernobilban építhet új atomreaktorokat Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gerincvelőifolyadék-elemzés helyett ezután egy egyszerű vérvizsgálat mutathatja meg az orvosoknak, hogy egy adott beteg Alzheimer-kórban szenved-e. Az újfajta megoldást az Egyesült Államokban alkalmazhatják először.","shortLead":"A gerincvelőifolyadék-elemzés helyett ezután egy egyszerű vérvizsgálat mutathatja meg az orvosoknak, hogy egy adott...","id":"20250520_alzheimer-kor-vervizsgalat-diagnosztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73.jpg","index":0,"item":"028cb089-0aa6-41fc-9aa0-14447fd5f1b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_alzheimer-kor-vervizsgalat-diagnosztika","timestamp":"2025. május. 20. 10:47","title":"Engedélyezték a vérvizsgálatot, amely kimutatja az Alzheimer-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok emlékeztették az elnököt, hogy a tárgyalások első fordulója már a múlt héten lezajlott Isztambulban.","shortLead":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok...","id":"20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"07a4dadd-8f20-4d92-8521-7293c3c6a5be","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","timestamp":"2025. május. 20. 19:09","title":"Zavart csönd fogadta, amikor Trump bejelentette, hogy Putyin beleegyezett a tárgyalásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bcda7a-338d-454c-994d-e78dada7cea3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2024-ben a Honor mutatta be a piac legvékonyabb hajlítható mobilját, ám azóta egy másik gyártó elhappolta ezt tőlük. Most erre (is) választ adhat a Honor.","shortLead":"2024-ben a Honor mutatta be a piac legvékonyabb hajlítható mobilját, ám azóta egy másik gyártó elhappolta ezt tőlük...","id":"20250520_honor-magic-v5-osszehajthato-okostelefon-vekonysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8bcda7a-338d-454c-994d-e78dada7cea3.jpg","index":0,"item":"fceac413-0677-4e1a-81e5-6c6848755716","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_honor-magic-v5-osszehajthato-okostelefon-vekonysag","timestamp":"2025. május. 20. 16:03","title":"Sosem látott vékony telefon kerülhet piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Aggódni kezdtek a patikák, miután a nemzetgazdasági miniszternek feltűnt, hogy drágulnak a gyógyszerek.","shortLead":"Aggódni kezdtek a patikák, miután a nemzetgazdasági miniszternek feltűnt, hogy drágulnak a gyógyszerek.","id":"20250521_patika-veny-nelkuli-gyogyszerek-dragulas-nagy-marton-ngm-arresstop-arressapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0.jpg","index":0,"item":"a4dccd48-7456-4102-aae6-bf08c8ca3d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_patika-veny-nelkuli-gyogyszerek-dragulas-nagy-marton-ngm-arresstop-arressapka","timestamp":"2025. május. 21. 09:04","title":"Patikabezárási hullám jöhet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi szabályokkal. Egyebek mellett azzal, milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak, ha a dolgozó alkalmatlannak bizonyul az üzemorvosi vizsgálaton. Milyen feltételekkel lehet kirúgni egy dolgozót? Hogyan oszthatja be a munkáltató a munkavállaló munkaidejét? Ezekről a témákról is szó lesz a HVG Munkajog konferenciáján.","shortLead":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi...","id":"20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d.jpg","index":0,"item":"1945eb0d-a258-453c-a55b-14fc2b2675cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","timestamp":"2025. május. 21. 09:10","title":"Megtévesztő az alacsony munkanélküliség, a dolgozók egyre kiszolgáltatottabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? zenés vígjáték sztárja egy podcastban mesélt az Uzsoki Utcai Kórházban átélt – időnként hidegrázós – élményeiről.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? zenés vígjáték sztárja egy podcastban mesélt az Uzsoki Utcai Kórházban átélt – időnként...","id":"20250520_ember-mark-jarvany-onkentes-halottashaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5.jpg","index":0,"item":"307d933c-c056-4610-be36-83a0002e8ba6","keywords":null,"link":"/elet/20250520_ember-mark-jarvany-onkentes-halottashaz","timestamp":"2025. május. 20. 09:27","title":"Ember Márk a járvány idején önkéntesként dolgozott, egy halottasházba is betévedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]