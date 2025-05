Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","shortLead":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","id":"20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e.jpg","index":0,"item":"507c77d7-ad91-4051-9ead-4ba9d51a911b","keywords":null,"link":"/elet/20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","timestamp":"2025. május. 28. 13:30","title":"Galambokat kergettek az utasszállító repülőgép fedélzetén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","shortLead":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","id":"20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df.jpg","index":0,"item":"45a95a93-3e00-497e-9beb-02331bdb0409","keywords":null,"link":"/elet/20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 28. 19:48","title":"20 év börtönt kapott a francia pedofil orvos, aki gyerekek százaival szemben követett el szexuális visszaéléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abe3ff-2193-4f03-b689-6761fa912087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem a Lázár János vezette szakminisztérium lépett, hanem az országgyűlés Gazdasági Bizottságának tűnt fel a mulasztás.","shortLead":"Nem a Lázár János vezette szakminisztérium lépett, hanem az országgyűlés Gazdasági Bizottságának tűnt fel a mulasztás.","id":"20250529_EU-Birosag-vasutasok-pihenoido-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38abe3ff-2193-4f03-b689-6761fa912087.jpg","index":0,"item":"b05792d0-ffdf-4de8-8e6b-8b37ee961378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_EU-Birosag-vasutasok-pihenoido-torveny","timestamp":"2025. május. 29. 16:25","title":"Az EU Bírósága már két éve kedvező döntést hozott a vasutasok pihenőidejéről, de csak most iktatják törvénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha előrehozott választásokat ír ki.","shortLead":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha...","id":"20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962.jpg","index":0,"item":"3132b526-fdc7-4d54-a7e7-4474a1a13391","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","timestamp":"2025. május. 28. 11:00","title":"Új alkotmányt írat Erdogan, hogy hatalomban maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügy fellebbezett az ítélet ellen, és egy törvénymódosítás is született a korábbi költségadatok eltitkolása érdekében.","shortLead":"A külügy fellebbezett az ítélet ellen, és egy törvénymódosítás is született a korábbi költségadatok eltitkolása...","id":"20250529_szijjarto-peter-berelt-repulo-honvedsegi-gep-torvenymodositas-birosagi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"8c6d44a4-c29c-43cd-a479-7ca0c6126f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_szijjarto-peter-berelt-repulo-honvedsegi-gep-torvenymodositas-birosagi-itelet","timestamp":"2025. május. 29. 11:03","title":"Pert nyert az Átlátszó az utazási adatok kiadásáért, azóta csak honvédségi géppel repül Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer bármilyen komoly előjel nélkül. Sokan kutatták már, miért, majd kiderült, hogy egy pénzpiaci elmélet tökéletesen leírja, mitől bukhatnak meg a legstabilabbnak látszó rendszerek is meglepő gyorsasággal.","shortLead":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer...","id":"20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49.jpg","index":0,"item":"f98990a8-b4b5-4eca-9032-1bd67234888d","keywords":null,"link":"/360/20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","timestamp":"2025. május. 28. 11:41","title":"Hogyhogy csak most inoghat meg a NER? Váratlan helyről érkezett a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már teszteli az OpenAI azt az újítást, amellyel a nagy technológiai cégekhez nőne fel a vállalat.","shortLead":"Már teszteli az OpenAI azt az újítást, amellyel a nagy technológiai cégekhez nőne fel a vállalat.","id":"20250528_openai-chatgpt-fiok-bejelentkezes-kulso-szolgaltatasok-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"f492c92b-6748-4d1c-8b57-1cefa8841db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_openai-chatgpt-fiok-bejelentkezes-kulso-szolgaltatasok-teszt","timestamp":"2025. május. 28. 16:03","title":"Jelszó? Ugyan, hamarosan a ChatGPT-t is használhatja bejelentkezésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9818f85-536c-4121-b95e-a64a78cdbdb9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos gép mellett az Alpine öt új elektromos modell bevezetését is tervezi. ","shortLead":"A látványos gép mellett az Alpine öt új elektromos modell bevezetését is tervezi. 