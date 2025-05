Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Megérkezett. Orbán Viktor kirakta az asztalra a pisztolyt, a tavaszi nagytakarításnak csúfolt putyini csomagot a napokban élesítik. Valójában Orbán kényszerből lép, a hangzatos melldöngetése csak smink, mert legfőbb fegyvere – a narratíva – zárlatos lett. Vélemény. Orbán Viktor kirakta az asztalra a pisztolyt, a tavaszi nagytakarításnak csúfolt putyini csomagot...
Dorosz Dávid: Orbán bajban van, a legnagyobb mesélő történetei kifulladtak tulajdonában is volt
Hárommilliárd forintos nyereséget ért el a plakátcég, amely már Simicska és Mészáros rá...
„Megalázó alamizsna" – a 30 ezer forintos utalvány helyett nyugdíjkorrekciós törvényt vár egy nyugdíjasszervezet
A jelenlegi törvényi szabályozás mellett minél régebben ment valaki nyugdíjba, idővel annál szegényebb lesz – mutat rá a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata. üzletfejlesztési tanácsadó lett részmunkaidőben.
2,7 milliárd forint nyereséget szerzett a cég, amely Varga Juditot foglalkoztatja
Jó éve volt az informatikai vállalkozásnak, amelynél Varga Judit nemzetközi gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.
Százmilliós osztalékot vettek ki a cégből, amely eltüntette a HVG plakátjait az utcákról
A korábbiaknál Miután az egyik belengetett rendelkezés Kalifornia szíve-csücskét, az Apple-t érintené, az állam főügyésze úgy érezte, lépnie kell.
Beperelné Kalifornia főügyésze a Trump-adminisztrációt az Apple miatt
Amióta Donald Trump újra elnök lett, csak úgy repkednek a fenyegetések, a kisebb-nagyobb számok a különféle vámokkal kapcsolatban. A Paris Saint-Germain története első, az Inter negyedik győzelmére tör. Az utóbbi években mindkét csapat járt már a fináléban, de elvéreztek. Mi dönthet most?
Az egyik majdnem csődbe ment, a másik kikukázta a legjobbjait – mi dönthet a Bajnokok Ligája döntőjében?
Fiatalos lendület a rutinnal szemben, betonkemény védekezés a virtuóz letámadás ellen – így lehetne röviden jellemezni a szombati Bajnokok Ligája-döntő résztvevőit. Lerobbanó buszokkal, célzott útfelújításokkal és elsötétülő stadionnal bírná jobb belátásra a „tolvaj" kormányt Baranyi Krisztina
A ferencvárosi polgármester arra biztatja Karácsony Gergelyt, hogy ne feljelentéssel ijesztgesse a kormányt, hanem Budapest közszolgáltatásainak erejével bírja jobb belátásra, amíg vissza nem adják az inkasszózott 10 milliárdot.