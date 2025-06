Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ilyen a béke.","shortLead":"Ilyen a béke.","id":"20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938.jpg","index":0,"item":"19dcfac0-dd15-4fa6-8a8f-a89f7cc13a07","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 21:18","title":"Orbán Viktor: Befelé megyünk a háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz megfelelően, mert a tehetsége alapján Michael Phelps-i magasságokba juthatna, az egész világ hőse lehetne.","shortLead":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz...","id":"20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4.jpg","index":0,"item":"69e606a1-cd49-44cf-a1bf-3128d2fe2485","keywords":null,"link":"/sport/20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 13:16","title":"Wladár Sándor: Megmentettünk egy lelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e5d383-e322-42ff-a417-8c9bc91bbcce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem tartóztatják fel őket, hét napig tart az út. ","shortLead":"Ha nem tartóztatják fel őket, hét napig tart az út. ","id":"20250602_greta-thungerg-gaza-segely-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69e5d383-e322-42ff-a417-8c9bc91bbcce.jpg","index":0,"item":"5ef7c1e6-4f10-449a-8f11-b58ba94909aa","keywords":null,"link":"/elet/20250602_greta-thungerg-gaza-segely-hajo","timestamp":"2025. június. 02. 08:04","title":"Greta Thunberg vitorlásra szállt, hogy aktivista társaival segélyt vigyen Gázába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35872a52-c208-4467-82ac-7e918e7d1c0d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fogyasztás gyengülése és a beruházás összeomlása is bénítja a magyar gazdaságot az elemzők szerint.","shortLead":"A fogyasztás gyengülése és a beruházás összeomlása is bénítja a magyar gazdaságot az elemzők szerint.","id":"20250603_gdp-elemzok-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35872a52-c208-4467-82ac-7e918e7d1c0d.jpg","index":0,"item":"c445b179-9050-49a7-8555-1a6b7245fc29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_gdp-elemzok-zuhanas","timestamp":"2025. június. 03. 10:33","title":"A magas infláció, az alacsony béremelések és a gyenge üzleti környezet miatt nincs remény a GDP növekedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is beszélt, minden lap címlapján ott kéne lennie: Trump megosztott egy összeesküvés-elméletet arról, hogy Joe Bident rég kivégezték, és már csak a robotklónját látjuk.","shortLead":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is...","id":"20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3.jpg","index":0,"item":"cf14e577-84e7-4fbd-9a9c-b493ace16616","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","timestamp":"2025. június. 03. 13:15","title":"Jimmy Kimmel megkapta az olasz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","shortLead":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","id":"20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0.jpg","index":0,"item":"1e0fee4b-b2e9-4cfa-ae1f-7fbf9b0096b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Szupermarketben is kapható lesz a Volkswagen legnépszerűbb terméke, a currywurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37743804-de7c-4d29-ba2b-85ac61863fc4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Ha a kormány machinációi miatt nem omlana össze a főváros, a budapesti tömegközlekedés még összeomolhat. A két volt főpolgármester-jelölt egymást revolverezi a közlekedési vállalat szerződéseivel, pedig a korrupciót és adócsalást eredményező kontraktusban a Fidesz is nyakig benne van.","shortLead":"Ha a kormány machinációi miatt nem omlana össze a főváros, a budapesti tömegközlekedés még összeomolhat. A két volt...","id":"20250602_karacsony-vitezy-bkv-szerzodes-bolla-fuzik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37743804-de7c-4d29-ba2b-85ac61863fc4.jpg","index":0,"item":"0200734d-489f-4a4e-861f-5741adfce2fa","keywords":null,"link":"/360/20250602_karacsony-vitezy-bkv-szerzodes-bolla-fuzik","timestamp":"2025. június. 02. 06:30","title":"Versenyt fut Karácsony és Vitézy, hogy kit sodor el előbb a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","shortLead":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","id":"20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a.jpg","index":0,"item":"5269f1c7-47e9-4bce-a5ba-d6dd9d9ea52f","keywords":null,"link":"/elet/20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","timestamp":"2025. június. 03. 16:27","title":"Különös orrú antilopok inváziója miatt fordultak Putyinhoz a szaratovi parasztok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]