Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f5a38ea-cd5c-4213-ac5e-a9d9942dbaa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyertes út része a hangzatos nevű, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia vízi világát a bringásoknak bemutató Amazon of Europe kerékpáros útvonalnak. A győztesről közönségszavazatok döntöttek, szoros volt a verseny.","shortLead":"A nyertes út része a hangzatos nevű, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia vízi világát a bringásoknak bemutató...","id":"20250603_Megvan-az-Ev-Kerekparutja-Europa-Amazonasanal-lehet-rajta-tekerni-murakeresztur-kor-bringaut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f5a38ea-cd5c-4213-ac5e-a9d9942dbaa2.jpg","index":0,"item":"bb8a0c91-854d-49e2-830c-b18c308ceb81","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Megvan-az-Ev-Kerekparutja-Europa-Amazonasanal-lehet-rajta-tekerni-murakeresztur-kor-bringaut","timestamp":"2025. június. 03. 15:59","title":"Megvan az Év Kerékpárútja: „Európa Amazonasánál” lehet rajta tekerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett volna, mielőtt a támogatásokat a magyar játékosok szerepeltetéséhez köti.","shortLead":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett...","id":"20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3.jpg","index":0,"item":"0704dc3f-458e-48c9-9b53-f7394c3e108f","keywords":null,"link":"/sport/20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","timestamp":"2025. június. 03. 20:31","title":"Kubatov Gábor Rossi-idézettel szállt bele az MLSZ-be, amiért magyar focistákat kell játszatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","shortLead":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","id":"20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"e9ac6d1c-ea04-4f16-a215-c56be363a16b","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","timestamp":"2025. június. 04. 10:41","title":"A gyerekek szeme láttára akartak kirabolni egy óvodát Léván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56dc517-d5d0-41fb-8abc-3196f90ae17e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig Harvey Milk a koreai háború idején tengerészként szolgált.","shortLead":"Pedig Harvey Milk a koreai háború idején tengerészként szolgált.","id":"20250604_Trump-USA-vedelmi-miniszter-melegjogi-aktivista-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f56dc517-d5d0-41fb-8abc-3196f90ae17e.jpg","index":0,"item":"d9491764-4d8f-4286-8222-8ceb29175acd","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Trump-USA-vedelmi-miniszter-melegjogi-aktivista-hajo","timestamp":"2025. június. 04. 11:28","title":"Trump hadügyminisztere átneveztet egy hadihajót, amely egy melegjogi aktivista nevét viseli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351157d-1f9a-4b37-b75d-77204c916acb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Geert Wilders azt követelte, hogy mindenki azonnal fogadja el pártja menekültügyi tervét.","shortLead":"Geert Wilders azt követelte, hogy mindenki azonnal fogadja el pártja menekültügyi tervét.","id":"20250603_geert-wilders-holland-kormanykoalicio-felbomlott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a351157d-1f9a-4b37-b75d-77204c916acb.jpg","index":0,"item":"992c72c4-a0b1-4281-8149-d831d0d97e37","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_geert-wilders-holland-kormanykoalicio-felbomlott","timestamp":"2025. június. 03. 10:27","title":"Orbán szövetségese felrúgta a holland kormánykoalíciót, új választás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","shortLead":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","id":"20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4.jpg","index":0,"item":"666d480d-0091-461a-b005-8c32bc65122c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","timestamp":"2025. június. 03. 13:29","title":"Milliárdokat költöttek rá a tragédia előtt, most viszont már az újvidéki vasútállomás lebontását lebegteti a szerb kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éven belül teljesítik a vállalást.","shortLead":"Egy éven belül teljesítik a vállalást.","id":"20250604_London-dron-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-UK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100.jpg","index":0,"item":"25ec0f62-acd3-4ae8-be46-c3f72f1c6e08","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_London-dron-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-UK","timestamp":"2025. június. 04. 06:18","title":"Nagy-Britannia 100 ezer drónt szállít Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","shortLead":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","id":"20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df.jpg","index":0,"item":"961b8b7c-10fb-4a25-8520-3afc24511e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","timestamp":"2025. június. 03. 07:43","title":"40 milliárdnyi osztalékot vett ki eddig Mészáros Lőrinc összesen a cégeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]