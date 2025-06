Frissült az iOS-es (és iPadOS-es) YouTube-alkalmazás, és ennek most sokan nem fognak örülni. A Google ugyanis frissítette a minimum rendszerkövetelményeket is, így hat iPhone- és iPad-modell végleg búcsúzik a videós platformtól.

Jelen sorok írásakor a legújabb YouTube-alkalmazás a 20.22.1-es verziószámú. Az App Store-ban csak egyszerűbb hibajavításokról szól a fáma, de valójában elég komoly változtatás történt: immáron az iOS/iPadOS 16-ot követeli meg a YouTube hivatalos alkalmazása, melynek értelmében az alábbi – már csak iOS 15-ig frissíthető – eszközök búcsút vesznek tőle:

iPhone 6s,

iPhone 6s Plus,

iPhone 7, i

Phone 7 Plus,

első generációs iPhone SE.

iPadek terén az iPad Air 2 és az iPad mini 4 vesz búcsút a naprakész YouTube-apptól, írja a MacRumors.

Valószínűleg egy ideig még használható marad a YouTube alkalmazása ezeken a készülékeken is, de idővel biztosan leáll majd. Böngészőn keresztül azonban ezután is hozzá lehet férni a platformhoz – még ha nem is lesz így elérhető a natív alkalmazás minden funkciója. Ha a fentieknél újabb iPhone-ja vagy iPadje van, és még nem tette meg, érdemes lehet frissíteni az újabb iOS-re/iPadOS-re.

