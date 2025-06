Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A felek a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO-tagállamokat.","shortLead":"A felek a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO-tagállamokat.","id":"20250602_Oroszorszag-az-euroatlanti-biztonsagot-fenyegeto-legnagyobb-veszely-kozos-kozlemenyt-adott-ki-a-lengyel-roman-es-litvan-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7.jpg","index":0,"item":"93327ed7-babc-4786-a90d-10a103052d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Oroszorszag-az-euroatlanti-biztonsagot-fenyegeto-legnagyobb-veszely-kozos-kozlemenyt-adott-ki-a-lengyel-roman-es-litvan-elnok","timestamp":"2025. június. 02. 15:44","title":"Oroszország az euroatlanti biztonságot fenyegető legnagyobb veszély – közös közleményt adott ki a lengyel, román és litván elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","shortLead":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","id":"20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332.jpg","index":0,"item":"6a82e6af-2d67-4276-b080-9dc241a71eca","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","timestamp":"2025. június. 03. 17:33","title":"Erotikus ábrával ellátott 200 éves birkabél óvszert állítanak ki Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97246d64-d025-4aa9-8d4d-760b4f518f5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tizenhatan harcolhattak az amfiteátrumban, az esetről hallgat az olasz kulturális tárca és a Colosseumot fenntartó régészeti park is.","shortLead":"Tizenhatan harcolhattak az amfiteátrumban, az esetről hallgat az olasz kulturális tárca és a Colosseumot fenntartó...","id":"20250603_gladiator-jatekok-turista-romai-colosseum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97246d64-d025-4aa9-8d4d-760b4f518f5c.jpg","index":0,"item":"cdfa9056-6dc7-4055-85b3-723b79d58136","keywords":null,"link":"/elet/20250603_gladiator-jatekok-turista-romai-colosseum","timestamp":"2025. június. 03. 06:53","title":"Titokban gladiátorjátékokat tartottak turistáknak a római Colosseumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c93e130-b0f8-4e72-b19f-630957f1fa74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Fliegauf Bence filmtámogatási rendszertől függetlenül készült legújabb filmjét, a Jimmy Jaguárt. A Fliegauftól szokatlan misztikus bűnügyi történet szeptember 11-étől látható a magyar mozikban.","shortLead":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Fliegauf Bence filmtámogatási rendszertől függetlenül készült...","id":"20250603_Fliegauf-Bence-allami-tamogatas-nelkuli-filmje-a-Jimmy-Jaguar-Karlovy-Vary-ban-versenyez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c93e130-b0f8-4e72-b19f-630957f1fa74.jpg","index":0,"item":"5ca540ca-9974-4eed-993e-aea7aab9d6cb","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Fliegauf-Bence-allami-tamogatas-nelkuli-filmje-a-Jimmy-Jaguar-Karlovy-Vary-ban-versenyez","timestamp":"2025. június. 03. 10:51","title":"Fliegauf Bence állami támogatás nélküli filmje, a Jimmy Jaguár Karlovy Varyban versenyez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és ez még nem minden, mert bosszantó dolgok is eltűnnek a Windowsból.","shortLead":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és...","id":"20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"4ae17337-4626-4fe1-a986-dc4ebdd5914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","timestamp":"2025. június. 03. 14:03","title":"Végre: felhagy az emberek nyaggatásával a Microsoft, új korszak jön a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült vele szemben, ahogyan az is, hogy prostituáltak közvetítésével foglalkozott. Amúgy oroszellenes, ellenzi Ukrajna EU-tagságát és az amerikai kormány támogatását élvezi.","shortLead":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült...","id":"20250602_Karol-Nawrocki-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e.jpg","index":0,"item":"ad1be1e5-6462-47f2-a2d3-4fdd0b151b72","keywords":null,"link":"/360/20250602_Karol-Nawrocki-portre","timestamp":"2025. június. 02. 16:14","title":"Keményfiúkkal barátkozott és tudósok elleni tisztogatással vált hírhedtté az új lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gyár fejlesztése, bővítése azonban nem áll le.","shortLead":"A gyár fejlesztése, bővítése azonban nem áll le.","id":"20250603_Pocsek-eve-volt-a-Samsungnak-tavaly-tetemes-a-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c.jpg","index":0,"item":"c56cbb2f-f44d-42fb-9f10-66f62c143990","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Pocsek-eve-volt-a-Samsungnak-tavaly-tetemes-a-veszteseg","timestamp":"2025. június. 03. 08:17","title":"Pocsék éve volt a Samsungnak tavaly, tetemes a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","shortLead":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","id":"20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"a4b1ae2e-ea42-4ef2-9e92-5b2c03414946","keywords":null,"link":"/sport/20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 03. 17:39","title":"Simone Inzaghi távozik az Intertől és Szaúd-Arábiába tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]