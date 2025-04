Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyebb lehet a jövőben a ChatGPT-vel történő beszélgetés, nem kell ugyanis mindig mindent újra elmondani a chatbotnak. ","shortLead":"Könnyebb lehet a jövőben a ChatGPT-vel történő beszélgetés, nem kell ugyanis mindig mindent újra elmondani...","id":"20250411_openai-chatgpt-memoria-funkcio-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"328a4aa8-7c48-4eb4-8d82-136b44f8cd2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_openai-chatgpt-memoria-funkcio-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 11. 09:04","title":"Memóriát kap a ChatGPT, emlékezni fog, miket mondott korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7fe6ad-f987-41a5-a8ed-e7721094f947","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A konzervatív-szociáldemokrata koalíció azt üzeni, hogy Németország visszatér a világ színpadára.","shortLead":"A konzervatív-szociáldemokrata koalíció azt üzeni, hogy Németország visszatér a világ színpadára.","id":"20250409_nemet-kormanykoalicio-programismertetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b7fe6ad-f987-41a5-a8ed-e7721094f947.jpg","index":0,"item":"9eceac17-b0e3-40b1-915d-d8d8fb59c944","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_nemet-kormanykoalicio-programismertetes","timestamp":"2025. április. 09. 17:21","title":"A faxgépeknek hadat üzent, az illegális bevándorlókkal szemben „hazatelepítési offenzívát” ígér az új német kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797af4a-8164-40c1-b18b-1841424b9158","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A főbb európai indexek szerény növekedésben, a BUX a csütörtöki záróár közelében van.","shortLead":"A főbb európai indexek szerény növekedésben, a BUX a csütörtöki záróár közelében van.","id":"20250411_Azsiaban-zuhantak-a-tozsdeindexek-Europaban-csendes-a-kereskedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0797af4a-8164-40c1-b18b-1841424b9158.jpg","index":0,"item":"b4eba0b8-4500-4fd2-afec-67b9c8c269ff","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Azsiaban-zuhantak-a-tozsdeindexek-Europaban-csendes-a-kereskedes","timestamp":"2025. április. 11. 09:58","title":"Ázsiában zuhantak a tőzsdeindexek, Európában viszont csendesen zajlik a kereskedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","shortLead":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","id":"20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949.jpg","index":0,"item":"5adacc04-7a8b-448a-ada2-d6eb2921369f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:36","title":"Amerikáig nem ért el a tőzsdei pánik, egyelőre nem zuhannak tovább a részvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínaiak újabb 50 százalékos vámokat jelentettek be az amerikai termékekre, a magyar valutának ez épp elég volt ahhoz, hogy tovább gyengüljön az euróval szemben.","shortLead":"A kínaiak újabb 50 százalékos vámokat jelentettek be az amerikai termékekre, a magyar valutának ez épp elég volt ahhoz...","id":"20250409_euro-forint-410-arfolyam-kina-vam-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"02879ae9-4b54-462b-ac51-2597a88adc11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_euro-forint-410-arfolyam-kina-vam-trump-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 15:49","title":"410 környékére küldte a forintot Kína azzal, hogy visszaütött Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e198abcd-56bd-46e0-b56d-b0218978eef6","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A Fidesz országlása odáig jutott, hogy a legrosszabb minőségű emberállománnyal töltöttek fel minden pozíciót. Ezek már nem az eszmét védik, de nem is elsősorban a zsákmányt. A rendszert, amiben nem a legkisebb királyfiból lesz elnök, hanem egy szatyor fingból. És ezzel áll szemben mindenki, aki ennél többre tartja magát és a hazáját. ","shortLead":"A Fidesz országlása odáig jutott, hogy a legrosszabb minőségű emberállománnyal töltöttek fel minden pozíciót. Ezek már...","id":"20250409_hvg-Tota-W-Arpad-Sulyok-Tamas-indian-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e198abcd-56bd-46e0-b56d-b0218978eef6.jpg","index":0,"item":"cc74d6e5-db12-44ce-a508-8a5ce29b62b2","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-Tota-W-Arpad-Sulyok-Tamas-indian-neve","timestamp":"2025. április. 09. 12:51","title":"Tóta W. Árpád: Egy fingszagú szatyor az egész országunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322c9c71-c41f-4d1f-b7c2-5ca18e3a2805","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ők így látják.","shortLead":"Ők így látják.","id":"20250409_franciaorszag-rexhino-abazaj-atadas-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322c9c71-c41f-4d1f-b7c2-5ca18e3a2805.jpg","index":0,"item":"4d362adc-6161-412e-ae94-c62066dfaf93","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_franciaorszag-rexhino-abazaj-atadas-elutasitas","timestamp":"2025. április. 09. 16:45","title":"Franciaország nem adja át Magyarországnak a „becsület napi” támadásokkal gyanúsított albán férfit, mert nem garantált az alapvető jogainak tiszteletben tartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]