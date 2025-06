Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Telekom a következő három hónapra mobilelőfizetőinek és Domino-kártyás ügyfelei számára is elérhetővé tette országos lefedettségű 5G-hálózatát.","shortLead":"A Telekom a következő három hónapra mobilelőfizetőinek és Domino-kártyás ügyfelei számára is elérhetővé tette országos...","id":"20250602_telekom-5g-halozat-dijcsomagok-nyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4.jpg","index":0,"item":"24566423-cdbe-4a2d-bf90-fb212a6d93d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_telekom-5g-halozat-dijcsomagok-nyar-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 10:20","title":"Tegnap átállítottak egy kapcsolót a Telekomnál, a következményt ön is meg fogja érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","shortLead":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","id":"20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807.jpg","index":0,"item":"a23a9188-7bf6-4682-8242-84169dd8745d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","timestamp":"2025. június. 03. 10:55","title":"42 milliárdos kárt okoznak a banki csalók, az MNB most öt csapással számolna le velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d90a005-3fb9-4383-a6f2-4cd2d1c4ef8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a celeb férje perrel fenyegette meg egy paródiavideó miatt, Molnár Áron egyrészt bocsánatot kért, amiért „nem dolgozunk eleget helyetted”, másrészt, amiért rosszul használta a „belesétálni a f*szerdőbe” kifejezést.","shortLead":"Miután a celeb férje perrel fenyegette meg egy paródiavideó miatt, Molnár Áron egyrészt bocsánatot kért, amiért „nem...","id":"20250603_Molnar-Aron-bocsanatkeres-Vasvari-Vivien-Bodnar-Zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d90a005-3fb9-4383-a6f2-4cd2d1c4ef8b.jpg","index":0,"item":"3fc67ebc-5e1b-4655-a9c4-f28eb23f416e","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Molnar-Aron-bocsanatkeres-Vasvari-Vivien-Bodnar-Zsolt","timestamp":"2025. június. 03. 15:24","title":"Molnár Áron „bocsánatot kért” a Vasvári Vivien-videó után, de nem épp úgy, ahogy várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett volna, mielőtt a támogatásokat a magyar játékosok szerepeltetéséhez köti.","shortLead":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett...","id":"20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3.jpg","index":0,"item":"0704dc3f-458e-48c9-9b53-f7394c3e108f","keywords":null,"link":"/sport/20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","timestamp":"2025. június. 03. 20:31","title":"Kubatov Gábor Rossi-idézettel szállt bele az MLSZ-be, amiért magyar focistákat kell játszatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási megállapodás 2025 végéig történő meghosszabbítását annak érdekében, hogy az áruszállítás könnyebbé váljon. ","shortLead":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási...","id":"20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854.jpg","index":0,"item":"66f957eb-76b1-45a0-832a-5a293563d042","keywords":null,"link":"/eurologus/20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","timestamp":"2025. június. 03. 14:22","title":"Meghosszabbítják az EU–Ukrajna szállítási megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén.","shortLead":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part...","id":"20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066.jpg","index":0,"item":"bd1fdba9-faa9-4a09-be37-265b487f86d2","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","timestamp":"2025. június. 02. 16:06","title":"Rúzsa Magdival nyit pünkösdkor a Plázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055247af-9975-4655-a17f-070159127881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","shortLead":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","id":"20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055247af-9975-4655-a17f-070159127881.jpg","index":0,"item":"c2a03532-db12-4df2-a50e-0a91daa8d295","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","timestamp":"2025. június. 04. 07:14","title":"Till Attila tömören elárulta, miért nem ő lesz a Megasztár műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is beszélt, minden lap címlapján ott kéne lennie: Trump megosztott egy összeesküvés-elméletet arról, hogy Joe Bident rég kivégezték, és már csak a robotklónját látjuk.","shortLead":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is...","id":"20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3.jpg","index":0,"item":"cf14e577-84e7-4fbd-9a9c-b493ace16616","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","timestamp":"2025. június. 03. 13:15","title":"Jimmy Kimmel megkapta az olasz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]