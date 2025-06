Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","shortLead":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","id":"20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc.jpg","index":0,"item":"77e1e19a-e7a6-484f-afb4-a54886032d36","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","timestamp":"2025. június. 04. 07:48","title":"Népszava: Annyira tele van a szolnoki befogadó otthon, hogy a gyerekek felének a kanapén és matracokon kell aludnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dd5166-098a-4efd-bdfd-b9da9442b36d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig sokkal gyakoribbak – derül ki a klímaváltozással foglalkozó Másfélfok közleményéből.","shortLead":"Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben...","id":"20250604_Veszesen-felgyorsult-a-Balaton-vizenek-melegedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60dd5166-098a-4efd-bdfd-b9da9442b36d.jpg","index":0,"item":"c87a2bbe-106f-4c7f-83ea-d59ad7f933a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_Veszesen-felgyorsult-a-Balaton-vizenek-melegedese","timestamp":"2025. június. 04. 07:00","title":"Vészesen felgyorsult a Balaton vizének melegedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája egyre növekvő energiaigényét.","shortLead":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája...","id":"20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668.jpg","index":0,"item":"5d7db394-6a4b-448d-81b2-de688a9d4f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","timestamp":"2025. június. 04. 12:03","title":"A Meta elmegy nagybevásárolni, nukleáris energia kerül a kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e2c9b8-a972-440d-9ee0-e9e2f8a10245","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első képkockák lenyűgöző látványvilágú rémmesét ígérnek.","shortLead":"Az első képkockák lenyűgöző látványvilágú rémmesét ígérnek.","id":"20250604_Megerkezett-Guillermo-del-Toro-Frankensteinjenek-elso-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85e2c9b8-a972-440d-9ee0-e9e2f8a10245.jpg","index":0,"item":"5b17943e-a45a-4c7f-b3ac-c4560f40e7c2","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Megerkezett-Guillermo-del-Toro-Frankensteinjenek-elso-elozetese","timestamp":"2025. június. 04. 16:10","title":"Megérkezett Guillermo del Toro Frankensteinjének első hivatalos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","shortLead":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","id":"20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834.jpg","index":0,"item":"b1b66239-d422-4636-8a4b-7b07e9084443","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","timestamp":"2025. június. 04. 11:56","title":"Letartóztatták Jeszenszky Géza támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff","c_author":"Somfai Dávid","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt a köztársasági elnöktől érkezett „javaslatokkal” magyarázta a törvénytervezet szavazásának elhalasztását. A Sándor-palota megkeresésünkre adott válasza alapján azonban „nem egyedi eset”, hogy észrevételeket küldenek egy készülő jogszabályhoz.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt a köztársasági elnöktől érkezett „javaslatokkal” magyarázta a törvénytervezet...","id":"20250605_A-koztarsasagi-elnok-csupan-eszreveteleket-jelzett-az-elhallgattatasi-torvennyel-kapcsolatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff.jpg","index":0,"item":"027d9de1-4e64-42ae-a22c-f5b0fb7bdb80","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_A-koztarsasagi-elnok-csupan-eszreveteleket-jelzett-az-elhallgattatasi-torvennyel-kapcsolatban","timestamp":"2025. június. 05. 17:23","title":"A köztársasági elnök „csupán észrevételeket jelzett” az elhallgattatási törvénnyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552e73c9-d4b3-40b4-a1b0-e09264bd1a8e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cosmos 2588 műholdat még májusban állította Föld körüli pályára Oroszország, azóta pedig folyamatosan követi az amerikai kormányzat műholdját, az USA 338-at.","shortLead":"A Cosmos 2588 műholdat még májusban állította Föld körüli pályára Oroszország, azóta pedig folyamatosan követi...","id":"20250605_orosz-muhold-cosmos-2588-usa-338-kemmuhold-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/552e73c9-d4b3-40b4-a1b0-e09264bd1a8e.jpg","index":0,"item":"b5fad1c3-01bf-464b-8d71-6afc089f8e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_orosz-muhold-cosmos-2588-usa-338-kemmuhold-fegyver","timestamp":"2025. június. 05. 11:03","title":"Rátapadt egy orosz műhold az amerikaira, fegyver is lehet a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2646f6d8-10a4-416d-8d15-5b826e522b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több kormánypárti szavazó gondolja úgy: a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel bizonyíték arra, hogy Orbánék becsapják a szavazókat.","shortLead":"Egyre több kormánypárti szavazó gondolja úgy: a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel bizonyíték arra...","id":"20250604_A-magyarok-tobbsege-hallott-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-hangfelvetelerol-ami-utan-le-kene-mondania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2646f6d8-10a4-416d-8d15-5b826e522b6a.jpg","index":0,"item":"f2562c27-df79-46f9-bf37-202b793b99e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_A-magyarok-tobbsege-hallott-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-hangfelvetelerol-ami-utan-le-kene-mondania","timestamp":"2025. június. 04. 07:55","title":"A magyarok többsége szerint Szalay-Bobrovniczky Kristófnak le kellene mondania a kiszivárgott hangfelvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]