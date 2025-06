Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök külön kategóriába tartozik, amikor a korrupcióról van szó, senki nem ér még a sarkába sem a világ vezetői közül – állapítja meg a Princetoni Egyetem politológiaprofesszora. Más kleptokraták legalább próbálják leplezni, hogy balkézről megszedik magukat, de amerikai kollégájuk még külön élvezi is. Azt üzeni ily módon, hogy a Fehér Ház készen áll a mutyira, még olyan államokkal is, amelyek terrorszervezeteket pénzelnek.","shortLead":"Az amerikai elnök külön kategóriába tartozik, amikor a korrupcióról van szó, senki nem ér még a sarkába sem a világ...","id":"20250604_Jan-Werner-Muller-Trump-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53.jpg","index":0,"item":"01e3bddb-0f61-43b2-bbeb-cbb275933b47","keywords":null,"link":"/360/20250604_Jan-Werner-Muller-Trump-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 15:40","title":"Jan-Werner Müller: Trump még a legenyveskezűbb politikusok közül is kirí","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról választottak ki, hogy egy reklámklipben szerepeljen.","shortLead":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról...","id":"20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441.jpg","index":0,"item":"1e3baffe-b3bd-43e2-8454-e65081f7e49f","keywords":null,"link":"/elet/20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","timestamp":"2025. június. 05. 14:41","title":"Szörnyethalt egy fiatal nő, mert pánikba esve kioldotta magát az ernyőjéből és lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e2c9b8-a972-440d-9ee0-e9e2f8a10245","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első képkockák lenyűgöző látványvilágú rémmesét ígérnek.","shortLead":"Az első képkockák lenyűgöző látványvilágú rémmesét ígérnek.","id":"20250604_Megerkezett-Guillermo-del-Toro-Frankensteinjenek-elso-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85e2c9b8-a972-440d-9ee0-e9e2f8a10245.jpg","index":0,"item":"5b17943e-a45a-4c7f-b3ac-c4560f40e7c2","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Megerkezett-Guillermo-del-Toro-Frankensteinjenek-elso-elozetese","timestamp":"2025. június. 04. 16:10","title":"Megérkezett Guillermo del Toro Frankensteinjének első hivatalos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f77eea3-1a30-4a49-acba-c53c881d172c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonkét év után távozik a tehetségkutatóból.","shortLead":"Huszonkét év után távozik a tehetségkutatóból.","id":"20250605_Nem-banja-Till-Attila-hogy-kiraktak-a-Megasztarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f77eea3-1a30-4a49-acba-c53c881d172c.jpg","index":0,"item":"6d4960c7-66da-49d8-9e9e-8e288db37841","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Nem-banja-Till-Attila-hogy-kiraktak-a-Megasztarbol","timestamp":"2025. június. 05. 11:57","title":"Nem bánja Till Attila, hogy kirakták a Megasztárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13232c3c-317d-4f57-9154-73861afd1520","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd válogatottból hiányozni fog a két legjobb támadó, Alexander Isak és Viktor Gyökeres. Marco Rossi a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre jó eredményekkel akar fordulni.","shortLead":"A svéd válogatottból hiányozni fog a két legjobb támadó, Alexander Isak és Viktor Gyökeres. Marco Rossi a szeptemberi...","id":"20250605_kerkez-milos-varga-barnabas-svedorszag-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13232c3c-317d-4f57-9154-73861afd1520.jpg","index":0,"item":"8d629610-e4ca-44d3-962c-888a31d461eb","keywords":null,"link":"/sport/20250605_kerkez-milos-varga-barnabas-svedorszag-valogatott","timestamp":"2025. június. 05. 18:27","title":"Kerkez Milos és Varga Barnabás nem játszik a svédek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","shortLead":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","id":"20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2.jpg","index":0,"item":"fabc3c9b-ce10-46a7-96fb-170ba75df33c","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","timestamp":"2025. június. 05. 10:41","title":"Lábbilincs helyett okosórát kapnak a házi őrizetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Neves rendezővel és színészekkel készíthet filmet az Amazon az OpenAI 2023 végi kálváriájáról, ami mindössze néhány napig tartott, de több fordulatot is hozott. ","shortLead":"Neves rendezővel és színészekkel készíthet filmet az Amazon az OpenAI 2023 végi kálváriájáról, ami mindössze néhány...","id":"20250605_openai-sam-altman-kirugas-visszateres-film-keszitese-amazon-luca-guadagnino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"dd6bcb0a-b0be-48bb-8dfd-df99155adc97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_openai-sam-altman-kirugas-visszateres-film-keszitese-amazon-luca-guadagnino","timestamp":"2025. június. 05. 14:03","title":"Film készülhet az OpenAI drámájáról, amikor kirúgták, majd pár napra rá visszavették Sam Altmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]