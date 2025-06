Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe0c62a3-bb4a-4082-b0f6-499947107deb","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"Kipécéz ki, besároz, megfélemlít, móresre tanít a Fidesz, ám propagandája közönsége szűkül. Lemerült a magyar növekedés akkuja, se beruházás, se uniós támogatás. A főváros az a fű, amelyen a Fidesz és a Tisza párt a jövő évi választásokra trenírozó erőpróbáját előadja. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Kipécéz ki, besároz, megfélemlít, móresre tanít a Fidesz, ám propagandája közönsége szűkül. Lemerült a magyar növekedés...","id":"20250605_Kocsis-Gyorgyi-Szolasok-es-szabadsagok-hvg-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe0c62a3-bb4a-4082-b0f6-499947107deb.jpg","index":0,"item":"05413ae7-7507-418c-9cc3-6ab385268bd1","keywords":null,"link":"/360/20250605_Kocsis-Gyorgyi-Szolasok-es-szabadsagok-hvg-fulszoveg","timestamp":"2025. június. 05. 08:00","title":"Kocsis Györgyi: Az egyre keményebb kéz politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42fdebf-e4f9-4b6b-b332-b5bf4f1a0940","c_author":"Tölgyessy Péter","category":"360","description":"A kormányváltás növekvő esélyei – Tölgyessy Péter HVG-nek írt esszéje.","shortLead":"A kormányváltás növekvő esélyei – Tölgyessy Péter HVG-nek írt esszéje.","id":"20250605_Tolgyessy-Peter-essze-Duborog-alattunk-a-tortenelem-Orban-rendszer-Magyar-Peter-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a42fdebf-e4f9-4b6b-b332-b5bf4f1a0940.jpg","index":0,"item":"f3328275-93ed-4c5d-ad6a-0c964c6ede1b","keywords":null,"link":"/360/20250605_Tolgyessy-Peter-essze-Duborog-alattunk-a-tortenelem-Orban-rendszer-Magyar-Peter-valasztas-2026","timestamp":"2025. június. 05. 12:26","title":"Tölgyessy Péter: Dübörög alattunk a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint? A vámháború miatt tényleg leáll a világgazdaság? Hogyan lehet együtt élni a szétrúgott világban? Európa újra nagy lesz? Mitől csicskul be az amerikai elnök? Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő és Le Phuong Hai Than, a Concorde Értékpapír portfóliómenedzsere volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint...","id":"20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca.jpg","index":0,"item":"3cfe73a1-98da-4268-bda8-0d1e625617f9","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","timestamp":"2025. június. 05. 17:04","title":"Mitől csicskul be az amerikai elnök, és miért nem gyengül még a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075dca16-218d-40a5-adb8-c8b6efe71caf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legfeljebb 50 hektár kukoricaföldre jár vissza nem térítendő támogatás.","shortLead":"Legfeljebb 50 hektár kukoricaföldre jár vissza nem térítendő támogatás.","id":"20250605_aszaly-kar-kukoricafold-tamogatas-nagy-istvan-magyar-allamkincstar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075dca16-218d-40a5-adb8-c8b6efe71caf.jpg","index":0,"item":"1c2da9f7-e841-49b4-809a-067825dd9c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_aszaly-kar-kukoricafold-tamogatas-nagy-istvan-magyar-allamkincstar","timestamp":"2025. június. 05. 06:02","title":"Most kapnak támogatást a tavalyi aszálykárosultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét módosítottak oly módon, hogy az segíthesse a szervezet rák elleni védekezését. ","shortLead":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét...","id":"20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf.jpg","index":0,"item":"dd8328d9-410d-4c85-9a44-b7e956dc8fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","timestamp":"2025. június. 04. 20:03","title":"Majomherpesz hozhat áttörést a rák elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat magánemberektől és vállalkozóktól kapták, ám ez a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizhetetlen.","shortLead":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat...","id":"20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427.jpg","index":0,"item":"96c5a4ee-8403-4d4f-9d1b-2d4a305f0289","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","timestamp":"2025. június. 05. 12:53","title":"Átlátszó: Teljesen átláthatatlanul kapott rekordösszegű, 1,25 milliárd forint támogatást tavaly a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt a zenekar jelentette be a honlapján.","shortLead":"A hírt a zenekar jelentette be a honlapján.","id":"20250605_Parkinson-korral-diagnosztizaltak-az-A-ha-frontemberet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6.jpg","index":0,"item":"2e5e6f86-8a05-4f91-9268-4e12a1340dda","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Parkinson-korral-diagnosztizaltak-az-A-ha-frontemberet","timestamp":"2025. június. 05. 08:51","title":"Parkinson-kórral diagnosztizálták az A-ha frontemberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5bb973-00f0-4b6b-9fb1-de5bba95a119","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó útja a Boráros térről indult. ","shortLead":"Az utolsó útja a Boráros térről indult. ","id":"20250606_hegyi-zsolt-mav-csoport-hev-szerelveny-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5bb973-00f0-4b6b-9fb1-de5bba95a119.jpg","index":0,"item":"92a1939d-0854-49b3-be8e-0869c83c6b44","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_hegyi-zsolt-mav-csoport-hev-szerelveny-video","timestamp":"2025. június. 06. 14:17","title":"Nyugdíjba vonult az első olyan HÉV-szerelvény, amely elérte a 60 éves kort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]